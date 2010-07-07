июль 2010
7 июля 2010, 14:51
В первую очередь хотим сообщить вам о том, что появилась долгожданная возможность завести алиасы для любого из ящиков на домене*
Также вы можете добавить алиас для домена. Эта функция пригодится тем, в чьём распоряжении находится более одного домена. Если один из ваших доменов уже подключён к Яндекс.Почте и на нём существуют ящики, вы можете сделать второй домен его алиасом. Это значит, что на ящик основного домена будут приходить также и письма, отправленные на ящик с тем же именем в домене-алиасе. Алиасами могут быть только уже подключенные к Яндекс.Почте домены без почтовых ящиков.
Ну и наконец мы добавили функцию «адрес по умолчанию». На такой адрес будут приходить все письма, отправленные на несуществующие в вашем домене ящики.
*подробнее о том, что такое алиасы ящиков и как их подключать, читайте на соответствующей странице нашей Помощи.
19 июля 2010, 15:12
Почитать о том, как работает новый интерфейс, что у него «под капотом», а также посмотреть небольшой видеоролик можно в корпоративном блоге Яндекса.
Незадолго до запуска бета-версии мы провели закрытое тестирование нового интерфейса, в котором мог принять участие любой желающий. Мы получили множество отзывов и рекомендаций, которые помогли нам сделать Почту ещё более удобной.
Спасибо всем, кто принял участие в тестировании!
21 июля 2010, 15:16
Под текстом письма, в котором есть приглашение на какое-либо мероприятие, вы увидите специальный блок с предложением добавить событие в Календарь, списком ваших текущих дел на этот день и картой (если был указан адрес).
Узнать подробнее о том, как это работает, можно в корпоративном блоге Яндекса.
Определение событий в письмах на данный момент работает только в интерфейсе «Нео» (2009). В ближайшее время эта возможность появится также и в бета-версии нового интерфейса, о которой мы писали в понедельник — следите за обновлениями!
27 июля 2010, 13:05
Команда Поиска специально для Почты придумала и разработала особое хранилище, привязанное к почтовому ящику пользователя. За счёт этого поиск стал работать значительно быстрее. При этом в поиске по почте сохранились возможности «большого» Поиска — например, учёт морфологии русского и английского языков.
В данный момент новый поиск доступен в бета-версии Почты, о запуске которой мы объявили на прошлой неделе. Переключиться на новый интерфейс вы можете в настройках почтового ящика, в разделе «Вид почты».
Переключайтесь, и в вашей почте найдётся всё!
P.S.
Активация новой технологии поиска в вашем почтовом ящике произойдёт после переключения на новый интерфейс. Этот процесс может занять несколько часов.
Отзывы о работе поиска по почте, а также предложения и пожелания, вы можете оставлять нам при помощи формы обратной связи (внизу экрана) или в комментариях к этой записи.