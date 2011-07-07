июль 2011
7 июля 2011, 15:06
Например, многие время от времени забывают переключить раскладку клавиатуры (с кириллицы на латиницу или наоборот), когда ищут письма или контакты в адресной книге. Поиск по Почте приходит на помощь: даже если вы набрали «uke,jrjedf;ftvsq» вместо «глубокоуважаемый» или «bdfy» вместо «Иван», ваш запрос будет автоматически проверен и исправлен, а нужные письма (если они есть) – найдены.
19 июля 2011, 15:27
Во-первых, быстро найти нужное письмо стало ещё проще: форму расширенного поиска можно вызывать прямо из поисковой строки, кликнув на стрелочку. Вы можете задать один параметр или несколько одновременно – поиск по Почте найдёт именно те письма, которые вам нужны.
Во-вторых, если вы привыкли удалять письма сразу после прочтения, вам наверняка будет удобно сразу переходить к чтению следующего. Теперь для этого не придётся делать несколько кликов, достаточно указать нужную настройку.
И, наконец, хорошая новость для тех из вас, кто уже выбрал себе тему оформления по душе: иконки в адресной строке и на вкладке браузера стали соответствовать стилю вашего почтового ящика.
20 июля 2011, 12:19
Подписки также помогут узнавать о новых фотографиях любимого автора на Яндекс.Фотках, новостях друзей из Facebook и новых записях в журналах Livejournal. А чтобы узнавать, что на интересующую вас тему пишут блоггеры, добавьте в свою ленту запрос из Яндекс.Поиска по блогам. Точно так же можно поступить с любой темой из Яндекс.Новостей.
Всё это очень просто: нужно лишь выбрать соответствующую кнопку на странице Каталога Подписок.
22 июля 2011, 13:43
Больше не нужно листать словари, встретив незнакомое слово или сложное предложение. Когда вы откроете письмо на иностранном языке, Яндекс.Почта предложит в один клик перевести его на русский.
На сегодняшний день доступен перевод на русский с английского и украинского, и список доступных языков будет постепенно пополняться.
26 июля 2011, 15:37
Сегодня Яндекс.Почта стала ещё быстрее — обратите внимание, насколько быстро открываются письма.
Дело в том, что теперь новые письма начинают загружаться сразу, как только вы заходите в почтовый ящик. Загрузка происходит в фоновом режиме, и вы ничего не заметите. Кроме молниеносной скорости, конечно!
P.S. Для вашего трафика эти изменения столь незначительны, что также пройдут незамеченными.
28 июля 2011, 13:49
Установив новую «Газетную» тему оформления, вы сможете каждый день узнавать что-то новое: например, откуда в Австралии взялись верблюды, какой алфавит самый короткий или что такое кольеретка. Кроме того, понравившимся фактом вы легко можете поделиться с друзьями в блогах и социальных сетях.
Установить «Газетную» тему или выбрать другую на свой вкус можно в настройках.
29 июля 2011, 17:06
Перед отправкой письма выберите пункт «напомнить, если в течение 5 дней не будет получен ответ на письмо».
Если адресат не ответит, то через 5 дней вы получите письмо-уведомление.
Все письма, на которые вы ждёте ответа, можно увидеть, нажав на ссылку под списком папок.