Блог Почты

июль 2011
Поиск по почте исправляет опечатки
7 июля 2011, 15:06
В Яндекс.Почте есть много возможностей, с первого взгляда не заметных, но тем не менее делающих вашу работу с письмами проще.

Например, многие время от времени забывают переключить раскладку клавиатуры (с кириллицы на латиницу или наоборот), когда ищут письма или контакты в адресной книге. Поиск по Почте приходит на помощь: даже если вы набрали «uke,jrjedf;ftvsq» вместо «глубокоуважаемый» или «bdfy» вместо «Иван», ваш запрос будет автоматически проверен и  исправлен, а нужные письма (если они есть) – найдены.

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Поиск
Приятные мелочи
19 июля 2011, 15:27
Небольшие, но приятные июльские обновления: быстрый доступ к расширенному поиску по Почте, настройка для ещё более удобной работы с письмами и новые иконки.

Во-первых, быстро найти нужное письмо стало ещё проще: форму расширенного поиска можно вызывать прямо из поисковой строки, кликнув на стрелочку. Вы можете задать один параметр или несколько одновременно – поиск по Почте найдёт именно те письма, которые вам нужны.



Во-вторых, если вы привыкли удалять письма сразу после прочтения, вам наверняка будет удобно сразу переходить к чтению следующего. Теперь для этого не придётся делать несколько кликов, достаточно указать нужную настройку.



И, наконец, хорошая новость для тех из вас, кто уже выбрал себе тему оформления по душе: иконки в адресной строке и на вкладке браузера стали соответствовать стилю вашего почтового ящика.



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Поиск,Темы оформления
Больше Подписок, хороших и разных
20 июля 2011, 12:19
Подписки в Яндекс.Почте – это очень удобно. Благодаря Подпискам, не нужно посещать множество сайтов, чтобы узнать, обновлялись ли они. Достаточно найти на интересующем вас сайте надпись «RSS-поток» или иконку RSS и добавить ссылку на этот поток в Подписки.

А если на нужном сайте нет ни иконки RSS , ни надписи «RSS-поток», вы всё равно можете попробовать вставить адрес страницы в форму добавления потока в Подписках и посмотреть, что получится.



Подписки также помогут узнавать о новых фотографиях любимого автора на Яндекс.Фотках, новостях друзей из Facebook и новых записях в журналах Livejournal. А чтобы узнавать, что на интересующую вас тему пишут блоггеры, добавьте в свою ленту запрос из Яндекс.Поиска по блогам. Точно так же можно поступить с любой темой из Яндекс.Новостей.

Всё это очень просто: нужно лишь выбрать соответствующую кнопку на странице Каталога Подписок.


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Подписки
Перевод писем в Яндекс.Почте
22 июля 2011, 13:43
Вы часто получаете письма на иностранном языке? Скажем, рассылки от зарубежных сервисов или важные послания от англоговорящих партнёров.

Больше не нужно листать словари, встретив незнакомое слово или сложное предложение. Когда вы откроете письмо на иностранном языке, Яндекс.Почта предложит в один клик перевести его на русский.



На сегодняшний день доступен перевод на русский с английского и украинского, и список доступных языков будет постепенно пополняться.
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Перевод писем
Яндекс.Почта стала ещё быстрее
26 июля 2011, 15:37
Яндекс.Почта делает всё для того, чтобы ваша работа с письмами была не только удобной, но и максимально быстрой. О том, как нам удалось добиться высокой скорости новой Почты (которая для многих уже стала привычной и родной), мы уже рассказывали год назад.

Сегодня Яндекс.Почта стала ещё быстрее — обратите внимание, насколько быстро открываются письма.

Дело в том, что теперь новые письма начинают загружаться сразу, как только вы заходите в почтовый ящик. Загрузка происходит в фоновом режиме, и вы ничего не заметите. Кроме молниеносной скорости, конечно!

P.S. Для вашего трафика эти изменения столь незначительны, что также пройдут незамеченными.
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«Газетная» тема в Яндекс.Почте
28 июля 2011, 13:49
Чтобы наглядно рассказать вам о новой теме оформления Яндекс.Почты, одним солнечным летним днём мы вышли на улицы города и задали прохожим несколько необычных вопросов.



Установив новую «Газетную» тему оформления, вы сможете каждый день узнавать что-то новое: например, откуда в Австралии взялись верблюды, какой алфавит самый короткий или что такое кольеретка. Кроме того, понравившимся фактом вы легко можете поделиться с друзьями в блогах и социальных сетях.

Установить «Газетную» тему или выбрать другую на свой вкус можно в настройках.

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Темы оформления
Яндекс.Почта напоминает о письмах без ответа
29 июля 2011, 17:06
Новая возможность пригодится тем, кто часто пишет письма, на которые обязательно нужно получить ответ. Например, если в Яндекс.Почте (или Почте для домена) вы ведёте рабочую переписку с разными людьми одновременно и по нескольким вопросам, бывает сложно помнить сразу обо всём.

Перед отправкой письма выберите пункт «напомнить, если в течение 5 дней не будет получен ответ на письмо».



Если адресат не ответит, то через 5 дней вы получите письмо-уведомление.



Все письма, на которые вы ждёте ответа, можно увидеть, нажав на ссылку под списком папок.


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