Блог Почты

июнь 2011
SMS-уведомления о письмах
7 июня 2011, 13:35
Представьте, что  вы  отправляете важное письмо. Конечно, вы хотите, чтобы оно было прочитано получателем как можно скорее и не затерялось среди множества других. Как сообщить человеку «на том конце», чтобы он проверил почтовый ящик сразу, как только сможет?

С сегодняшнего дня вы можете воспользоваться новой возможностью Яндекс.Почты: уведомить адресата о своём письме с помощью SMS-сообщения.

Сделать это очень просто: в «Дополнительных параметрах» выберите пункт «отправить адресату SMS-уведомление после отправки письма». Если вы ещё не подтвердили свой номер телефона, вам будет предложено сделать это прямо на странице написания письма (кстати, это полезно– «привязав» номер к своему логину на Яндексе, вы всегда сможете легко восстановить свой пароль, если забудете его или потеряете).



Остаётся только ввести номер телефона, на который будет выслано SMS-уведомление о новом письме. Во избежание ошибки вводите номер внимательно и убедитесь, что адрес почты и телефон принадлежат одному человеку.



Разумеется, SMS-уведомления бесплатны, как и все остальные возможности Яндекс.Почты.
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А какая погода в вашей Почте?
17 июня 2011, 12:00
Не так давно мы спросили, какую тему оформления вы хотели бы увидеть в вашей Почте следующей. Из шести предложенных тем удивительно популярной оказалась Погодная: за неё проголосовало больше половины участвовавших в опросе.

Вы захотели – мы сделали.



С сегодняшнего дня вы можете установить Погодную тему оформления для своей Почты.

Что бы ни преподносила природа – солнце или дождь, ветер или туман, переменную облачность или даже грозу – та же погода будет и в вашей Почте. А вместе с этим – актуальная информация о температуре воздуха и прогноз на завтрашний день.



А если вы захотите посмотреть, как меняется тема, не дожидаясь перемены погоды, – кликните по названию города на страницах почты и выберите любой город – хоть на другом краю света.
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Темы оформления
Яндекс.Почта для iPhone
22 июня 2011, 11:24
Сегодня мы рады представить вам долгожданное приложение Яндекс.Почта для iPhone.

Пользоваться новым приложением так же удобно, как и Почтой на компьютере. Есть и несколько приятных дополнений. Например, можно быстро и просто приложить к письму фотографии из галереи телефона (одну или сразу несколько). Кроме того, вы можете в один клик указать в письме своё текущее местоположение — адресат увидит точку на Яндекс.Картах.

Подробнее о Яндекс.Почте для iPhone читайте в корпоративном блоге Яндекса. Там же вы найдёте видеоролик, в котором мы постарались показать всё самое важное.

О том, как мы снимали видеоролик, стоит рассказать отдельно. Впрочем, лучше показать:



Яндекс.Почта для iPhone бесплатна и уже доступна в AppStore. Также вы можете скачать приложение, набрав в браузере мобильного телефона короткий адрес m.ya.ru/ymail.

Напомним, что мобильная Яндекс.Почта также доступна для устройств на платформах Android, Symbian, Windows Mobile и Java («простые» телефоны).
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Мобильная Почта
Немного цифр Яндекс.Почты
29 июня 2011, 14:34
Как мы уже рассказывали, всего в сутки Яндекс.Почта принимает примерно 50 миллионов писем (учитывая все погрешности, это около тысячи в секунду). Выяснилось, что самое большое количество писем отправляют с 11:00 до 14:00 по московскому времени. В среднем это примерно 2 042 914 писем в час.

Пик активности переписки при этом наступает в полдень – за час с 12:00 до 12:59 отправляется приблизительно 2 198 926 писем. Если бы это были простые бумажные письма, почтальону за час пришлось бы разнести по адресатам в разных концах света 66 тонн корреспонденции.

Сразу после обеда количество отправляемых писем начинает неуклонно уменьшаться и постепенно достигает нижней отметки. Меньше всего писем – в 5 часов утра: всего лишь 727 337 в час.
Кстати, размеры среднего письма днём и ночью отличаются почти в два раза: ночью это в среднем 190Кб, а днём – больше 230Кб.

Из этих фактов можно сделать много интересных выводов. Например, что по ночам люди спят.
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