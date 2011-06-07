июнь 2011
7 июня 2011, 13:35
С сегодняшнего дня вы можете воспользоваться новой возможностью Яндекс.Почты: уведомить адресата о своём письме с помощью SMS-сообщения.
Сделать это очень просто: в «Дополнительных параметрах» выберите пункт «отправить адресату SMS-уведомление после отправки письма». Если вы ещё не подтвердили свой номер телефона, вам будет предложено сделать это прямо на странице написания письма (кстати, это полезно– «привязав» номер к своему логину на Яндексе, вы всегда сможете легко восстановить свой пароль, если забудете его или потеряете).
Остаётся только ввести номер телефона, на который будет выслано SMS-уведомление о новом письме. Во избежание ошибки вводите номер внимательно и убедитесь, что адрес почты и телефон принадлежат одному человеку.
Разумеется, SMS-уведомления бесплатны, как и все остальные возможности Яндекс.Почты.
17 июня 2011, 12:00
Вы захотели – мы сделали.
С сегодняшнего дня вы можете установить Погодную тему оформления для своей Почты.
Что бы ни преподносила природа – солнце или дождь, ветер или туман, переменную облачность или даже грозу – та же погода будет и в вашей Почте. А вместе с этим – актуальная информация о температуре воздуха и прогноз на завтрашний день.
А если вы захотите посмотреть, как меняется тема, не дожидаясь перемены погоды, – кликните по названию города на страницах почты и выберите любой город – хоть на другом краю света.
22 июня 2011, 11:24
Пользоваться новым приложением так же удобно, как и Почтой на компьютере. Есть и несколько приятных дополнений. Например, можно быстро и просто приложить к письму фотографии из галереи телефона (одну или сразу несколько). Кроме того, вы можете в один клик указать в письме своё текущее местоположение — адресат увидит точку на Яндекс.Картах.
Подробнее о Яндекс.Почте для iPhone читайте в корпоративном блоге Яндекса. Там же вы найдёте видеоролик, в котором мы постарались показать всё самое важное.
Яндекс.Почта для iPhone бесплатна и уже доступна в AppStore. Также вы можете скачать приложение, набрав в браузере мобильного телефона короткий адрес m.ya.ru/ymail.
Напомним, что мобильная Яндекс.Почта также доступна для устройств на платформах Android, Symbian, Windows Mobile и Java («простые» телефоны).
29 июня 2011, 14:34
Пик активности переписки при этом наступает в полдень – за час с 12:00 до 12:59 отправляется приблизительно 2 198 926 писем. Если бы это были простые бумажные письма, почтальону за час пришлось бы разнести по адресатам в разных концах света 66 тонн корреспонденции.
Сразу после обеда количество отправляемых писем начинает неуклонно уменьшаться и постепенно достигает нижней отметки. Меньше всего писем – в 5 часов утра: всего лишь 727 337 в час.
Кстати, размеры среднего письма днём и ночью отличаются почти в два раза: ночью это в среднем 190Кб, а днём – больше 230Кб.
Из этих фактов можно сделать много интересных выводов. Например, что по ночам люди спят.