май 2011
11 мая 2011, 13:00
Письма можно выбирать по одному или поставить галочки напротив нескольких и выполнить нужное действие сразу со всеми. Понять, какие действия можно совершить с выбранными элементами, вам помогут специальные подсвеченные области.
А для тех, кому эта функция по каким-либо причинам не нужна или не удобна, мы сделали возможность отключить её в настройках (раздел «Прочие параметры», пункт «разрешено перетаскивание писем мышкой»).
Кроме того, теперь иконка «отвечено» ( ) в списке писем ведёт прямо на страницу письма с ответом, чтобы вам больше не нужно было тратить ни секунды на его поиски в папке «Отправленные».
13 мая 2011, 13:10
Метки существуют для удобства организации писем в Яндекс.Почте. Они помогают группировать письма по любому принципу, который вам удобен, а также быстро находить нужные. Например, благодаря меткам можно отделять рабочую переписку от личной или помечать письма с регистрационными данными. Для каждого письма или группы писем вы можете поставить уже существующую или создать новую метку с любым названием и любого цвета.
Пользоваться метками в Подписках теперь так же удобно. Вы можете отмечать любые сообщения из потока: те, к которым захочется вернуться позже, а может быть и те, которые особенно понравились.
Поставить метку легко: в меню под сообщением выберите пункт «метки» и создайте новую или добавьте одну из уже существующих.
Созданные вами метки вы найдёте в меню, под списком всех ваших подписок. Выбрав одну из них, можно перейти ко всем сообщениям, содержащим эту метку.
Обновления коснулись и мобильной версии Подписок. Убрав в настройках галочку с пункта «показывать полные тексты записей», вы сможете получать при обновлении мобильной ленты подписок только заголовки сообщений, не загружая сообщения целиком. Это не только экономит время, но и позволяет тратить меньше драгоценных килобайт мобильного интернета.
16 мая 2011, 13:48
Приёмом писем для Яндекс.Почты занимается около полусотни серверов (и ещё столько же ждут своей очереди на случай неполадок), отправкой — примерно двадцать; более пятидесяти серверов выделено на нужды пользователей почтовых клиентов, а за работу сборщиков почты из других почтовых систем отвечают приблизительно десять. У нас больше десятка дата-центров, позволяющих пользователям обмениваться письмами днём и ночью, в снег, дождь и под палящим солнцем.
Всего нужды Яндекс.Почты обслуживает около 1500 серверов, а хранятся ваши письма на более чем 7000 жестких дисков, причем каждое письмо лежит как минимум на 2 дисках, находящихся в разных дата-центрах. Это позволяет иметь доступ к письмам даже тогда, когда один дата-центр по какой-либо причине оказался недоступен или один из жестких дисков сломался (вообще, по статистике каждую неделю приходится менять несколько дисков — не выдерживают).
Первым делом, как только письмо попадает к нам, оно проходит фильтры Спамообороны и антивируса. В результате спам, «нигерийские письма» и вирусы останавливаются прямо на подлёте, некоторые письма, в отношении которых у фильтров есть какие-то сомнения, складываются в папку «Спам», а остальные направляются в папку «Входящие».
Если у вас настроены свои правила обработки почты, именно на этом этапе они активируются, чтобы понять, что дальше делать с письмом — переложить ли в определённую папку, поставить ли метку или сделать что-нибудь ещё.
И уже после этого письмо появляется в вашем почтовом ящике.
Надо сказать, особая магия Яндекс.Почты состоит в том, что все операции проводятся практически мгновенно: за одну секунду Яндекс.Почта принимает примерно тысячу писем, а за сутки (учитывая, что ночью писем меньше) — примерно пятьдесят миллионов.
То есть, не трудно подсчитать: если вы читали этот текст три минуты, за это время секундная стрелка совершила три оборота, среднестатистическое сердце сделало 240 ударов, а Яндекс.Почта получила 180 тысяч писем.
26 мая 2011, 15:30
Какую из тем оформления вы бы хотели видеть в своей Почте?