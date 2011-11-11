Блог Почты

ноябрь 2011
Отдыхайте в Яндекс.Почте
11 ноября 2011, 13:47
Новая тема оформления Яндекс.Почты «Природа» подойдёт и для любителей путешествий, и для уставших от повседневной суеты, и для тех, кто просто любит красивые пейзажи.



Установив эту тему оформления, вы в любое время сможете любоваться песчаными пляжами, цветущими полями и красочным небом. Кроме того, тема меняется в зависимости от времени суток: в разное время в вашей почте вас будут встречать закаты и рассветы, солнечные дни и лунные ночи.



Если же в один прекрасный день какой-то фон вашей почты понравится вам больше остальных, вы можете поставить галочку «оставить этот фон», и убрать её тогда, когда снова захочется разнообразия.



Установить тему «Природа» или выбрать другую на свой вкус можно в настройках.
26 комментариев
Темы оформления
Переводите письма во время написания
16 ноября 2011, 16:22
Многие из вас не только читают письма на иностранном, но и пишут друзьям и партнерам на неродном языке. Яндекс.Почта приходит на помощь: теперь вы можете быстро переводить и то, что пишут вам, и собственные письма – причём прямо во время их написания.



Чтобы воспользоваться синхронным переводчиком, включите его, нажав на кнопку «Переводчик» на странице написания письма. Наш полиглот знает английский, украинский, польский и турецкий.



Если же вы прекрасно знаете языки, но забыли одно слово – переводчик переведет только его, не изменяя написанный вами текст.

Подробнее о переводчике — в нашем видео.



Команда Яндекс.Почты
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Перевод писем
Новое лицо Яндекс.Почты
18 ноября 2011, 14:42
Как вы уже могли заметить, главная страница Яндекс.Почты преобразилась.

Вместе с изменением оформления на странице появился новый блок «О нас пишут» – с цитатами о Яндекс.Почте из блогов и интернет-изданий.

Прежними остались другие блоки: как и раньше, вы можете узнавать на этой странице об интересных возможностях Яндекс.Почты (кстати, их стало больше – проверьте, может быть, вы о чём-то не знали?). Кроме того, там по-прежнему легко найти информацию о последних записях в нашем блоге.

Вариантов оформления этой страницы сейчас целых два: белый и синий.



Переключиться между ними можно с помощью лампочки в нижнем левом углу экрана.



А какой из вариантов нравится вам?
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Всё, что его касается
28 ноября 2011, 12:15
Порядок в почте не менее важен, чем порядок дома. Можно раскладывать письма по папкам, ставить метки, но при этом всё равно время от времени приходится потрудиться, когда нужно срочно найти что-то важное – например, ссылку на интересную страницу или фотографию с праздника.

Чтобы вам больше не приходилось тратить время на поиск информации в почтовом ящике, все детали переписки с каждым собеседником будут у вас под рукой.



Прямо на странице чтения письма вы можете увидеть не только все письма из обсуждения, как это было раньше, но и всю переписку с собеседником, а также все вложения или все ссылки из вашей переписки.



Просто выберите вкладку в блоке справа – «Вся переписка», «Все ссылки» или «Все вложения».


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