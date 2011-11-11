ноябрь 2011
11 ноября 2011, 13:47
Установив эту тему оформления, вы в любое время сможете любоваться песчаными пляжами, цветущими полями и красочным небом. Кроме того, тема меняется в зависимости от времени суток: в разное время в вашей почте вас будут встречать закаты и рассветы, солнечные дни и лунные ночи.
Если же в один прекрасный день какой-то фон вашей почты понравится вам больше остальных, вы можете поставить галочку «оставить этот фон», и убрать её тогда, когда снова захочется разнообразия.
Установить тему «Природа» или выбрать другую на свой вкус можно в настройках.
16 ноября 2011, 16:22
Чтобы воспользоваться синхронным переводчиком, включите его, нажав на кнопку «Переводчик» на странице написания письма. Наш полиглот знает английский, украинский, польский и турецкий.
Если же вы прекрасно знаете языки, но забыли одно слово – переводчик переведет только его, не изменяя написанный вами текст.
Подробнее о переводчике — в нашем видео.
Команда Яндекс.Почты
18 ноября 2011, 14:42
Вместе с изменением оформления на странице появился новый блок «О нас пишут» – с цитатами о Яндекс.Почте из блогов и интернет-изданий.
Прежними остались другие блоки: как и раньше, вы можете узнавать на этой странице об интересных возможностях Яндекс.Почты (кстати, их стало больше – проверьте, может быть, вы о чём-то не знали?). Кроме того, там по-прежнему легко найти информацию о последних записях в нашем блоге.
Вариантов оформления этой страницы сейчас целых два: белый и синий.
Переключиться между ними можно с помощью лампочки в нижнем левом углу экрана.
А какой из вариантов нравится вам?
28 ноября 2011, 12:15
Чтобы вам больше не приходилось тратить время на поиск информации в почтовом ящике, все детали переписки с каждым собеседником будут у вас под рукой.
Прямо на странице чтения письма вы можете увидеть не только все письма из обсуждения, как это было раньше, но и всю переписку с собеседником, а также все вложения или все ссылки из вашей переписки.
Просто выберите вкладку в блоке справа – «Вся переписка», «Все ссылки» или «Все вложения».