февраль 2012
14 февраля 2012, 14:28
P.S.
Мы вас любим!
22 февраля 2012, 12:16
Раньше введённый в поле «Кому» адрес выглядел так:
А теперь он выглядит вот так:
Если вы пишете письмо человеку, которого ещё нет в Контактах, его адрес будет выделен серым. Вы без труда можете добавить его в свою адресную книгу, не отрываясь от написания письма, – просто кликните по адресу левой кнопкой мыши.
Да и любое действие с адресом теперь займёт буквально пару секунд. Например, чтобы убрать адресата из поля «Кому» и поместить в скрытую копию, достаточно перетащить нужный адрес, удерживая левую кнопку мыши.
Изменения коснулись и поиска по почте.
К примеру, понадобилось найти важное письмо от некого Богдана. Просто наберите имя в строке поиска — вам сразу будут предложены адреса, фамилии и аватары всех людей по имени Богдан, с которыми вы когда-либо переписывались. Выбирайте нужного, и вы мгновенно увидите все письма от этого человека.
Впрочем, не обязательно писать имя целиком, достаточно нескольких первых букв. Это касается и всех остальных запросов к поиску по почтовому ящику: вам больше не понадобится набирать одно и то же каждый раз, можно просто выбрать из списка «прошлые запросы».