март 2012
1 марта 2012, 11:14
Яндекс.Почта позволяет объединить несколько адресов в группу. Вы можете без труда отправить письмо нескольким людям и делать это так часто, как нужно.
Например, можно создать группу «Учёба» и добавить в неё всех однокурсников. Сообщать им об изменениях в расписании или делиться конспектами будет делом считанных секунд.
Чтобы создать группу, перейдите на вкладку Контакты.
В одну группу можно добавить не более 35 адресов.
Написать письмо группе очень просто: введите первые буквы её названия, и Яндекс.Почта предложит вам добавить эту группу в список адресатов письма.
При необходимости вы можете убрать из списка адресатов некоторых участников группы. Это можно сделать не отрываясь от написания письма.
14 марта 2012, 13:53
Яндекс.Почта приходит на помощь – она будет помнить обо всех ваших делах за вас. Используя Дела в Яндекс.Почте, вы сможете записывать свои планы и задачи прямо на страницах вашей Почты.
У вас много планов на день? Чтобы всегда и везде иметь под рукой актуальный список дел, установите на свой телефон бесплатное мобильное приложение Яндекс.Почта. Например, составив список покупок на компьютере, вы сможете отправиться в магазин со своим телефоном и вычёркивать купленные продукты на ходу. На сегодняшний день Дела в мобильной Яндекс.Почте доступны для iPhone и телефонов на платформе Symbian.
Вы также можете за пару секунд поделиться списком дел с другими людьми, просто переслав его на любой почтовый адрес. Это легко сделать как с компьютера, так и с мобильного телефона – например, если вы в дороге.
Чтобы начать пользоваться Делами, включите их на странице Настроек.