Блог Почты

март 2012
Группы контактов
1 марта 2012, 11:14
Как написать письмо сразу нескольким людям? Вспомнить их адреса, поставить нужные в поле «Кому», некоторые — в «Копию». А если писать этим людям нужно часто?

Яндекс.Почта позволяет объединить несколько адресов в группу. Вы можете без труда отправить письмо нескольким людям и делать это так часто, как нужно.

Например, можно создать группу «Учёба» и добавить в неё всех однокурсников. Сообщать им об изменениях в расписании или делиться конспектами будет делом считанных секунд.

Чтобы создать группу, перейдите на вкладку Контакты.



В одну группу можно добавить не более 35 адресов.

Написать письмо группе очень просто: введите первые буквы её названия, и Яндекс.Почта предложит вам добавить эту группу в список адресатов письма.



При необходимости вы можете убрать из списка адресатов некоторых участников группы. Это можно сделать не отрываясь от написания письма. 


66 комментариев
Дела в Яндекс.Почте
14 марта 2012, 13:53
Каждый из нас время от времени что-то забывает. Например, купить муку, позвонить маме или написать квартальный отчёт.

Яндекс.Почта приходит на помощь – она будет помнить обо всех ваших делах за вас. Используя Дела в Яндекс.Почте, вы сможете записывать свои планы и задачи прямо на страницах вашей Почты.



Укажите для них время выполнения – и в нужный момент вы получите напоминание.



У вас много планов на день? Чтобы всегда и везде иметь под рукой актуальный список дел, установите на свой телефон бесплатное мобильное приложение Яндекс.Почта. Например, составив список покупок на компьютере, вы сможете отправиться в магазин со своим телефоном и вычёркивать купленные продукты на ходу. На сегодняшний день Дела в мобильной Яндекс.Почте доступны для iPhone и телефонов на платформе Symbian.

   

Вы также можете за пару секунд поделиться списком дел с другими людьми, просто переслав его на любой почтовый адрес. Это легко сделать как с компьютера, так и с мобильного телефона – например, если вы в дороге.



Чтобы начать пользоваться Делами, включите их на странице Настроек.
119 комментариев
Дела