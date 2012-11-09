Блог Почты

ноябрь 2012
Яндекс.Диск для Windows 8
9 ноября 2012, 15:17
Если вы приобрели компьютер или планшет с Windows 8, не забудьте поставить на него приложение Яндекс.Диск. Вы легко найдёте его в Microsoft Store.

Приложение тесно интегрировано с платформой Windows 8 и позволяет удобно работать с файлами. С помощью него вы сможете:
  • сохранять на Диск файлы, чтобы иметь к ним доступ с других устройств;
  • быстро делиться ссылками на фотографии или документы с друзьями и коллегами;
  • легко находить файлы, которыми вы уже поделились;
  • просматривать документы, фотоснимки или видеоролики из Диска в других приложениях Windows 8.



Кроме того, вы можете открыть Яндекс.Диск в режиме совместной работы с двумя программами на одном экране для быстрого просмотра фотографий и других файлов.

Если вы еще не знакомы с Яндекс.Диском или не знаете, для чего он может пригодиться, — посмотрите интерактивный тур по сервису.
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Диск
Необычные звери в теме оформления «Фантазия»
14 ноября 2012, 12:52
Удивительные рисунки латвийского художника Apofiss — теперь и в вашей Яндекс.Почте.



Установите новую тему оформления «Фантазия», чтобы каждый день видеть в своём почтовом ящике трогательные и необыкновенно красивые иллюстрации.



Если же одна из картинок понравится вам больше остальных, просто поставьте галочку «показывать только этот фон».

Выбрать тему оформления «Фантазия» вы можете в Настройках вашего почтового ящика.

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Темы оформления
Защита настроек в Яндекс.Почте
20 ноября 2012, 13:20
Некоторые действия с почтой требуют особого внимания. Например, те, которые позволяют получить доступ к вашим письмам вне вашего почтового ящика. В первую очередь это настройка пересылки и уведомление о новом письме на другой адрес.
Отдельного внимания также заслуживает и возможность автоматически отвечать на письма определённым текстом.

В Яндекс.Почте при настройке и редактировании этих правил обработки почты теперь необходимо ввести пароль. Это позволит избежать ситуаций, когда посторонний настраивает правила на вашем компьютере, оставленном без присмотра.
52 комментария
Безопасность
Просмотр картинок ещё удобнее
22 ноября 2012, 13:15

Не так давно мы писали о том, что в Яндекс.Почте появилась возможность добавлять файлы к письму простым перетягиванием. Теперь же просматривать полученные изображения стало ещё быстрее и удобнее.

При открытии письма с изображениями вы можете просмотреть их все, не покидая страницу. Для этого нужно только кликнуть на уменьшенную копию.

 



Быстро найти и выбрать нужную картинку поможет лента изображений. Её можно открыть, кликнув «Посмотреть всё» в верхнем правом углу галереи.



Выбранный файл можно сохранить, напечатать и просмотреть в полном размере, не покидая галерею.

Если вы регулярно получаете письма с изображениями от одного и того же человека, очень просто просмотреть все картинки из переписки с ним. Это можно сделать в любом письме с помощью кнопки «Все вложения»:




Делитесь моментами вашей жизни, а Яндекс.Почта вам поможет!

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Вложения
Общие папки для совместной работы и обмена файлами
22 ноября 2012, 15:17

На Яндекс.Диске появились общие папки — лёгкий способ предоставить доступ к одним и тем же файлам сразу нескольким людям. Вам больше не придётся пересылать документы по почте или передавать фотографии на флешке, Диск поможет поделиться ими сразу со всеми нужными людьми. Если вы забыли добавить какой-то файл, просто положите его в папку — он появится на Диске у всех участников.

Сделать папку общей просто: выберите нужную, нажмите "Открыть доступ" и пригласите друзей или коллег по работе. Если вы забыли электронный адрес друга, Диск поможет найти его среди ваших почтовых контактов или отправить приглашение личным сообщением во ВКонтакте или на Facebook. Не забудьте выбрать, у кого будет полный доступ к папке, а кто сможет только просматривать файлы в ней.

Общие папки подходят для совместной работы над проектами, подготовки к праздникам или поездкам, а также для обмена файлами друг с другом. Например, на работе в общей папке удобно хранить примеры договоров, заявлений на отпуск и других документов, которые могут пригодиться вашим коллегам. Чтобы файлы не были случайно изменены или удалены, папку можно сделать доступной только для просмотра.

А после длинных новогодних праздников общие папки помогут обменяться друг с другом фотографиями и видеороликами. Файлы, добавленные друзьями, автоматически окажутся у вас на компьютере, если на нём установлена программа Яндекс.Диск.

Не забудьте обновить программу для компьютера и приложение для мобильного, чтобы общие папки были доступы вам отовсюду.

Напоследок расскажем несколько интересных фактов о Яндекс.Диске. Несмотря на то, что Диск открылся для всех только в начале сентября, сейчас на нём хранится более 300 миллионов файлов, а каждый день загружается еще 3 миллиона. Кстати, у нас есть система дедупликации, позволяющая загружать данные на Диск быстрее. Если какой-то файл уже был однажды загружен на Диск, то загрузка такого же точно файла в следующий раз происходит практически мгновенно. Сейчас таким образом загружается около 12% всех файлов.

Обо всех новостях Диска читайте в нашем блоге.

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Диск
У вас есть важные письма!
30 ноября 2012, 14:29
Не всегда получается прочитать важное письмо сразу же после получения. Но как о нём не забыть?

В Яндекс.Почте письмо можно выделить несколькими способами: пометить непрочитанным, переложить в папку, поставить свою метку или отметить флажком «Важное».

Последний способ – очень популярен. Во-первых, потому, что флажок ставится моментально  –  достаточно кликнуть по нему в списке писем. А во-вторых, потому, что такая метка есть практически во всех известных почтовых службах.



С сегодняшнего дня важные письма в Яндекс.Почте стали ещё важнее — теперь у них другой фон, и они заметно отличаются от обычных сообщений.



Напомним также, что все письма, отмеченные флажком, по-прежнему можно посмотреть, кликнув на метку «Важные».

Не упускайте важное и будьте всегда на связи!


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