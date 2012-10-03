октябрь 2012
3 октября 2012, 15:42
Делитесь с друзьями фотографиями с вашего телефона, добавляя их к письму прямо в мобильной веб-версии Яндекс.Почты. Обладатели телефонов на платформах Android и Symbian давно используют эту возможность. В iOS6 она также появилась у владельцев iPhone и iPad.
Обновилось и приложение Яндекс.Почта для iPhone. Внутри вас ждет немного приятных мелочей. Свежая версия — уже в App Store.
10 октября 2012, 12:08
Методика была такова. Мы взяли у регистратора Reg.ru полный список доменов в зоне .ru и просканировали их на наличие записей Mail Exchange(MX). По этим записям можно совершенно точно сказать, какой почтовой службой пользуется владелец домена. Если у службы несколько точек обмена почтой, данные по этим точкам суммировались. В итоге мы отобрали 50 самых популярных результатов MX-записей и сгруппировали их по провайдерам почты.
Оказалось, что почта есть более чем у половины доменов в зоне .ru. 17% доменов подключены к сервисам из топ-10 популярных почтовых служб. Остальные домены работают на собственных серверах или же подключены к целому списку сервисов.
Топ-10 почтовых служб выглядит так:
1. Яндекс.Почта — 117 тыс. доменов
2. Spaceweb — 102 тыс. доменов
3. GMail — 101 тыс. доменов
4. Timeweb — 85 тыс. доменов
5. RuCenter — 76 тыс. доменов
6. Masterhost — 51 тыс. доменов
7. 1Gb — 43 тыс. доменов
8. Хостинг-Центр — 42 тыс. доменов
9. Infobox — 42 тыс. доменов
10. Majordomo — 38 тыс. Доменов
Можно сделать вывод, что в рунете сейчас популярны как специализированные службы электронной почты, так и хостинг-провайдеры. Также виден значительный потенциал роста аудитории сервисов почты для домена, так как половина владельцев доменов пользуются собственными почтовыми серверами.
25 октября 2012, 12:50
В новой Почте все письма открываются на одной странице, они сразу сгруппированы по теме. Например, если в переписке с темой «Подготовка к презентации» уже много писем и участников, всю дискуссию легко прочитать в виде ленты на одной странице. Trinity позволяет сосредоточиться на главном — быстром чтении писем и работе с ними.
В основу Trinity лёг привычный для почтовых клиентов вид: список писем и сами письма расположены на одной странице. Для этого был полностью переработан знакомый всем дизайн Яндекс.Почты и её функционал. Мы убрали всё, что не относится непосредственно к работе с Почтой: рекламу, темы оформления, дополнительные настройки, открытки и видеописьма.
Дизайн Почты получился лаконичным и строгим. Вы можете выбрать способ отображения списка писем — вертикальный или горизонтальный, а также настроить ширину или высоту блоков на свой вкус.
Новая Почта находится в бета-режиме, но доступна без приглашений: любой желающий уже сейчас может включить её в Настройках. В ближайшее время Trinity будет предложена по умолчанию всем пользователям Яндекс.Почты для домена. Для всех остальных изменения произойдут только по их желанию.
Trinity прошла внутреннее тестирование на сотрудниках Яндекса — многие из них уже долгое время пользуются этой Почтой в профессиональных целях.