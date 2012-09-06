Блог Почты

сентябрь 2012
Яндекс.Диск: вход свободный
6 сентября 2012, 13:48
День, которого ждали многие, наконец настал: Яндекс.Диск открыт для всех.
Об этом, а также о новом приложении Яндекс.Диск для iPhone и Android — читайте в корпоративном блоге Яндекса.
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Диск
Медвежата Me to You в Яндекс.Почте
10 сентября 2012, 14:14
Трогательные и добрые плюшевые медвежата Me to You известны во всём мире. Серый мех, голубой нос и заплатки — по этим признакам вы всегда безошибочно их узнаете. Этих мишек можно встретить в виде мягких игрушек, на открытках, детской канцелярии, одежде, товарах для творчества, а с сегодняшнего дня — и в вашей Яндекс.Почте.



Установите новую тему оформления Яндекс.Почты «Me to You», чтобы романтичные и милые медвежата поднимали вам настроение каждый раз, когда вы заглядываете в свой почтовый ящик.

Эта тема — «живая», она меняется в течение суток. В ней ровно сто самых разных мишек: по утрам вас будут встречать сонные медвежата, днём — бодрые и активные. Вечером они будут готовиться ко сну, а ночью вы увидите их мирно спящими в своей постели.



Установить новую тему оформления вы можете в Настройках.

Пусть тема с медвежатами Me to You сделает вашу осень немного теплее.
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Темы оформления
Яндекс.Почта — быстрее, удобнее, надёжнее
18 сентября 2012, 14:11
Этой осенью Яндекс.Почта стала ещё быстрее, ещё удобнее и ещё надёжнее.

В первую очередь мы внесли существенные улучшения в процесс обработки информации. Благодаря этому время загрузки Почты уменьшилось, а скорость перехода между страницами увеличилась.

Более компактный формат представления данных уменьшил количество трафика, потребляемого Почтой. Кроме того, новые технологии позволяют точнее определять, какая именно часть Почты вам нужна в данный момент, и загружать только её. Это ускоряет загрузку и уменьшает трафик. Вы сможете комфортно пользоваться Яндекс.Почтой даже с медленным интернет-соединением.

Но и это ещё не всё. Новая система обнаружения ошибок позволит нам исправлять ошибки ещё до того, как вы их заметите.

Подробнее об изменениях в Яндекс.Почте вы можете почитать в нашей статье.
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