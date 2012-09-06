сентябрь 2012
6 сентября 2012, 13:48
Об этом, а также о новом приложении Яндекс.Диск для iPhone и Android — читайте в корпоративном блоге Яндекса.
10 сентября 2012, 14:14
Установите новую тему оформления Яндекс.Почты «Me to You», чтобы романтичные и милые медвежата поднимали вам настроение каждый раз, когда вы заглядываете в свой почтовый ящик.
Эта тема — «живая», она меняется в течение суток. В ней ровно сто самых разных мишек: по утрам вас будут встречать сонные медвежата, днём — бодрые и активные. Вечером они будут готовиться ко сну, а ночью вы увидите их мирно спящими в своей постели.
Установить новую тему оформления вы можете в Настройках.
Пусть тема с медвежатами Me to You сделает вашу осень немного теплее.
18 сентября 2012, 14:11
В первую очередь мы внесли существенные улучшения в процесс обработки информации. Благодаря этому время загрузки Почты уменьшилось, а скорость перехода между страницами увеличилась.
Более компактный формат представления данных уменьшил количество трафика, потребляемого Почтой. Кроме того, новые технологии позволяют точнее определять, какая именно часть Почты вам нужна в данный момент, и загружать только её. Это ускоряет загрузку и уменьшает трафик. Вы сможете комфортно пользоваться Яндекс.Почтой даже с медленным интернет-соединением.
Но и это ещё не всё. Новая система обнаружения ошибок позволит нам исправлять ошибки ещё до того, как вы их заметите.
Подробнее об изменениях в Яндекс.Почте вы можете почитать в нашей статье.