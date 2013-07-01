Но сегодня всё изменилось: обновленный API Подписок официально можно считать открытым, а документация к нему стала доступна на странице Яндекс.API.
Мы решили максимально облегчить жизнь разработчикам, желающим написать собственное приложения, взаимодействующее с Яндекс.Подписками, либо интегрировать наш сервис в свою RSS-читалку.
И вот те функции, которые были реализованы для этого в API.
- Поддержка обмена данными в формате JSON, более подходящем для обработки на клиентской стороне. Если вам по какой-либо причине было неудобно использовать XML, теперь у вас есть выбор.
- Полноценная поддержка REST API и авторизация пользователей по протоколу OAuth 2.0.
- Поиск с фильтрационно-весовой моделью. Начиная с сегодняшнего дня все новые посты, попадающие в ленту пользователя, будут индексироваться. Поиск по ним теперь можно проводить непосредственно через API. К сожалению, посты, попавшие в пользовательские ленты до 1 июля, пока не проиндексированы, но в ближайшее время мы исправим этот недостаток.
- Запрос лент или истории действий пользователя с указанием периода, за который запрашиваются данные. Это пригодится при написании приложений, использующих кэширование на стороне клиента.
- Скрытие постов в лентах по определенному признаку.
- Пакетное добавление потоков.
- Произвольное изменение порядка следования папок и обратная сортировка непрочитанных сообщений.
- Запрос количества непрочитанных постов для ленты или потока.
Вы также можете попробовать первое тестовое приложение под Android. Оно далеко от совершенства, но составить впечатление о возможностях нового API с его помощью можно.
Сами Подписки тоже не стоит на месте. За последнее время мы значительно улучшили время обновления ленты: если раньше она обновлялась раз в несколько часов, то теперь между появлением поста в блоге, на который вы подписаны, и отображением его в Подписках проходит от 5 до 15 минут.
Кроме того, у нас есть приятная новость для тех, кто привык к интерфейсу Яндекс.Ленты. Специально для них мы создали новый легкий интерфейс для чтения Подписок.