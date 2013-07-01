Блог Почты

июль 2013
В этот особенный день — обновленный API Яндекс.Подписок
1 июля 2013, 17:34
В Яндекс.Почте есть удобный сервис для чтения RSS/Atom-лент – Яндекс.Подписки. Более трех лет внешний API сервиса находился в состоянии бета-версии и практически не развивался, а документация к нему отсутствовала. Из-за этого написать на его основе собственное приложение было проблематично.
Но сегодня всё изменилось: обновленный API Подписок официально можно считать открытым, а документация к нему стала доступна на странице Яндекс.API.


Мы решили максимально облегчить жизнь разработчикам, желающим написать собственное приложения, взаимодействующее с Яндекс.Подписками, либо интегрировать наш сервис в свою RSS-читалку.

И вот те функции, которые были реализованы для этого в API.

    • Поддержка обмена данными в формате JSON, более подходящем для обработки на клиентской стороне. Если вам по какой-либо причине было неудобно использовать XML, теперь у вас есть выбор.
    • Полноценная поддержка REST API и авторизация пользователей по протоколу OAuth 2.0.
    • Поиск с фильтрационно-весовой моделью. Начиная с сегодняшнего дня все новые посты, попадающие в ленту пользователя, будут индексироваться. Поиск по ним теперь можно проводить непосредственно через API. К сожалению, посты, попавшие в пользовательские ленты до 1 июля, пока не проиндексированы, но в ближайшее время мы исправим этот недостаток.
    • Запрос лент или истории действий пользователя с указанием периода, за который запрашиваются данные. Это пригодится при написании приложений, использующих кэширование на стороне клиента.
    • Скрытие постов в лентах по определенному признаку.
    • Пакетное добавление потоков.
    • Произвольное изменение порядка следования папок и обратная сортировка непрочитанных сообщений.
    • Запрос количества непрочитанных постов для ленты или потока.


Вы также можете попробовать первое тестовое приложение под Android. Оно далеко от совершенства, но составить впечатление о возможностях нового API с его помощью можно.



Сами Подписки тоже не стоит на месте. За последнее время мы значительно улучшили время обновления ленты: если раньше она обновлялась раз в несколько часов, то теперь между появлением поста в блоге, на который вы подписаны, и отображением его в Подписках проходит от 5 до 15 минут.

Кроме того, у нас есть приятная новость для тех, кто привык к интерфейсу Яндекс.Ленты. Специально для них мы создали новый легкий интерфейс для чтения Подписок.
108 комментариев
Подписки
Файлы и папки из Диска — отправляйте Яндекс.Почтой
9 июля 2013, 13:02
В Яндекс.Почте появилась возможность прикреплять к письму файлы и папки из Диска. Загрузите на Диск все нужные картинки, документы, фотографии и архивы — и отправляйте с любого компьютера, не опасаясь забыть их где-нибудь вместе с флешкой.

Вы сможете прикрепить к письму не только отдельные файлы, но и целые папки: они добавятся в виде ссылок. Не имеет значения, какой почтой пользуется ваш собеседник — ссылки не занимают место и не переполняют ящик, поэтому вы можете пересылать вложения практически любого размера.

37 комментариев
Диск
Письма оживают в Яндекс.Почте
11 июля 2013, 14:10
Яндекс.Почта открывает доступ к бета-версии Живых писем первым десяти тысячам человек в очереди.

Живые письма — это новый способ общения. Они позволяют редактировать текст вместе с друзьями или коллегами, в режиме реального времени. Составляйте списки покупок и планы поездок, пишите вместе статьи и конспекты, сохраняйте заметки только для себя или делитесь ими со всеми, с кем захотите.

Не имеет значения, какой почтой пользуются ваши собеседники — для того, чтобы писать Живые письма, регистрация в Яндекс.Почте не обязательна. Вы можете авторизоваться любым удобным для вас способом и присоединиться к редактированию.



Доступ к новым возможностям Яндекс.Почты мы планируем открывать постепенно. Поэтому сегодня приглашаем в Живые письма тех, кто записался на бету сразу после анонса 27 июня.

Если вы тоже хотите попробовать Живые письма, оставьте свою заявку — через некоторое время мы обязательно пригласим и вас.
114 комментариев
Живые письма