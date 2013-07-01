Поддержка обмена данными в формате JSON, более подходящем для обработки на клиентской стороне. Если вам по какой-либо причине было неудобно использовать XML, теперь у вас есть выбор.

Полноценная поддержка REST API и авторизация пользователей по протоколу OAuth 2.0.

Поиск с фильтрационно-весовой моделью. Начиная с сегодняшнего дня все новые посты, попадающие в ленту пользователя, будут индексироваться. Поиск по ним теперь можно проводить непосредственно через API. К сожалению, посты, попавшие в пользовательские ленты до 1 июля, пока не проиндексированы, но в ближайшее время мы исправим этот недостаток.

Запрос лент или истории действий пользователя с указанием периода, за который запрашиваются данные. Это пригодится при написании приложений, использующих кэширование на стороне клиента.

Скрытие постов в лентах по определенному признаку.

Пакетное добавление потоков.

Произвольное изменение порядка следования папок и обратная сортировка непрочитанных сообщений.

Запрос количества непрочитанных постов для ленты или потока.



Вы также можете попробовать первое тестовое приложение под Android. Оно далеко от совершенства, но составить впечатление о возможностях нового API с его помощью можно.

