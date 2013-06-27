За сутки до вылета авиабилет переместится в начало списка писем, в нём появятся данные о погоде в городе прилета и ссылка на онлайн-регистрацию. Вам останется только зарегистрироваться и одеться по погоде. Если вы захотите, Яндекс.Почта также пришлёт вам напоминание о рейсе c помощью sms.
Электронные билеты — это только один из многих типов писем, с которыми научилась работать Яндекс.Почта. На очереди счета из банков, письма от социальных сетей, брони гостиниц и многие другие.
Все эти письма Яндекс.Почта научилась различать благодаря технологии Маркер. Почитать о ней вы можете в нашем корпоративном блоге, а посмотреть — на специальной странице.