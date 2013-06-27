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июнь 2013
Яндекс.Почта — новый взгляд на письма
27 июня 2013, 13:47
Лето — пора отпусков и покупки авиабилетов, но в любое время года письма с билетами — одни из самых важных и нужных в вашем почтовом ящике. Чтобы работать с такими письмами было проще, Яндекс.Почта распознаёт их полезное содержимое и показывает всю нужную информацию прямо в списке.


За сутки до вылета авиабилет переместится в начало списка писем, в нём появятся  данные о погоде в городе прилета и ссылка на онлайн-регистрацию. Вам останется только зарегистрироваться и одеться по погоде. Если вы захотите, Яндекс.Почта также пришлёт вам напоминание о рейсе c помощью sms.


Электронные билеты — это только один из многих типов писем, с которыми научилась работать Яндекс.Почта. На очереди счета из банков, письма от социальных сетей, брони гостиниц и многие другие.

Все эти письма Яндекс.Почта научилась различать благодаря технологии Маркер. Почитать о ней вы можете в нашем корпоративном блоге, а посмотреть — на специальной странице.
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