ноябрь 2013
19 ноября 2013, 12:58
Почтовые рассылки — один из самых эффективных способов взаимодействия с аудиторией. И сегодня мы запускаем сервис, который поможет сделать их максимально качественными и оградить получателей этих рассылок от ненужной и неинтересной корреспонденции.
Новый Почтовый офис от Яндекса позволит владельцам рассылок и e-mail маркетологам узнать о судьбе их писем, отправленных на адреса в Яндекс.Почте.
Он расскажет:
— сколько писем прочитали;
— сколько писем в спаме;
— сколько писем удалено;
— какой процент письма прочитывают;
— сколько времени читают письма;
— когда читают письма.
С помощью Почтового офиса также можно узнать портрет аудитории той или иной рассылки и её интересы — в этом нам помогает технология Крипта.
Почтовый офис позволяет экспортировать статистику по рассылкам в любую другую систему посредством публичного API. Для того чтобы начать пользоваться Почтовым офисом, авторам рассылки достаточно указать свой домен на странице сервиса. Статистика начнёт собираться через минуту после того, как владение доменом будет подтверждено.
21 ноября 2013, 12:30
Сделать это очень просто — достаточно на странице написания письма указать сумму перевода и подтвердить отправку. Блок с информацией о получении денег приложится к вашему письму автоматически. И не важно, какой почтой пользуется получатель и есть ли у него кошелёк в Яндекс.Деньгах — даже если нет, он сможет получить ваш перевод одним из предложенных способов.
Переходите от слов к делу. Например, обсуждая в переписке чей-то день рождения, можно сразу же собрать деньги на подарок. А также легко оплатить какую-нибудь услугу или вернуть долг. И не надо тратить время, выясняя, как лучше передать деньги.
Подробнее об отправке денег почтой — в блоге Яндекс.Денег.
28 ноября 2013, 16:34
Шифрование соединения между человеком и почтой уже довольно распространено среди массовых сервисов, однако переписка между почтовыми системами часто шла в незащищённом виде. Теперь, когда вы отправляете письмо, Яндекс.Почта проверяет, может ли почтовый сервис получателя принять письмо по зашифрованному соединению. Если да, обмен сообщениями происходит по SSL/TLS-потоколу.
Подобное шифрование для передачи писем среди крупных сервисов поддерживают единицы. Однако мы убеждены, что у массовой почты уровень безопасности должен быть не хуже, чем у корпоративной. Мы надеемся, что поддержку SSL/TLS постепенно включит подавляющее большинство почтовых систем.
Подробно об истории почтовых протоколов и о том, как устроено шифрование почты в Яндексе, читайте в нашем техноблоге на Хабрахабре.