Мы добавили горячие клавиши для управления персональными кнопками. Вот такие:
Работа с шаблонами писем стала ещё удобнее: теперь при создании шаблона сохраняется не только тема и текст письма, но и адресаты из полей Кому, Копия и Скрытая.
Переключатель между страницами результатов поиска по почте заменился кнопкой «Ещё». Просматривайте найденные письма на одной странице, не тратя времени на лишние клики.
По мнению Винни-Пуха, если кто-нибудь что-нибудь о чём-нибудь знает, то это, конечно, Сова. В Яндекс.Почте появилась тема оформления «Совы» с трогательными иллюстрациями Инги Пальцер. Включить её можно в Настройках.
Для тех же, кто предпочитает деловой интерфейс Почты, мы добавили кнопку Архивировать. С этой кнопкой в вашем списке писем больше не будет ничего лишнего.
Кроме того, с августа вход в Яндекс.Почту доступен только через протокол HTTPS. Данные, передаваемые по этому протоколу, шифруются, защищая от прослушивания сетевого соединения. А переключиться на незащищённый протокол, который раньше можно было выбрать в Настройках, больше нельзя.