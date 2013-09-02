Блог Почты

сентябрь 2013
Яндекс.Почта в августе
2 сентября 2013, 14:08
Август в Яндекс.Почте был посвящён оптимизации кода и исправлению того, до чего раньше не доходили руки. Однако и без заметных изменений не обошлось.

Мы добавили горячие клавиши для управления персональными кнопками. Вот такие:


Работа с шаблонами писем стала ещё удобнее: теперь при создании шаблона сохраняется не только тема и текст письма, но и адресаты из полей Кому, Копия и Скрытая.   

Переключатель между страницами результатов поиска по почте заменился кнопкой «Ещё». Просматривайте найденные письма на одной странице, не тратя времени на лишние клики.

По мнению Винни-Пуха, если кто-нибудь что-нибудь о чём-нибудь знает, то это, конечно, Сова. В Яндекс.Почте появилась тема оформления «Совы» с трогательными иллюстрациями Инги Пальцер. Включить её можно в Настройках.


Для тех же, кто предпочитает деловой интерфейс Почты, мы добавили кнопку Архивировать. С этой кнопкой в вашем списке писем больше не будет ничего лишнего.

Кроме того, с августа вход в Яндекс.Почту доступен только через протокол HTTPS. Данные, передаваемые по этому протоколу, шифруются, защищая от прослушивания сетевого соединения. А переключиться на незащищённый протокол, который раньше можно было выбрать в Настройках, больше нельзя.
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Новый сезон Континентальной хоккейной лиги — в вашем почтовом ящике
5 сентября 2013, 12:24
Яндекс.Почта приготовила подарок всем хоккейным болельщикам — тему оформления к открытию сезона Континентальной хоккейной лиги 2013/2014.

Установив эту тему, вы сможете не только выбрать фон почтового ящика с любимой хоккейной командой, но и просматривать расписание игр, изучать турнирную таблицу и следить за событиями чемпионата, не выходя из Почты.

Включить новую тему оформления можно в Настройках.

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Темы оформления
Ваши популярные контакты
16 сентября 2013, 15:12
Чаще всего письма пишутся одним и тем же адресатам: друзьям, коллегам, родственникам, однокурсникам. Круг общения меняется со временем, но всегда есть люди, с которым вы общаетесь больше, чем с другими.

Благодаря Яндекс.Почте переписка с популярными собеседниками стала удобнее. На странице нового письма просто кликните в поле «Кому» — Почта предложит вам на выбор те контакты, которым вы за последнее время писали больше всего писем. Вспоминать адрес (и даже имя) больше не придётся.

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Контакты
Яндекс.Почта нашла Немо
18 сентября 2013, 12:58
Каждый день в Яндекс.Почте и Яндекс.Диске сохраняется около 100 терабайт информации. Чтобы обеспечить бесперебойную работу сервисов, мы используем самые современные серверы. Некоторые появляются у нас раньше, чем производители начинают их серийно выпускать. Например, в нашем метахранилище задействованы около 2000 SSD-дисков размером 300 гигабайт каждый и около 1000 SSD-дисков по 600 гигабайт.

Но большинство любит Яндекс.Почту не за это, а за наши темы оформления. Поэтому сегодня мы добавили ещё одну — на этот раз тема создана по мотивам анимационного фильма Disney/Pixar «В поисках Немо».

В новой теме оформления вас ждёт глубокое синее море, живописные кораллы и весёлые морские обитатели: Немо, Дори, Краш и другие персонажи анимационного фильма.

Установить тему «В поисках Немо» вы можете в Настройках.

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Темы оформления
Настройки и новости стали ближе
24 сентября 2013, 14:53
В Яндекс.Почте есть десятки настроек, которые помогут сделать вашу работу с письмами проще. Вы можете полностью настроить ящик под свои нужды, начиная с темы оформления и заканчивая сложными фильтрами. Чтобы сделать это было проще, мы изменили «шапку» почтового ящика. С её помощью легко добраться до всех возможностей Яндекс.Почты, о существовании некоторых вы, возможно, даже не знали.


Кроме того, по клику на иконку с шестерёнкой вы сможете, не выходя из почтового ящика, узнать обо всех самых важных улучшениях, произошедших в Яндекс.Почте. Список новостей обновляется в начале каждого месяца, в него попадают все заметные изменения — даже те, о которых мы не пишем в нашем блоге.
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