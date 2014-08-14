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август 2014
Гостиницы и билеты в кино в Яндекс.Почте для мобильных браузеров
14 августа 2014, 14:05
Яндекс.Почта умеет показывать в списке писем всю необходимую информацию о бронях гостиниц и билетах в кино в формате pkpass — это известно давно. Теперь такая возможность доступна и тем, кто использует Яндекс.Почту для мобильных браузеров.

В нужный момент вспомнить точное время сеанса, уточнить название гостиницы и срок бесплатной отмены — всё это можно сделать прямо из списка писем в вашем телефоне.



Совсем скоро в почте для мобильных браузеров мы поддержим и многие другие возможности обычной почты. Оставайтесь с нами!
31 комментарий
Маркер
Почтовые вложения в Яндекс.Почте для мобильных браузеров
22 августа 2014, 13:28
При работе с почтой на мобильном устройстве скорость и удобство, пожалуй, даже важнее, чем на компьютере. Необходимо избавляться от лишних шагов, отделяющих вас от результата. Именно поэтому в Яндекс.Почте появилась возможность прикладывать к письму любой файл, который когда-либо был получен или отправлен вами.
И сохранять его для этого на телефон или планшет больше не нужно.


Нужный файл легко найти благодаря сортировке по времени его получения или отправки. Размер файла не имеет значения: все они хранятся в вашей Почте, поэтому вы не потратите на загрузку драгоценный мобильный трафик. 



Пока такая возможность доступна только в Яндекс.Почте для мобильных браузеров, но скоро она появится и в обычной почте.
35 комментариев
Вложения,Мобильная Почта