август 2014
14 августа 2014, 14:05
В нужный момент вспомнить точное время сеанса, уточнить название гостиницы и срок бесплатной отмены — всё это можно сделать прямо из списка писем в вашем телефоне.
Совсем скоро в почте для мобильных браузеров мы поддержим и многие другие возможности обычной почты. Оставайтесь с нами!
22 августа 2014, 13:28
И сохранять его для этого на телефон или планшет больше не нужно.
Нужный файл легко найти благодаря сортировке по времени его получения или отправки. Размер файла не имеет значения: все они хранятся в вашей Почте, поэтому вы не потратите на загрузку драгоценный мобильный трафик.
Пока такая возможность доступна только в Яндекс.Почте для мобильных браузеров, но скоро она появится и в обычной почте.