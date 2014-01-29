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январь 2014
Каждому письму своя подпись
29 января 2014, 13:58
Одни люди пишут деловые письма, другие — общаются с друзьями по всему миру. Подпись — неотъемлемая часть практически любой переписки. Правила хорошего тона предполагают как минимум указание имени и фамилии, но в действительности подпись способна многое рассказать об авторе письма.

Яндекс.Почта позволяет создавать подписи на все случаи жизни: лаконичную для сотрудников вашей компании, пару тёплых слов для близких людей, подпись на английском языке — для иностранных партнеров. Теперь, помимо деловой подписи, где указаны ваша организация, должность и рабочий телефон, вы можете использовать и менее формальные варианты — для общения в кругу друзей или коллег. Это позволит вам в каждом конкретном случае представить свои письма в наиболее выгодном и уместном виде.


Кроме того, Яндекс.Почта автоматически учитывает язык переписки. Например, если у вас есть подпись на английском языке, она будет подставлена при ответе на англоязычное письмо. Вы также можете выбрать подпись по умолчанию для каждого из дополнительных адресов.


Создание и выбор подписей стали ещё проще — изменяйте их прямо при написании очередного письма и сохраняйте без перехода на страницу настроек.

Подпись — это ваша визитная карточка, которая позволит сделать общение более удобным и эффективным.
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