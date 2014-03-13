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март 2014
Яндекс.Почта разложила письма по полочкам
13 марта 2014, 12:54
Чтобы быстро находить письма, вам больше не обязательно вспоминать их содержание, ключевые слова и даты.

Благодаря технологии Маркер, о которой мы уже рассказывали, Яндекс.Почта научилась разделять письма на несколько типов: письма от людей, от скидочных сервисов, уведомления от социальных сетей, авиабилеты, брони гостиниц и другие.

Теперь мы упрощаем поиск таких писем: достаточно выбрать тип в папке Входящие, и все нужные письма окажутся перед вами.


Это незаменимая возможность, если вы хотите, например, быстро найти билет или бронь гостиницы, скачать фотографию из письма или воспользоваться скидкой на абонемент в фитнес-клуб.
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Маркер
Яндекс.Почта о стандартах массовых рассылок
31 марта 2014, 14:34
Каждый день в Яндекс.Почту приходят сотни миллионов писем. Около 90% из них — это рассылки и уведомления, от которых даже не всегда можно отписаться. Непрошеная корреспонденция заполняет почтовые ящики и мешает в них ориентироваться.

Мы считаем, что наличие инструмента для отписки должно стать обязательным требованием ко всем массовым рассылкам. Это принятая практика во многих странах мира, где такие требования регулируются законом или крупными игроками рынка. Несмотря на то, что на уровне почтовых служб у нас такие правила тоже существуют, далеко не все авторы рассылок их соблюдают.

С помощью технологии Маркер, которая позволяет распознавать разные типы писем и типы отправителей, мы проанализировали, какие рассылки приходят в Яндекс.Почту. Это позволило нам по-новому взглянуть на некоторых отправителей и содержание их писем. Оказалось, что в сутки в Яндекс.Почту поступает порядка 15 миллионов писем от скидочных сервисов, и в 12% из них нет возможности отписаться. Новостные сайты присылают около 50 миллионов писем, в 12% из них нет инструментов для отписки. Примерно 10 миллионов рассылок приходит от интернет-магазинов, 15-20% из них — тоже без возможности отписаться.

Мы хотим защитить наших пользователей от ненужных им писем. В конце мая в Яндекс.Почте появится возможность отписаться от рассылки, даже если её авторы этого не предусмотрели. Пользователю достаточно будет один раз отказаться от рассылки, и он больше не будет её получать.

Этот шаг никак не повлияет на отправителей рассылок, в которых есть возможность отписаться. Они смогут, как и раньше, сами управлять своими отношениями с подписчиками. Тем, кто пока не добавил в рассылки возможность отписаться, рекомендуем сделать это до конца мая. Во избежание недоразумений советуем также перепроверить, работают ли существующие алгоритмы отписки. Иначе люди станут пользоваться нашими.
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