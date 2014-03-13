Благодаря технологии Маркер, о которой мы уже рассказывали, Яндекс.Почта научилась разделять письма на несколько типов: письма от людей, от скидочных сервисов, уведомления от социальных сетей, авиабилеты, брони гостиниц и другие.
Теперь мы упрощаем поиск таких писем: достаточно выбрать тип в папке Входящие, и все нужные письма окажутся перед вами.
Это незаменимая возможность, если вы хотите, например, быстро найти билет или бронь гостиницы, скачать фотографию из письма или воспользоваться скидкой на абонемент в фитнес-клуб.