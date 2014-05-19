Ровно пятнадцать лет назад вышел долгожданный эпизод «Звёздных войн» — «Скрытая угроза». В Яндекс.Почте почти каждый второй — фанат вселенной. В этот раз, вместо того чтобы собирать большую вечеринку с переодеваниями и нон-стоп просмотром всех шести эпизодов, мы решили сделать что-то более интересное не только для себя, но и для всех поклонников. И запустили свою тему оформления Яндекс.Почты. С джедаями и ситхами.







Всего в теме оформления 20 разных картинок, разделённых на две группы — тёмную и светлую стороны Силы. Вы можете выбрать одну или сделать так, чтобы они сменяли друг друга. От выбора стороны зависит не только фоновое изображение, но и звуковые уведомления о новых письмах. Последователи света будут узнавать о письмах по шипению светового меча, а тёмные рыцари услышат дыхание своего властелина.







Выбирайте свою сторону, и да пребудет с вами Сила.