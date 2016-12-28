Каждый из нас в новогоднюю ночь загадывает желание: романтики пишут самое заветное на бумажке под бой курантов, кто-то подходит более прагматично — и составляет план из десятков пунктов на следующий год. Большинство ограничивается тостами под звон бокалов. Но независимо от того, как мы формулируем желания, абсолютно каждый в глубине души все равно верит в чудо. Команда Яндекс.Почты искренне убеждена, что новогоднее волшебство и магия технологий действительно могут творить чудеса: достаточно чего-то очень захотеть, написать об этом себе в будущее — и верить, что один раз в году всё невозможное становится возможным. Ну, или почти всё.

А через год сможете проверить — письмо напомнит вам, о чём вы мечтали.

P.S. Для скептиков и просто целеустремлённых людей отдельно отметим, что список целей и планов на 2017 никто не отменял: можно по-честному самому себе признаться, что действительно важно именно для вас, и над чем вы будете работать в будущему году. И при этом не бояться осуждающих комментариев.