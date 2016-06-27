Спросить про изменение рейса у болгарской авиакомпании, написать продавцу интернет-магазина из Китая про размер посылки, перевести подтверждение бронирования отеля в Барселоне, порадовать своего преподавателя немецкого успехами в освоении письменной речи или спросить у подружки мамы из Тбилиси оригинальный рецепт настоящих грузинских хачапури – всё это теперь доступно в Яндекс.Почте. Не обязательно знать все тонкости языка, чтобы общаться.

Чтобы вы могли быть ближе к тому, кто живёт далеко, мы расширили возможности переводчика в новой версии Яндекс.Почты до 40 языков – на любой вкус и любой случай. Переводите входящие письма от друзей, партнёров и знакомых или пишите ответы на самых популярных языках мира сами.

Чтобы перевести написанное письмо, выберите в появившемся меню кнопку «Переводчик».

Чтобы перевести входящее – нажмите в новом веб-интерфейсе на кнопку «Ещё», расположенную над текстом письма, далее кликните по пункту «Переводчик» и выберите в появившейся полоске «Перевести» .

Хотели бы ответить на языке оригинала – нет ничего проще: просто нажмите на кнопку «Ответить с переводчиком».



Лёгкого общения!