Наверное, в жизни каждого случается момент, когда письмо нужно отложить на потом: магазин подарил скидку на следующую покупку, а она ещё не скоро, или нужно ответить коллеге, но до этого надо сделать что-то ещё. Чтобы не потерять нужное сообщение, вы можете отметить его флажком важности или сделать непрочитанным. Но новые письма могут вытеснить его с экрана, а вы — о нем забыть. Чтобы избежать такой ситуации, закрепите письмо вверху списка, и оно будет перед глазами ровно столько, сколько вам нужно.

Возможность работы с закреплёнными письмами есть в новом веб-интерфейсе Яндекс.Почты и в версии для мобильных браузеров. На мобильном она позволит отложить письмо, требующее длинного ответа, до того, как вы доберетесь до полноценной клавиатуры. А закрёпленный на компьютере билет на самолет не придется искать в аэропорту с телефона — в Яндекс.Почте для мобильного браузера он будет доступен сразу.