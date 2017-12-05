У приложения Яндекс.Почта появилась бета-версия на Андроид! Это значит, что мы можем поделиться с вами теми возможностями, которые ещё не реализованы в основном приложении.

В бета-версии уже сейчас можно добавить ящик другого почтового сервиса. Если ящик на Яндекс уже подключен, нужно нажать на значок плюса рядом с аватаркой текущего ящика. Далее выбрать почтовый сервис и ввести логин и пароль.

Ещё одно преимущество: бета-версия не займет много места на телефоне. Письма и вложения хранятся на сервере и загружаются в приложение, только если на них кликнуть.

Для пересылки больших файлов мы добавили подключение к Яндекс.Диску.





Решай, какой Яндекс.Почта будет завтра!