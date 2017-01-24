Новый год прошёл, наступили трудовые будни. Всё больше дел, всё больше информации. Чтобы быстрее в ней ориентироваться, вы можете настроить режимы отображения списка писем в веб-интерфейсе Яндекс.Почты.



Для тех, кто хочет видеть больше сообщений на экране, в меню Вид, расположенном в правом верхнем углу страницы, есть опция «Компактный вид писем».

Нужно ещё больше места? Сверните список сервисов при помощи пункта «Компактное меню».

Верхнюю панель можно скрыть и отдельно.

Если же вам проще работать с более заметными текстами, то стоит попробовать опцию «Крупный шрифт». Её также можно совместить со всеми перечисленными выше режимами!

И последнее, но не менее значимое — вы можете расположить Почту как в привычные 2 колонки, так и в 3, что позволит одновременно видеть и список писем и открытое письмо, а переход от одного открытого письма к другому сделать максимально быстрым.

Просто выберите то, что удобно именно вам.