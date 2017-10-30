Блог Почты

октябрь 2017
Новые возможности поиска по письмам
30 октября 2017, 14:53

Теперь вы можете уточнить, что именно хотите найти, прямо в поисковой строке. Если вы ищете письма только от отправителя, укажите условие «от:». Например, «от: Василий». Добавьте условия, чтобы получить максимально точный результат:
«от:Василий с-вложениями:да кому:Мария Петровна копия:бухгалтерия до-даты: 10.06.16 текст:квартальный отчёт».


Хочется найти все письма по одному проекту? Комбинируйте условия, чтобы найти больше писем с нужными параметрами: «Квартальный отчёт от:Василий».


Для поиска можно использовать и английский вариант написания полей. Например,  «Квартальный отчёт from:Василий».
Возможность задать точные условия поиска появилась благодаря поддержке языка запросов. Подробнее о том, как им воспользоваться, читайте в Помощи.

43 комментария
Поиск