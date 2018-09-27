В бета-версии приложения Яндекс.Почты на Android появилась возможность подключения любого ящика по протоколу IMAP. Опция позволяет читать письма корпоративной или личной почты других сервисов, при этом использовать привычный интерфейс для переписки.

Чтобы добавить аккаунт, нажмите на значок в виде плюсика над списком папок, затем выберите пункт Другая почта.

Укажите полный адрес и пароль ящика, добавьте параметры соединения для входящей и исходящей почты (обычно их можно найти в Помощи сервиса или уточнить у системного администратора).

Укажите полный адрес и пароль ящика, добавьте параметры соединения для входящей и исходящей почты (обычно их можно найти в Помощи сервиса или уточнить у системного администратора).

Оставайтесь на связи!