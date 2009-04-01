Вопрос к разрабочикам или к тем, кто в курсе.

Я хочу сделать на своем сайте экспорт в Excel позиций, которые отметил пользователь с соответствующими данными. Среди этих данных хотелось бы использовать фрагменты карты.

Размер фрагмента идентичен http://ural-home.ru/apart ments/view/49ca87dbc81a3/

Т.е. вопрос конкретно: не будет ли это считаться использованием карты или ее фрагментов в личных целях и т.д.

Пояснение: никаких сервисов и т.д. не будет. Просто фрагменты карты с сылкой на Яндекс. Висеть эти фрагменты также нигде не будут, т.к. лист Excel будет генерироваться автоматически по запросу и удаляться с прекращением сессии запросившего пользователя.

Просто не хотелось бы попасть в какой-нибудь "черный список" или что-то еще.