Клуб API Карт

апрель 2009
Вопрос по использованию карты
Дмитрий
1 апреля 2009, 02:19

Вопрос к разрабочикам или к тем, кто в курсе.

Я хочу сделать на своем сайте экспорт в Excel позиций, которые отметил пользователь с соответствующими данными. Среди этих данных хотелось бы использовать фрагменты карты.

Размер фрагмента идентичен http://ural-home.ru/apartments/view/49ca87dbc81a3/

Т.е. вопрос конкретно: не будет ли это считаться использованием карты или ее фрагментов в личных целях и т.д.

Пояснение: никаких сервисов и т.д. не будет. Просто фрагменты карты с сылкой на Яндекс. Висеть эти фрагменты также нигде не будут, т.к. лист Excel будет генерироваться автоматически по запросу и удаляться с прекращением сессии запросившего пользователя.

Просто не хотелось бы попасть в какой-нибудь "черный список" или что-то еще.

3 комментария
пользовательское соглашение
массив меток
witzawitz
1 апреля 2009, 15:45

Создаю массив меток. В обработчике клика на карту добавляю новую метку в массив и создаю для неё обработчик события OpenBalloon (для примера, на самом деле какое событие, неважно).

Почему в этом коде обработчик для меток работает?

var placemark = new Array();
var i = 0;
var mark = YMaps.Events.observe(map, map.Events.Click, function (mEvent)
            {
                placemark[i] = new YMaps.Placemark(mEvent.getGeoPoint(), {style:"default#greenPoint"});
                var pm = placemark[i];
                YMaps.Events.observe(pm, pm.Events.BalloonOpen, function(){pm.setIconContent("test"+i)});
                map.addOverlay(placemark[i]);
                i++;
            }, map);


А в этом нет?

var placemark = new Array();
var i = 0;
var mark = YMaps.Events.observe(map, map.Events.Click, function (mEvent)
            {
                placemark[i] = new YMaps.Placemark(mEvent.getGeoPoint(), {style:"default#greenPoint"});
                YMaps.Events.observe(placemark[i], яlacemark[i].Events.BalloonOpen, function(){placemark[i].setIconContent("test"+i)});
                map.addOverlay(placemark[i]);
                i++;
            }, map);

3 комментария
API 1.x
Подскажите чайнику... . как выводить метки из файла xml ?
Удалённый пользователь
1 апреля 2009, 23:26

Подскажите чайнику... .  как выводить метки из файла xml ?

Искал в примерах не нашел... Скажем имеется база данных с которой надо вывести координаты маркеров...

В гуглевских API я вывожу следующим образом:


GDownloadUrl("data.php", function(data) {
          var xml = GXml.parse(data);
          var markers = xml.getElementsByTagName("marker");
         
          for (var i = 0; i < markers.length; i++) {
            var ank = markers[i].getAttribute("ank");
            var app = markers[i].getAttribute("app");
            var type = markers[i].getAttribute("type");
            var point = new GLatLng(parseFloat(markers[i].getAttribute("lat")),
                                    parseFloat(markers[i].getAttribute("lng")));
            var marker = createMarker(point, ank, app, type);
            map.addOverlay(marker);
          
             
        }
        });


Здесь ничего не нашел подобного...

4 комментария
API 1.x,YMapsML
Очень сильно тормозить подгрузка YmapsML
yuchernikov
2 апреля 2009, 15:25

добрый день.


Стал экспериментировать с подгрузкой YmapsML - и либо здесь еще все очень сыро, либо у меня руки растут не оттуда. Самая большая проблема - скорость работы. Я сделал вывод, что мой файл, который я скармливаю в var ml = new YMaps.YMapsML('...') грузится на сервер Яндекса, а потом только я (клиент) получаю его в виде изображения. При этом на линии из 800 точек это занимает секунд 10, это при условии, что я для описания вершин использую <gml:pos>.

Если же, согласно рекомендаций, пихнуть всю ломаную в <gml:posList>, то вообще ждать загрузки приходится больше минуты. В чем может быть дело?


Спасибо

1 комментарий
API 1.x
Velorama.net: reloaded!
kot0vsky
2 апреля 2009, 18:55
Привет, сообщество! Идея обнаруживает ценность в своей реализации. Мне так и не удалось тогда расстаться с доменом Velorama.net, хотя искренне верил, что кто-то захочет(сможет) взять все в свои руки и доведет дело до логической развязки. Но чудо все таки произошло, для Велорамы был найден отличный движок с социальным функционалом, да, да, наш любимый image. К сожалению я с программированием не особо знаком, моих познаний в области веб-разработки хватает только на установку движка и минимальную настройку, поэтому я обратился за помощью к своему товарищу и коллеге, Алексею, и мы продолжили. Алексей реализовал редактор маршрутов на базе API Яндекс.Карт, что бы потестить редактор, при написании топика нужно выбрать инструмент "компас с карандашом". Карта показывается в привязке к профилю пользователя (если указан город, то автоматически происходит фокусировка на нем, иначе показывается Одесса На карту можно нанести маршрут с автоматическим подсчетом расстояния и метки с кратким описанием. Из запланированного: – дополнительные поля в профиле для велосипеда и экипировки участника; – интеграция с товарными каталогами или интеренет-магазинами; – общая пользовательская велокарта со слоями: веломагазины, ТО, парковки и т.д.; Надеюсь, многие из вас, так же как и мы, любят кататься на велике, в таком случае рады приветствовать вас на Велораме! зы очень приветствуется конструктивная критика, и были бы очень рады всяческой поддержке и помощи, идеи есть, а вот как реализовать не совсем понятно.
5 комментариев
API 1.x
Статистика использования яндекс-карт
witzawitz
2 апреля 2009, 20:07

В пункте 3.5 указано ограничение на количество запросов к геокодеру.

Есть ли подобное ограничение собственно на загрузку карт?

Будет ли в (ближайшем) будущем возможность посмотреть статистику для конкретного ключа?

1 комментарий
API 1.x
Кое что заметил
neeoon
3 апреля 2009, 10:39

Вот если подключить миникарту и сразу же ее скрыть,

mMap= new YMaps.MiniMap();
map.addControl(mMap);
mMap.setVisible(false);

а после раскрыть кликом на карте, то миникарта не загружается в ИЕ 6, опера 9,64, хром (в ФФ 308 и ИЕ 7 загружается)

это непереносимость браузеров? или это что то с моими браузерами? или я что то не так делаю?

6 комментариев
API 1.x
Маршруты
mpetrushk
3 апреля 2009, 20:32

Планируется ли добавить в открытое API Яндекс-карт поддержку маршрутов (аналог гуглового GDirections)?

Кроме того, конечно, хотелось бы попросить что б были специальные функции, возвращающие общую длину маршрута, словесное описание маршрута и ориентировочное время в пути.


Заранее спасибо.

4 комментария
маршрутизация
Опечатка
witzawitz
4 апреля 2009, 10:11

 YMaps.Group : splice - второй комментарий в примерах, надо "вСтавим".

1 комментарий
API 1.x
События YMaps
Удалённый пользователь
6 апреля 2009, 21:23

Подскажите, где можно прочитать про все события?

Нашел только по примерам про Events.Click.

Можно ли как-то узнать что зум карты изменился?

И как сделать что бы можно было мышкой изменять зум, колесиком? Если отключенны все контролеры, голая карта.


Спасибо большое за помощь!

1 комментарий
API 1.x
кто-нибудь занимается разработкой на базе яндекс карт?
holly-demon
8 апреля 2009, 16:46

Необходимо отрисовать карту города, либо найти отрисованную и прицепить к я.картам (карты города на я картах нет).. настроить работу и отображение. Есть здесь те кто профессионально занимается этим?. или мог бы занятся.

6 комментариев
API 1.x
Проблема в IE
Денис Заплахов
8 апреля 2009, 17:06

 Почему данный код корректно работает в Firefox, а в IE отображает просто город. т.е. не передает координаты и не ставит метку?

помогите побороть, в javascript я далеко не гугу :)

<script type="text/javascript">
        var map, geoResult;

        window.onload = function () {
            map = new YMaps.Map(document.getElementById("YMapsID"));
            map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(37.64, 55.76), 10);

            map.enableScrollZoom();
            map.enableDblClickZoom();
            map.enableDragging();
            map.enableHotKeys();
            map.addControl(new YMaps.TypeControl());
            map.addControl(new YMaps.ToolBar());
            map.addControl(new YMaps.Zoom());
            map.addControl(new YMaps.ScaleLine());

            var gc = new YMaps.Geocoder(document.getElementById('tmp').value);
            YMaps.Events.observe(gc, gc.Events.Load, function () {
            map.addOverlay(this.get(0));
            this.get(0).openBalloon(document.getElementById('tmp').value, {hasCloseButton: false, mapAutoPan: 1});
            if (this.length()) {
                    map.setBounds(this.get(0).getBounds());
                }
            });

            }
    </script>
<br />
<div id="YMapsID" style="width:460px;height:400px"></div>
 
4 комментария
геокодирование
Яндекс карта на весь экран
web-dongis
8 апреля 2009, 17:45

Всем доброго времени суток.

Как реализовать следующий момент: нужно, чтобы при загрузке страницы карта была "растянута" на весь экран не зависимо от разрешения. Соответсвенно, чтобы при изменении размеров окна масшабировалась карта. Вообщем хочу, чтобы получилось как на сайте: http://arhmap.ru/ В коде не силен, поэтому можете бить тапками, но не сильно и не долго . Спасибо всем откликнувшимся.


PS Объяснять лучше, как детям... ^^

6 комментариев
API 1.x
неправильный ключ
Дарья О.
8 апреля 2009, 22:15

Вроде бы код разместил правильно, проверил несколько раз.При первой загрузке страницы- показал карту, затем выдает при обновлении страницы окно "неправильный ключ". Может кто подскажет в чем может быть дело?

12 комментариев
API 1.x
Как задать точку центрирования ч.з. YMapsML
kostya-vlasov
8 апреля 2009, 22:51

Подскажите пожалуйста как задать точку центрирования ч.з. YMapsML?

На данный момент у меня сделано вот так:

	ml =new YMaps.YMapsML( 'http://..../xmlmap/31:32:30:29:26' );
	map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(60.611201,56.836815 ), 11);
	map.addOverlay(ml);
При этом получается, что карта при открытии страницы центрируется на заданной статически точке,
а затем карта перерисовывается еще раз, но уже на нужных координатах заданных в xml:
<View>
<mapType>MAP</mapType>

<gml:boundedBy>

<gml:Envelope>
<gml:lowerCorner>60.5521057 56.7848391</gml:lowerCorner>
<gml:upperCorner>60.6726673 56.8912299</gml:upperCorner>
</gml:Envelope>
</gml:boundedBy>
</View>

Получается немножго тормозно. можно в map.setCenter передать какуюлибо точку из YMaps.YMapsML 
чтобы карта не позиционировалась дважды?
Или обойтись без вызова setCenter?
4 комментария
API 1.x
Как выбрать город
Денис
9 апреля 2009, 11:22

Я конечно дико извиняюсь, но я так и не понял, как получить на сайт карту нужного города... Получил ключ, все сделал - выводится Москва.

Памахите разобраться :)

1 комментарий
API 1.x
Почитать про API Яндекс.Карт или "Занимательная Веб-картография"
mcronni
9 апреля 2009, 13:57

Коллеги!

Я всегда подозревал что об API Яндекс.Карт можно почитать не только на промо-сайте )

Недавно обнаружил весьма интересный блог "Занимательная Веб-картография". Там можно обнаружить весьма подробные статьи о том как использовать Яндекс.Карты на ваших сайтах.

Если вы ещё знаете какие-то интересные сайты со статьями про использование Яндекс.Карт, то пишите, думаю всем будет интересно!

 

4 комментария
API 1.x
Курсор
Удалённый пользователь
9 апреля 2009, 21:19

Скажите, можно ли сменить курсор, который отображается при наведении на карту? Сейчас отображается рука, хотелось бы что-то типа крестика, будет использоваться при добавлении своих меток.

2 комментария
API 1.x
Минск
ponind
10 апреля 2009, 02:21

Планируется ли добавление карты Минска?

4 комментария
API 1.x
Добавление/удаление Placemark
Удалённый пользователь
10 апреля 2009, 13:45

Есть несколько вопросов:

  1. Как получить Placemark для которого открыт текущий балун?
  2. В принципе в какой коллекции элементов искать Placemark, и как его найти допустим по ID?
  3. Когда в Toolbar добавлешь свой ToolBarToggleButton, то правило включения/выключения работает только с кнопками от yandex, а пользовательская кнопка нажимается  отдельно от остальной коллекции кнопок, то есть может быть нажата в при нажатой "ручке" или "линейке". Как бороться с этим?

HELP!!!

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