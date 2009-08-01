Нужно сделать в админке сайта, примерный аналог Конструктора схем проезда, т.е. чтобы администратор мог зайти в админку и создать или отредактировать путь. Два часа бился с Polyline, но смог сделать чтобы линия строилась от предыдущей точки, примерно вот так:
<script src="http://api-maps.yandex.ru/1.0/?key=тут ключ"
type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
var map;
var placemark;
window.onload = function () {
map = new YMaps.Map( document.getElementById("YMapsID") );map.setCenter( new YMaps.GeoPoint(37.64, 55.76), 10, YMaps.MapType.MAP );
map.addControl(new YMaps.TypeControl());
map.addControl(new YMaps.ToolBar());
map.addControl(new YMaps.Zoom());
//map.addControl(new YMaps.MiniMap());
map.addControl(new YMaps.ScaleLine());
YMaps.Events.observe(map, map.Events.Click, function (mEvent) {
var bounds = map.getBounds(),
pointLb = bounds.getLeftBottom(),
span = bounds.getSpan();
var point = mEvent.getGeoPoint();
var placemark = new YMaps.Placemark(point);
map.addOverlay(placemark);
if(document.getElementByI
{
var pl = new YMaps.Polyline([ new YMaps.GeoPoint.fromString
mEvent.getGeoPoint()
]);
map.addOverlay(pl);
}
$("#edit-field-coords-0-v
});
}
</script>
Соответственно с таким вариантом не о каком редактировании речи не идёт. Есть какие-нибудь мысли по этой теме?
ПС. И ещё, mEvent.getGeoPoint() работает только если указан адрес http://api-maps.yandex.ru/1.0/, а если указать http://api-maps.yandex.ru/1.1/, то координаты не определяются, а в консоль пишет:
Ошибка: mEvent.getGeoPoint is not a function
как лечить?