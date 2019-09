Доброе время суток.

Заранее прошу прощения, если вопрос покажется вам тупым. Я новичок в этом деле.

Мне нужно внутри балуна сделать 3 ссылочных поля, при нажатии на которые будет показываться некоторая информация.

Я пишу так:

placemark.setBalloonContent('<script type="text/javascript" function ddd(name) {document.getElementById( 'desc').style.dis play='none''+

'document.getElementById( 'contact').style. display='none''+

'document.getElementById( 'photo').style.di splay='none''+

'document.getElementById( name).style.display=' block' } </script>'+

'<a href="javascript:ddd( 9desc');">Описание</a > '+

'<a href="javascript:ddd( 9contact');">Контакты </a> '+

'<a href="javascript:ddd( 9photo');">Фото</a>'+

'<div id="desc" style=" display: none;">11111</div>'+

'<div id="contact" style="display:none;">2222</div>'+

'<div id="photo" style="display:none;">3333</div>');





При нажатии выдает ошибку «ddd is not defined»



Если я пишу эту функцию на пределами setBalloonContent, вот так:



function ddd(name) {document.getElementById( ‘desc’).style.display='no ne';

document.getElementById(' contact').style.display=' none';

document.getElementById(' photo').style.display='no ne';

document.getElementById(n ame).style.display='block '; }



function AddSightInVisual(name, desc, contact, x, y)

{

var placemark = new YMaps.Placemark(new YMaps.GeoPoint(x,y), {draggable: true});

placemark.name = name;

placemark.description = desc;

placemark.setBalloonContent('<script type="text/javascript" function ddd(name) {document.getElementById( 'desc').style.dis play='none''+

'document.getElementById( 'contact').style. display='none''+

'document.getElementById( 'photo').style.di splay='none''+

'document.getElementById( name).style.display=' block' } </script>'+

'<a href="javascript:ddd( 9desc');">Описание</a > '+

'<a href="javascript:ddd( 9contact');">Контакты </a> '+

'<a href="javascript:ddd( 9photo');">Фото</a>'+

'<div id="desc" style=" display: none;">11111</div>'+

'<div id="contact" style="display:none;">2222</div>'+

'<div id="photo" style="display:none;">3333</div>');



Функция срабатывает, но только если балун закрыть и потом открыть.



Заранее благодарна за ответы.