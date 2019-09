Задача: создать карты для ряда городов России с обозначением на них гостиниц и достопримечательностей. Без лишнего функционала.

C помощью конструктора научился создавать подобный рабочий код:





window.onload = function () {

var map = new YMaps.Map(document.getElementById("YMapsID"));

map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(39.7365,43.585368), 13, YMaps.MapType.MAP);

map.addControl(new YMaps.Zoom());

map.addControl(new YMaps.ToolBar());

map.addControl(new YMaps.TypeControl());

var s = new YMaps.Style();

s.iconStyle = new YMaps.IconStyle();

s.iconStyle.offset = new YMaps.Point(-8,-27);

s.iconStyle.href = "ссылка";

s.iconStyle.size = new YMaps.Point(27,26);

YMaps.Styles.add("wizard#lbmPoint", s);





var placemark1 = new YMaps.Placemark(new YMaps.GeoPoint(39.726008,43.576304), {style: "wizard#lbmPoint", balloonOptions: {maxWidth: 300}});

map.addOverlay(placemark1);

placemark1.setBalloonContent('МАРИНС');

placemark1.openBalloon();

var placemark2 = new YMaps.Placemark(new YMaps.GeoPoint(39.732018,43.57053), {style: "wizard#lbmPoint", balloonOptions: {maxWidth: 300}});

map.addOverlay(placemark2);

placemark2.setBalloonContent('ЖЕМЧУЖИНА');

var placemark3 = new YMaps.Placemark(new YMaps.GeoPoint(39.71301,43.589593), {style: "wizard#lbmPoint", balloonOptions: {maxWidth: 300}});

map.addOverlay(placemark3);

placemark3.setBalloonContent('ЗАПОЛЯРЬЕ');





var photo = new YMaps.Style();

photo.iconStyle.href = "http://api-maps.yandex.ru /i/0.3/icons/photographer .png ";

photo.iconStyle.size = new YMaps.Point(27,26);

YMaps.Styles.add("wizard#lbmPoint", photo);



var placemark4 = new YMaps.Placemark(new YMaps.GeoPoint(39.722145,43.579478), {style: "defaultphotographerIcon", balloonOptions: {maxWidth: 300}});

map.addOverlay(placemark14);

placemark4.setBalloonContent('ХРАМ');

var placemark15 = new YMaps.Placemark(new YMaps.GeoPoint(39.719954,43.578348), {style: "defaultphotographerIcon", balloonOptions: {maxWidth: 300}});

map.addOverlay(placemark15);

placemark15.setBalloonContent('АКВАПАРК');





Проблемы и вопросы:

1. Данный код я дожен размещать внутри тэга <head>. Проблема в том, что в панеле управления сайта данный тэг не редактируется. Он находится в шаблоне сайта. Как можно обойти данную фичу, учитывая что страниц будет много?





2. Этот код я создал с помощью конструктора. Если мне нужно добавить новую метку, придется на чистой карте ставить метку и добавлять её координаты к уже существующим.

Можно ли подгружать отдельно созданную карту?





3. Для того, чтобы "подсветить" конкретную метку я исползую placemark.openBalloon(); , размещая его после необходимого объекта. Приходится для каждой гостиницы выставлять этот параметр.

Таким образом кол-во страниц с картами будет равно кол-ву меток(гостиниц).





Также при появлении новой гостиницы-метки, придется добавлять её координаты во все файлы.

Как можно оптимизировать этот момент?