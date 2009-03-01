Клуб API Карт

март 2009
Центрирование карты по событию
al-polyakov
1 марта 2009, 13:58

У меня есть карта. хочу рядом вывести список объектов и сделать, чтоб при большом увеличении карта центрировалась по клику на объекте. Кто-нибудь видел или делал подобное?

2 комментария
API 1.x
Собственные карты с использованием API Яндекс.Карт
By
1 марта 2009, 16:04
Впечатлившись примером карты из игры Sacred, решил реализовать нечто подобное и на своем сайте.

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5 комментариев
примеры проектов,API 1.x
Всплывающая подсказка при наведении указателя мыши на балун
Гео
1 марта 2009, 18:58

Изначально стояла такая задача. Сделать тултип (всплывающую краткую подсказку), которая появляется
при наведении курсора на метку на карте, как здесь http://news.yandex.ru/map/Moscow/news.html

Методом подбора вариантов удалось прийти к следующему http://geoneo.ru/php/helpmap/news1/. Но данное решение не совсем корректно (точнее совершено не корректно) с точки зрения программирования, хотя подобие получилось. 

Если у Вас есть правильное решение этой задачи, прошу прислать поправки на почту geo-bo@ya.ru или выложить здесь.


Спасибо всем, кто откликнулся и оказал реальную помощь. Реализованы два варианта скриптов:

Пример 1, который разработал stalkerexe, размещен на странице http://geoneo.ru/php/helpmap/news1/
Отличительная особенность данного скрипта: tooltip сделан не средствами API, а с помощью интеграции стороннего скрипта.

Второй вариант согласно рекомендациям hevil`а и Саши Белого представленна странице http://geoneo.ru/php/helpmap/news2/

Данный вариант намного проще выглядит с точки зрения внутренней конструкции. Но и имеет меньше возможностей для тонкой настройки визуальных эффектов, таких как тип балуна, цвет рамки и фона окошка всплывающей подсказки и т.п.

13 комментариев
API 1.x
Печать карты с балуном - нет фона балуна
panov-vtb
2 марта 2009, 17:20

Почему при печати страницы, на которой открыт балун с координатами допофиса, пропадает белый фон балуна и текст печатается на карте? Как сделать так, чтобы при печати фон балуна не пропадал?

 

С этим вопросом я обратился в тех. поддержку API Яндекс Карты, но Георгий Атласов ответил мне следующее: "Видимо, это проявляется в некоторых браузерах. Попробуйте сделать для
страницы с картой специальную кнопку печати. Можете также обратиться за
советом в клуб разработчиков API Яндекс.Карт
http://clubs.ya.ru/4611686018427393745/?ncrnd=2122 "

Прошу Вас помочь разобраться с этим вопросом.

Заранее длагодарю,

Александр

1 комментарий
печать карты,API 1.x
Пример использования на сайте и вопросы
Сергей У.
3 марта 2009, 14:28

Не давно начал использовать API Яндекс.Карт на сайте Нижегородскокго информационно-справочного портала.

Примеры использования: Кинотеатры Нижнего Новгорода на Яндекс Карте

Нижний Новгород на Яндекс Карте

 Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области

Планирую еще сделать слой с остановками общественного транспорта на карте.

Вопросы как лучше это реализовать:

Загружать xml-файл с данными остановок (общее число остановок около 600 и на загрузку требуется некоторое время)?

Возможно ли организовать так, что подгружались только те остановки которые поподают в данный размер окна карты при определенном масштабе?

Какой-то другой способ реализации?

 

8 комментариев
API 1.x
iframe в balloon'ах из YMapsML
Антон
4 марта 2009, 02:09

Можно ли выводить <IFRAME> в balloon'ах из YMapsML?
Создаю Template для балуна, все понимает, кроме <IFRAME>... =(

<Template gml:id="balloonTemplate">
  <text><![CDATA[<div><h4>$[name]</h4><br/><iframe src="http:$[metaDataProperty.AnyMetaData.ifra]"></iframe></div>]]></text>
</Template>
   
...bla...bla...

<gml:name>Имя</gml:name>
<gml:metaDataProperty>
  <AnyMetaData><ifra>//clubs.ya.ru/mapsapi/</ifra></AnyMetaData>
</gml:metaDataProperty>


А вместо фрэйма пустота...
Скажите, что это просто я криворукий


3 комментария
API 1.x,балун,YMapsML
Написал компонент карт для жумлы
al-polyakov
4 марта 2009, 12:45

Собственно хвастаюсь. http://jtools.net.ru/index.php?option=com_yandexmaps&view=map&id=2&Itemid=6

API 1.x
Менеджер треков мобильных Я.карт.gpx на api
Михаил Королев
4 марта 2009, 14:47

Здравствуте!


рад представить вниманию почтенной публики менеджер треков я.карт (или garmin)

 Менеджер треков мобильных Я.Карт для пользования достаточно зарегистрироваться на донорском сайте  -регистрация нужна для ведения библиотеки собственых треков и больше ни за чем.

пользоваться просто -

  1. кликаем "новый трек"
  2. закачиваем gpx-файл из папки \document\YandexMaps\tracks мобильного устройства
  3. смотрим трек (например такой: http://www.oneway.ru/ymaps/default.asp?4CE8CB54-7748-4546-9BE7-712BEBE671CF  )

внизу под треком показана постоянная ссылка на него, для передачи, при необходимости своим неавторизованным на сайте знакомым.

+(новое) под треком есть ссылки "Скачать" в форматах GPX, KML, PLT - таким образом трек можно скачать к себе и закачать обратно в устройство, решая проблему навигации "по чужим следам"

+(новое) реализован импорт из GPX не только треков но и построенных навигатором Маршрутов. Таким образом возможна оффлайн навигация в Мобильных Яндекс картах в любом городе - имея у себя или у знакомых навигатор, позволяющий построить маршрут с возможностью экспорта в GPX (например программа MapSource от Garmin на PC).


функционал со временем будет расширяться..

в ближайших планах - переименование/удаление просмотр доп информации.


p.s. а теперь вопросы к разработчикам.

ранее api я использовал только на Javascript, это первый мой опыт показа карты из YmapML

наткнулся на следующее:

- не работает указание толщины линии
- API не воспринимают XML-файл если у него не указан content.type text/xml

- подскажите, можно ли на основе координат точки и utctime, получить местное время? +3/+4 не вариант...

- подскажите - возможно ли сосчитать длину маршрута не отдавая повторно весь список координат в javascript-api?


p.p.s.  в программе "Мобильные Яндекс карты", как выяснилось, до начала декабря 2008 (v2.09 release) присутствовал глюк - в первой строке трека опечатка Windows1251 заменить на Windows-1251 - иначе трек закачан не будет(!)



9 комментариев
примеры проектов,API 1.x,YMapsML
Помогите разобраться с кодом
denis-lisitskiy
6 марта 2009, 10:54
Привет Всем. Немного запутался с кодом. Чтение хелпов не помогло:( Суть, нужно в открываемой карте (пример здесь http://vdonetske.info/donmap.php?id=1778) в Балун добавить картинку и текст, и сделать его открытым по умалчанию. Используемый мною скрипт, можно так же увидеть на этой странице http://vdonetske.info/donmap.php?id=1778 Заранее спасибо.
2 комментария
API 1.x
Как вставить несколько балунов на одну карту?
ГШ
6 марта 2009, 11:12

Добрый день. Взял пример использования балуна с сайта http://api.yandex.ru/maps/jsapi/examples/mapballoon.html Но у меня не получается сделать хотя бы 2 балуна на одной карте. Покажите пример использования нескольких балунов.

 

В данный момент код мой выглядит  так с одним булуном и с одной меткой, я хочу вторую метку тоже превратить в балун с надписью, но у меня не получается.

 

var map = new YMaps.Map(document.getElementById("YMapsID"));
var content = document.createElement('span');
            content.innerHTML = "Коля";
             map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(47.55, 47.97), 4);
   
map.openBalloon(new YMaps.GeoPoint(30.30, 50.27), content);
map.addOverlay(new YMaps.Placemark(new YMaps.GeoPoint(47.55, 42.97)));

 

21 комментарий
API 1.x
Заголовок не указан
ANVictor2008
6 марта 2009, 11:23

Добрый день, друзья разработчики! Возникла необходимость определять координаты точки, по нажатию на ней мышкой. То есть, например, в наборе адресов Яндекса, есть ул. Островского д.1, но нет ул. Островского д.8., а маркер надо ставить именно сюда. Для этого предлагается просто определять координаты этой точки кликом на карте. Подскажите как это сделать, кто встречался с такой задачей.

10 комментариев
API 1.x
Конструктор скрипта для Яндекс.Карт
Гео
6 марта 2009, 12:21

Возникла такая задумка. Создать конструктор для создания скрипта карт Яндекса, который можно будет легко устанавливать на любой сайт.

Примерно это выглядит так. Человеку, незнакомому с основами программирования, предлагается детально заполнить форму шаблона.

Простой шаблон, чисто для примера http://geoneo.ru/geodoc/helpmap/scriptsrc.pdf

В идеале такой шаблон должен включать в себя максимальный набор функций и возможностей API Яндекс.Карт. Тогда человеку лишь останется выбрать необходимые и ввести свои данные. Далее, на основе заполненного шаблона, автоматически создается готовый к использованию скрипт.

У кого есть какие мысли по этому поводу, прошу поделиться. Вполне возможно, что вообще сделать такое невозможно или в таком конструкторе нет необходимости. Хотелось бы узнать Ваше мнение.

7 комментариев
конструктор,API 1.x,YMapsML
Инициализация на скрытом слое
Varya Stepanova
6 марта 2009, 19:11

Инициализирую карту на скрытом слое. После того как слой становится видимым, карта работает не полностью. Наверное надо вместе с открытием слоя послать карте какое-то событие?

К сожалению, не могу найти в документации того, что мне нужно. Пожалуйста, подскажите, что мне делать, чтобы карты заработала как следует.

Спасибо!

7 комментариев
API 1.x
Заголовок не указан
Валерий Шабанов
7 марта 2009, 19:04

Никак не могу найти ф API Функцию, которая определяет коофицент масштаба для вывода прямоугольной области.


Есть такое в yandex api?

2 комментария
API 1.x
Ошибка ли в описании?
ziodmitry
8 марта 2009, 15:20

на стр http://api.yandex.ru/maps/jsapi/doc/ref/reference/map.xml#setRulerState указано, что getRulerState()  дает струкоу с разделителем ";", а на http://api.yandex.ru/maps/jsapi/doc/dg/concepts/map_inner_controls.xml указана тильда в качестве разделителя. Чему верить?

После часа поиска ошибок у себя в коде, поставил тильду и setRulerState заработал.

Кстати, нельзя ли  с линейкой обращаться по геоточкам, без перевода в строку (нужен инструмент для рисования ломаных)?

3 комментария
API 1.x
неправильный ключ
zaratuzar
10 марта 2009, 15:55

почему после установки кодана страничку..вылетает сообщение о неправильном ключе..?ключ сверял..все правильно..!!я что то ни так делаю..?

2 комментария
API 1.x
Ошибка в руководстве
Антон
10 марта 2009, 22:03

на странице http://api.yandex.ru/maps/jsapi/doc/dg/concepts/polylines.xml в коде, в самом низу страницы ошибочка

Лишний map.addOverlay(pl);

Стиль присваевается после добавления Overlay'я.

мелкая, но все же решил написать...

1 комментарий
API 1.x
Заголовок не указан
AVISDIM
10 марта 2009, 23:27

Как можно избавиться от повторения своей карты по горизонтали?


И ещё, есть нарезанная на квадратные изображения картинка: ширина - 7*256 пикселей, высота: 4*256 пикселей (карта только одного маштаба).


Какие параметры нужно указывать при создании карты, чтобы не запрашивались несуществующие картинки:( pPoint.x > 6 или pPoint.y > 3)

var myTileSource = new YMaps.TileDataSource("", 0, 0);
myTileSource.getTileUrl = function(pPoint, iZoom) {
        return '/map/' + pPoint.x + '_' + pPoint.y + '.jpg'
};
myTileSource.getErrorTileUrl = function(){
        return '/i/nm.gif'   
};
var myMapType = new YMaps.MapType([myLayer], "123", {minZoom:3,maxZoom:3});


И можно ли это сделать, когда размеры карты по ширине и высоте разные?

4 комментария
API 1.x
фото
zaratuzar
11 марта 2009, 00:12

Подскажите пожалуйста как зделать чтобы вылетало фото из метки на карте..!!

тестовая страница с картой расположена здесь - http://natlainsafe.info/map.php


нужно зделать так чтобы вместо надписи "КиМ" выпадала эта фотка http://ig0.mirtesen.ru/images/upload/20018216992/big.jpeg?2008072618220662764504 с её описанием!!


в програмировании не селен..еле смог добиться того что есть на карте..,поэтому и обращаюсь к вам..!!

24 комментария
API 1.x
Определение максимального зума
ziodmitry
11 марта 2009, 11:50

Можно ли определить для какого максимального зума есть тайлы в отображаемой области: нужно автоматически масштабировать при setBounds только до нормально отображаемого масштаба?

1 комментарий
API 1.x