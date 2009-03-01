Изначально стояла такая задача. Сделать тултип (всплывающую краткую подсказку), которая появляется

при наведении курсора на метку на карте, как здесь http://news.yandex.ru/map/Moscow/news.html

Методом подбора вариантов удалось прийти к следующему http://geoneo.ru/php/helpmap/news1/. Но данное решение не совсем корректно (точнее совершено не корректно) с точки зрения программирования, хотя подобие получилось.

Если у Вас есть правильное решение этой задачи, прошу прислать поправки на почту geo-bo@ya.ru или выложить здесь.





Спасибо всем, кто откликнулся и оказал реальную помощь. Реализованы два варианта скриптов:



Пример 1, который разработал stalkerexe, размещен на странице http://geoneo.ru/php/helpmap/news1/

Отличительная особенность данного скрипта: tooltip сделан не средствами API, а с помощью интеграции стороннего скрипта.



Второй вариант согласно рекомендациям hevil`а и Саши Белого представленна странице http://geoneo.ru/php/helpmap/news2/

Данный вариант намного проще выглядит с точки зрения внутренней конструкции. Но и имеет меньше возможностей для тонкой настройки визуальных эффектов, таких как тип балуна, цвет рамки и фона окошка всплывающей подсказки и т.п.

