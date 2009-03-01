У меня есть карта. хочу рядом вывести список объектов и сделать, чтоб при большом увеличении карта центрировалась по клику на объекте. Кто-нибудь видел или делал подобное?
Изначально стояла такая задача. Сделать тултип (всплывающую краткую подсказку), которая появляется
при наведении курсора на метку на карте, как здесь http://news.yandex.ru/map/Moscow/news.html
Методом подбора вариантов удалось прийти к следующему http://geoneo.ru/php/helpmap/news1/. Но данное решение не совсем корректно (точнее совершено не корректно) с точки зрения программирования, хотя подобие получилось.
Если у Вас есть правильное решение этой задачи, прошу прислать поправки на почту geo-bo@ya.ru или выложить здесь.
Спасибо всем, кто откликнулся и оказал реальную помощь. Реализованы два варианта скриптов:
Пример 1, который разработал stalkerexe, размещен на странице http://geoneo.ru/php/helpmap/news1/
Отличительная особенность данного скрипта: tooltip сделан не средствами API, а с помощью интеграции стороннего скрипта.
Второй вариант согласно рекомендациям hevil`а и Саши Белого представленна странице http://geoneo.ru/php/helpmap/news2/
Данный вариант намного проще выглядит с точки зрения внутренней конструкции. Но и имеет меньше возможностей для тонкой настройки визуальных эффектов, таких как тип балуна, цвет рамки и фона окошка всплывающей подсказки и т.п.
Почему при печати страницы, на которой открыт балун с координатами допофиса, пропадает белый фон балуна и текст печатается на карте? Как сделать так, чтобы при печати фон балуна не пропадал?
С этим вопросом я обратился в тех. поддержку API Яндекс Карты, но Георгий Атласов ответил мне следующее: "Видимо, это проявляется в некоторых браузерах. Попробуйте сделать для
страницы с картой специальную кнопку печати. Можете также обратиться за
советом в клуб разработчиков API Яндекс.Карт
http://clubs.ya.ru/461168
Прошу Вас помочь разобраться с этим вопросом.
Заранее длагодарю,
Александр
Не давно начал использовать API Яндекс.Карт на сайте Нижегородскокго информационно-справочного портала.
Примеры использования: Кинотеатры Нижнего Новгорода на Яндекс Карте
Нижний Новгород на Яндекс Карте
Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области
Планирую еще сделать слой с остановками общественного транспорта на карте.
Вопросы как лучше это реализовать:
Загружать xml-файл с данными остановок (общее число остановок около 600 и на загрузку требуется некоторое время)?
Возможно ли организовать так, что подгружались только те остановки которые поподают в данный размер окна карты при определенном масштабе?
Какой-то другой способ реализации?
Можно ли выводить <IFRAME> в balloon'ах из YMapsML?
Создаю Template для балуна, все понимает, кроме <IFRAME>... =(
<Template gml:id="balloonTemplate">
<text><![CDATA[<div><h4>$[name]</h4><br/><iframe src="http:$[metaDataPrope
rty.AnyMetaData.ifra]"></</div>]]></text> iframe>
</Template>
...bla...bla...
<gml:name>Имя</gml:name>
<gml:metaDataProperty>
<AnyMetaData><ifra>//club
s.ya.ru/mapsapi/</ifra></ AnyMetaData>
</gml:metaDataProperty>
А вместо фрэйма пустота...
Скажите, что это просто я криворукий
Собственно хвастаюсь. http://jtools.net.ru/inde
Здравствуте!
рад представить вниманию почтенной публики менеджер треков я.карт (или garmin)
Менеджер треков мобильных Я.Карт для пользования достаточно зарегистрироваться на донорском сайте -регистрация нужна для ведения библиотеки собственых треков и больше ни за чем.
пользоваться просто -
- кликаем "новый трек"
- закачиваем gpx-файл из папки \document\YandexMaps\tracks мобильного устройства
- смотрим трек (например такой: http://www.oneway.ru/ymap
s/default.asp?4CE8CB54-77) 48-4546-9BE7-712BEBE671CF
внизу под треком показана постоянная ссылка на него, для передачи, при необходимости своим неавторизованным на сайте знакомым.
+(новое) под треком есть ссылки "Скачать" в форматах GPX, KML, PLT - таким образом трек можно скачать к себе и закачать обратно в устройство, решая проблему навигации "по чужим следам"
+(новое) реализован импорт из GPX не только треков но и построенных навигатором Маршрутов. Таким образом возможна оффлайн навигация в Мобильных Яндекс картах в любом городе - имея у себя или у знакомых навигатор, позволяющий построить маршрут с возможностью экспорта в GPX (например программа MapSource от Garmin на PC).
функционал со временем будет расширяться..
в ближайших планах - переименование/удаление просмотр доп информации.
p.s. а теперь вопросы к разработчикам.
ранее api я использовал только на Javascript, это первый мой опыт показа карты из YmapML
наткнулся на следующее:
- не работает указание толщины линии
- API не воспринимают XML-файл если у него не указан content.type text/xml
- подскажите, можно ли на основе координат точки и utctime, получить местное время? +3/+4 не вариант...
- подскажите - возможно ли сосчитать длину маршрута не отдавая повторно весь список координат в javascript-api?
p.p.s. в программе "Мобильные Яндекс карты", как выяснилось, до начала декабря 2008 (v2.09 release) присутствовал глюк - в первой строке трека опечатка Windows1251 заменить на Windows-1251 - иначе трек закачан не будет(!)
Добрый день. Взял пример использования балуна с сайта http://api.yandex.ru/maps
В данный момент код мой выглядит так с одним булуном и с одной меткой, я хочу вторую метку тоже превратить в балун с надписью, но у меня не получается.
var map = new YMaps.Map(document.getElementById("YMapsID"));
var content = document.createElement('span');
content.innerHTML = "Коля";
map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(47.55, 47.97), 4);
map.openBalloon(new YMaps.GeoPoint(30.30, 50.27), content);
map.addOverlay(new YMaps.Placemark(new YMaps.GeoPoint(47.55, 42.97)));
Добрый день, друзья разработчики! Возникла необходимость определять координаты точки, по нажатию на ней мышкой. То есть, например, в наборе адресов Яндекса, есть ул. Островского д.1, но нет ул. Островского д.8., а маркер надо ставить именно сюда. Для этого предлагается просто определять координаты этой точки кликом на карте. Подскажите как это сделать, кто встречался с такой задачей.
Возникла такая задумка. Создать конструктор для создания скрипта карт Яндекса, который можно будет легко устанавливать на любой сайт.
Примерно это выглядит так. Человеку, незнакомому с основами программирования, предлагается детально заполнить форму шаблона.
Простой шаблон, чисто для примера http://geoneo.ru/geodoc/helpmap/scriptsrc.pdf
В идеале такой шаблон должен включать в себя максимальный набор функций и возможностей API Яндекс.Карт. Тогда человеку лишь останется выбрать необходимые и ввести свои данные. Далее, на основе заполненного шаблона, автоматически создается готовый к использованию скрипт.
У кого есть какие мысли по этому поводу, прошу поделиться. Вполне возможно, что вообще сделать такое невозможно или в таком конструкторе нет необходимости. Хотелось бы узнать Ваше мнение.
Инициализирую карту на скрытом слое. После того как слой становится видимым, карта работает не полностью. Наверное надо вместе с открытием слоя послать карте какое-то событие?
К сожалению, не могу найти в документации того, что мне нужно. Пожалуйста, подскажите, что мне делать, чтобы карты заработала как следует.
Спасибо!
Никак не могу найти ф API Функцию, которая определяет коофицент масштаба для вывода прямоугольной области.
Есть такое в yandex api?
на стр http://api.yandex.ru/maps
После часа поиска ошибок у себя в коде, поставил тильду и setRulerState заработал.
Кстати, нельзя ли с линейкой обращаться по геоточкам, без перевода в строку (нужен инструмент для рисования ломаных)?
почему после установки кодана страничку..вылетает сообщение о неправильном ключе..?ключ сверял..все правильно..!!я что то ни так делаю..?
на странице http://api.yandex.ru/maps
Лишний map.addOverlay(pl);
Стиль присваевается после добавления Overlay'я.
мелкая, но все же решил написать...
Как можно избавиться от повторения своей карты по горизонтали?
И ещё, есть нарезанная на квадратные изображения картинка: ширина - 7*256 пикселей, высота: 4*256 пикселей (карта только одного маштаба).
Какие параметры нужно указывать при создании карты, чтобы не запрашивались несуществующие картинки:( pPoint.x > 6 или pPoint.y > 3)
var myTileSource = new YMaps.TileDataSource("", 0, 0);
myTileSource.getTileUrl = function(pPoint, iZoom) {
return '/map/' + pPoint.x + '_' + pPoint.y + '.jpg'
};
myTileSource.getErrorTileUrl = function(){
return '/i/nm.gif'
};
var myMapType = new YMaps.MapType([myLayer], "123", {minZoom:3,maxZoom:3});
И можно ли это сделать, когда размеры карты по ширине и высоте разные?
Подскажите пожалуйста как зделать чтобы вылетало фото из метки на карте..!!
тестовая страница с картой расположена здесь - http://natlainsafe.info/map.php
нужно зделать так чтобы вместо надписи "КиМ" выпадала эта фотка http://ig0.mirtesen.ru/im
в програмировании не селен..еле смог добиться того что есть на карте..,поэтому и обращаюсь к вам..!!
Можно ли определить для какого максимального зума есть тайлы в отображаемой области: нужно автоматически масштабировать при setBounds только до нормально отображаемого масштаба?