Клуб API Карт

январь 2010
Топографические карты генштаба
lavaget
2 января 2010, 20:28

В ЯКартах можно привязывать свои карты. Даже приложение написали, спасибо. У меня возникло желание привязать к карте Украины всем известный набор генштабовских километровок. Был бы очень благодарен за подсказку в каком направлении копать. Навскидку есть несколько вариантов решения и воросов.

1. Вопрос лицензии. Сайту меня некоммерческий - начнут задавать вопросы - просто уберу. Хотя задавать вопросы особо некому - карты лежат на сайте унивеситета Беркли. Скажу "они разрешили, как правообладатеили :)"  Кстати, я так понимаю никто еще топокарты не привязывал?

 

2. привязать каждый лист как отдельную карту.  Но возникает вопрос на стыках (каждый лист имеет свою рамку), плюс может быть глюк при переключении карт.

 

3. Попробовать склеять все файлы в один и привязать ве как одну карту. Файл будет огромного размера,  руками вязать и обрезать 500 файлов удовольствие ниже среднего.

 

Какой вариант реальней?

5 комментариев
API 1.x
Возможности карт
NatirbisMail
3 января 2010, 11:13

Вопрос таков можно ли скачать вашу карту и вставить её в автокад?

3 комментария
API 1.x
Добавить в менеджер объектов группу объектов
Aliens6
5 января 2010, 03:43

Здравствуйте


Начал потихоньку делать 1 штуку для себя и сейчас столкнулся с проблемой (или недопониманием работы), как мне объекты сгруппировать и засунуть в менеджер объектов? Группировка - для быстрой работы с ними, менеджер объектов - чтобы управлял когда и что показывать. Делаю вот так:

 

all_placemark = new YMaps.GeoObjectCollection();

objManager = new YMaps.ObjectManager();

for (mag in json.placemarks){
   var point = new YMaps.GeoPoint(json.placemarks[mag].x, json.placemarks[mag].y);
   var placemark = new YMaps.Placemark(point);
   placemark.name = mag;
   placemark.description = json.placemarks[mag].descr;
   all_placemark.add(placemark);
  };

objManager.add(all_placemark, 10, 16);
map.addOverlay(objManager);



Получаю ошибку (в FireBug)

aj.getGeoPoint is not a function
YMaps.onLoad(YMaps.Module.CORE,function(...,t)};a=p(l.WayPoint,l.GeocoderResult)});

Что я не так делаю? ну или может я не совсем понял логику?

Спасибо за ответ 

 

5 комментариев
API 1.x
Товарещи спецы!
arswin
5 января 2010, 03:55

Подскажите, как можно сделать группы объектов на карте зная только их человеческий адрес, а не <gml:pos> ?

3 комментария
API 1.x
Редактирование полилинии (Polyline)
ikoder
7 января 2010, 17:05

Мне надо узнать в скрипте в какой момент происходит добавление точки пользователем в режиме редактирования полилинии.

В момент добавления возникает событие PositionChange, но оно также возникает при перемещении точки в полилинии, т.е. непонятно добавление или перемещение.

2 комментария
API 1.x
добавить кнопку "показать на карте" к справочнику организаций
Роман К
7 января 2010, 18:53

Добрый день!

На сайте есть справочник организаций, есть поле адрес, ТекстБокс с содержанием типа такого "Сочи, ул. Белогвардейская, 14".

Могу ли я малой кровью настроить кнопку "Показать на карте" со ссылкой на яндекс.карты где на карте собственно и отобразилось бы это местоположение? :)

Можно/нужно ли для этого использовать я.карту на своей странице или можно/нужно делать линк на maps.yandex.ru.


Заранее спасибо большое!  :)

9 комментариев
геокодирование
Как сделать добавление меток by Ajax?
Igor
7 января 2010, 21:29

Для того что бы пользователи могли добавлять метки на карту, я использую такую функцию:   


YMaps.Events.observe(map, map.Events.Click, function (map, mEvent) {
            var myHtml = '<div id="addpoint"><form id="formadd" name="formadd_point" enctype="multipart/form-data" method="post" action="pointadd.php"><table><tr><td>Положение:</td><td>' + mEvent.getGeoPoint() + '</td></tr><tr><td>Название:</td><td><input name="name" type="text" size="32" maxlength="200" /></td></tr><tr><td>Описание:</td><td><textarea name="description" cols="24" rows="3"></textarea></td></tr><tr><td>Фото (jpg,png:2Mb):</td><td><input type="file" name="image" size="20" accept="image/png, image/x-png, image/jpeg" /></td></tr><tr><td></td><td><input name="pcoord" type="hidden" value="'+mEvent.getGeoPoint()+'" /><input name="zoom" type="hidden" value="'+map.getZoom()+'" /><input name="subpoint" type="submit" value="Добавить" /></td></tr></table></form></div>';
            map.openBalloon(mEvent.getGeoPoint(), myHtml);

});


Но это несовсем удобно, т.к. карта закрывается и открывается (pointadd.php) сообщение о том что метка будет размещена после проверки модератором.


Можно как то сделать это на AJAX? Что бы форма пропадала и появлялось сообщение. Т.Е. карта не пропадала.

Или отправить изображение и данные по AJAX будет слишком сложно?!

1 комментарий
метка
Вывесить мою карту на сайте.
guinpin
7 января 2010, 21:38

Яндекс позволяет редактировать и сохранять карты.

Есть ли возможность такую карту опубликовать у себя на сайте?

Дело в том, что единственная найденная для этого ссылка предлагает сначала заново нарисовать карту. А у меня уже есть готовая. Можно как-то ее заюзать?

1 комментарий
API 1.x
Сколько треков одновременно можно отобразить на карте?
lavaget
8 января 2010, 11:54

Долго изучал примеры использования, но мало кто использует ЯК для вывода многих треков одновременно. Мало того, те примеры что я видел - выводят трек довольно нерационально, чем тупят браузер уже на 4-6 треках. Может ли кто-то примерно сказать сколько линий, состоящих из скольки точек при одновременном выводе не убъют браузер?

2 комментария
API 1.x
Static API: можно ли разместить ссылку на метку?
cubenis
8 января 2010, 13:50

Вкратце: если создана карта с несколькими метками, то можно ли получить ссылку на отдельную метку, а не на карту целиком?

Подробнее:

Например, я создал тестовую карту: http://maps.yandex.ru/?um=h3DxVcHX0msMkUXdttXHvwHHwRxrG4Zb .

На этой карте я поставил несколько объектов (меток).

Могу ли я с помощью Static API поместить, скажем, у себя в блоге ссылку не просто на эту карту, а на отдельную метку? То есть, чтобы при переходе по этой ссылке открывалась не просто сама карта, а так, будто на ней в списке объектов (который слева) щёлкнули, например, метку «Мотоцикл»?

Спасибо, если что.

4 комментария
API 1.x
IE и яндекс карты.
meekman
8 января 2010, 22:27

Добрый день!


Нуждаюсь в помощи - сайт, написанный с использованием ЯД рушится в ИЕ, а в других браузерах открывается без проблем.

В чем же проблема?


Адрес сайта: http://ttmural.ru/.



1 комментарий
API 1.x
Ключ API и функция "Сохранённая копия" в поиске Яндекса
gnumus
9 января 2010, 16:38

Здравствуйте уважаемые специалисты!

На сайте есть Яндекс-карта со схемой проезда.

Проблема заключается в том, что при нажатии на ссылку "Сохранённая копия" в результатах поиска Яндекса для этого сайта - появляется ошибка "Неправильный ключ" из-за того, что документ грузится с домена Яндекса, а не с домена, для которого создан ключ.

Есть ли "штатный" способ обойти эту проблему? Или буду очень благодарен за возможные пути обхода этой проблемы.
1 комментарий
API 1.x
Как автоматически закрывать балун если метка ушла из поля видемости?
Igor
10 января 2010, 13:18

Хотелось бы автоматически закрывать все балуны координаты которых уходят из поля видемости. Как можно это сделать проще.

Я подумал что теоритически можно получить координаты окна через map.getBounds().getLeftTop().toString() и map.getBounds().getRightTop().toString()

и на событие перемещения карты добавить проверку, координат открытых балунов. Но может есть путь проще, потому как реализовать этот путь не знаю.

1 комментарий
API 1.x,балун
Static API и геокодер а также Сочи с посёлками вдогонку
saurongorynich
10 января 2010, 17:53

А в статик апи геокодер не работает? Искал - нигде не нашёл.

Много объектов в базе без координат, зато с точными адресами.


И ещё:

Улица Ландышевая в микрорайоне Мамайка, Центрального района города Сочи у вас почему-то выглядит как:

"Россия, Краснодарский край, село Мамайка, улица Ландышевая"

и практически весь Сочи разбит на чёрт знает какие посёлки.

У нас такого посёлка никогда не было, годах в 20-х разве что, а сейчас есть такой микрорайон.

И ещё микрорайон КСМ получил себе надпись Новая заря, хотя это километрах в 10 можно прилепить к улице Донской.

И опять: не Новагинка, а Навагинка - даже педивикия подтвердит: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%28%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8%29 


И это ещё не всё! Но сейчас писать некогда.

Кстати с новым годом.

Пользуясь случаем хочу передать привет деду Пахому и Космическим рейнджерам из посёлка Хлебороб.

6 комментариев
API 1.x
Ошибка отображения иконки
lena270168
10 января 2010, 19:40

Здравствуйте,

хотела бы задать вопрос по поводу стиля отображения иконок на карте.

Дело в том, что на нашем небольшом сайте компании мы разместили ЯКарту и разместили на ней несколько иконок. Все бы ничего, но заметили, что иконка "Офис продаж" отображается "криво", а именно при загрузке ей автоматически присваивается style="width:13px; height:13px;" и после этого остается видным только "Оф".

Возникает эта проблема только если стоит placemark1.openBalloon(); - если его убрать, что иконка отображается нормально и надпись "Офис продаж" видна полностью.

Помогите, пожалуйста, исправить проблему.

6 комментариев
содержимое метки,балун
Координаты, расчёт растояния между точками
find-realty
11 января 2010, 11:48

Доброго времени суток, ковыряя карты яндекса наткнулся на такую вещь: К примеру у меня есть координаты точки:sll=30.292638,59.939397 - это как я понял долгота и широта соответственно, но помимо этого есть ещё и
sspn=0.009954,0.008779, вопрос первый, что это?

Вопрос второй, мне нужно через JS или как-нибудь просчитать расстояние от точки А до точки Б. Конечно есть такой функционал типа distance, но кто может раскрыть по какой формуле там ведётся расчёт???


2 комментария
измерение расстояний,API 1.x
YMapsML отображение метки при зуме.
Igor
11 января 2010, 12:46

Подскажите как в документе YMapsML указать начиная с какого зума нужно отображать метку?

5 комментариев
API 1.x
Как убрать с кнопку линейки и масштаб с карты?
Сергей Миронов
12 января 2010, 10:02

Была тема тут похожая, но так и не нашел точного решения

Дело в том, что я хочу выводить не карту, а большую панорамную фотографию... и линейка с масштабом мне не нужна.

10 комментариев
API 1.x
Можно и так применять API.яндекса :)
Сергей Миронов
12 января 2010, 11:48

Панорамная фотография Казани 

Размер 27648x7168px

5 уровней увеличения

6 комментариев
API 1.x
Проблемы с отображение схемы проезда
Alexander234
12 января 2010, 12:18

В яндекс картах схему проезда нарисовал точно по улицам, скопировал код на сайт, но на сайте схема проезда получается сдвинута влево, а точка носмально стоит. Не могу понять в чем дело. Карта здесь http://vbvrn.ru/o-pitomnike/kontakty.html
Да еще когда нажимаешь на точку, по подсказка тоже появляется сдвинутой влево.


4 комментария
API 1.x,конфликт верстки