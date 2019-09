Здравствуйте

Начал потихоньку делать 1 штуку для себя и сейчас столкнулся с проблемой (или недопониманием работы), как мне объекты сгруппировать и засунуть в менеджер объектов? Группировка - для быстрой работы с ними, менеджер объектов - чтобы управлял когда и что показывать. Делаю вот так:

all_placemark = new YMaps.GeoObjectCollection();

objManager = new YMaps.ObjectManager();

for (mag in json.placemarks){

var point = new YMaps.GeoPoint(json.placemarks[mag].x, json.placemarks[mag].y);

var placemark = new YMaps.Placemark(point);

placemark.name = mag;

placemark.description = json.placemarks[mag].descr;

all_placemark.add(placemark);

};

objManager.add(all_placemark, 10, 16);

map.addOverlay(objManager);