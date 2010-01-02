В ЯКартах можно привязывать свои карты. Даже приложение написали, спасибо. У меня возникло желание привязать к карте Украины всем известный набор генштабовских километровок. Был бы очень благодарен за подсказку в каком направлении копать. Навскидку есть несколько вариантов решения и воросов.

1. Вопрос лицензии. Сайту меня некоммерческий - начнут задавать вопросы - просто уберу. Хотя задавать вопросы особо некому - карты лежат на сайте унивеситета Беркли. Скажу "они разрешили, как правообладатеили :)" Кстати, я так понимаю никто еще топокарты не привязывал?

2. привязать каждый лист как отдельную карту. Но возникает вопрос на стыках (каждый лист имеет свою рамку), плюс может быть глюк при переключении карт.

3. Попробовать склеять все файлы в один и привязать ве как одну карту. Файл будет огромного размера, руками вязать и обрезать 500 файлов удовольствие ниже среднего.

Какой вариант реальней?