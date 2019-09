Здравствуйте! Помогите, пожалуйста: координаты моих меток хранятся в текстовом файле. Мне нужно, чтобы при нажатии определенной кнопки они заполняли карту! Я делаю так, но браузер отказывается обрабатывать, виснет Подскажите, как правильней это сделать!

<script type="text/javascript">

var map, placemark, pl;

YMaps.jQuery(function () {

map = new YMaps.Map(YMaps.jQuery("#YMapsID")[0]);

map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(37.606,55.754),14);

map.addControl(new YMaps.ToolBar());

map.addControl(new YMaps.TypeControl());

var toolbar = new YMaps.ToolBar();

var button = new YMaps.ToolBarButton({

caption: "Показать метки",

hint: "Показывает метки, удовлетворяющие результатам выборки",

selected: false

});

YMaps.Events.observe(button, button.Events.Click, function() {

for (var i = 0; i < listArray.length-1; i+2)

{

group.add(createPlacemark(new YMaps.GeoPoint(listArray[i+1], listArray[i])));

}