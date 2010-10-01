Прошу прощения если подобная тема уже поднималась, но к сожелению я ничего не смог найти через поиск.

Суть проблемы в следующем, я имею определенный набор меток магазинов (100-200) + необходимость реализовать фильтрацию их отображения на карте (магазин может иметь банкомат, терминал, и т.д). Фильтр это набор чекбоксов и мне необходимо отобразить на карте только те объекты которые подходят под все выделенный в фильтре свойства (к примеру только те магазина в который есть и банкомат и терминал).

Отсюда вытекает пара вопросов:

1. Есть ли какая-то возможность присвоить меткам свои свойства для фильтрации.

2. Если я сделаю под каждый фильтр группу объектов и буду накладывать друг на друга, то в тех местах где один объект имеет много свойств объекты будут накладываться друг на друга и это решение совсем в лоб.

Может быть кто-то сталкивался с подобной задачей или знает на каком сайте релизован подобный механизм работы.