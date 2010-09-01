Не думаю, что это распространенный способ применения Я.Карт, но поделюсь опытом реализации (потому как побился головой сначала о пустую страницу, а потом -- о серое окно, пришлось несколько часов).

Во-первых, вам потребуется модуль с "загрузкой по требованию".

В моем случае для открытия симпатичного окошка использовался Fancybox, у вас может быть что-то другое.

Инициализация ссылки для открытия окна должна выглядеть так:

$("a[rel=maps]").fancybox({

ajax : {

type : "POST",

data : 'window=yes'



}

Параметр window передается для того, чтобы можно было либо выдать голый текст (если обращение через AJAX), либо отобразить навигацию, шапку и прочее -- если пользователь открыл ссылку в новой вкладке, например.

Родительская страница прикрепляет к себе API (которое по требованию, и не содержит document.write). Внутри страницы, которая грузится аяксом, вызывается функция YMaps.load(StartMap), где StartMap -- имя функции с описанием нашей карты (создание объекта Я.Карт, добавление навигации, расположение элементов, подъем баллонов и т.п.).

Ну, как передать координаты искомой точки, решать уже вам.

Буду рад, если кому-то поможет. Посмотреть, как работает, можно тут: http://kliniks.ru/i/maternity/3380.html

ЗЫ. Выяснилось, что первоначальный вариант работает только в ФФ, что есть очень и очень плохо.

В других браузерах заработал после того, как загрузку API перенес в родительскую страницу, а в подгружаемом блоке была только логика.

Осталась одна неприятная проблема, соответственно, вопрос к разработчикам.

Если создать экземпляр объекта карты, прикрепив его с свежесозданному div'у, все замечательно отображается.

Если этот экземпляр удалить (поскольку див тоже удаляется, деваться некуда, хоть с деструктором, хоть без), а потом попытаться сделать новый div и новый экземпляр карты, то балуны отображаются, объекты и вся обвязка тоже. А вот собственно карта не загружается -- внутренний div с тайлами пустой.

Это так и должно быть, или это глюк?

UPD: Проблему я решил довольно странным, хотя и логичным способом:

Сразу после загрузки окна (через callback-функцию) запускается функция отрисовки карты: все, что обычно выполняется при загрузке, но только в отдельной процедуре.

И -- главное! -- через любой промежуток времени ПОСЛЕ этого запускается setTimeout("map.redraw ()", 200). 200 -- число произвольное, даже с 10 миллисекундами все прекрасно работает. Полагаю, это происходит из-за того, что некоторые элементы окна прорисовываются на несколько мс дольше, чем рисуется карта. Причем, замечу, что запуск всей функции прорисовки через 200 мс ничего не дает. Нужно именно redraw провести.