Обновления затронули Коми, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Нижегородскую и Ивановскую области, Крым в Украине. Предлагаем посмотреть полный список на карте релиза. Особенно советуем обратить на него внимание всем любителям картографии, которые могут поделиться своими знаниями о местности, создавая схемы городов на сервисе Народная карта.
Что касается дальнего зарубежья, то предлагаем прямо сейчас взглянуть на обновленный снимок Статуи Свободы в многомиллионном Нью-Йорке:
Суть предложения заключается в том, чтобы для облегчения поиска ответа на практические вопросы в использовании API, а также для минимизации времени на его изучение для новичков, создать отдельный раздельчик в котором будут собраны примеры решения задач(с фрагментами кода), составленные самими пользователями клуба разумеется с указанием их авторства.
На данный момент в клубе уже достаточно много примеров реализации предложенных самими пользователями клуба, но чтобы их отыскать приходится потратить немало времни и тут даже поиск по тегам далеко не всегда помогает ибо фантазия у всех работает по-разному.
Вместо этого, предлагаю собрать уже имеющиеся примеры, и выложить на отдельный раздел/страницу для получения в итоге народного FAQ. В будущем раздел скорее всего потребуется премодерировать или постмодерировать со стороны Яндекса, но зато в итоге получим много качественной, систематизированной инфы опубликованной не только сотрудниками Яндекса, но и сообществом.
PS В какойто мере это будет напоминать Google Code, но только с гораздо большим размахом за счет сообщества.
Не нашел в документации, как нарисовать на карте мира линии, соединяющие точки не прямыми, а по кривой наименьшего физического расстояния на геоиде. Обычно по таким кривым летают самолеты. Буду благодарен, если подскажете, как такое сделать.
Как сделать что бы при нажатии показывалась другая карта, то есть сейчас у меня сейчас моя карта + еще (схема, снимок, гибрид) но мне еще нужно сделать кнопку моя карта 2 и что бы открывалась друга карта!
На сайт была установлена карта сделанная с помощью "Конструктор схем проезда" http://api.yandex.ru/maps/tools/constructor/, нанесено несколько десятков полигонов. Сейчас возникла необходимость отредактировать и добавить несколько полигонов, но не могу найти как это сделать. Подскажите пожалуйста как можно отредактировать карту? Или перевести данные в YMapsML.
Необходимо добавить около 7000 обьектов на карту, естессн карта тормозит и добавление происходит довольно таки долго, использование диспечера обьектов не годится, обьекты должны отображаться все сразу,вне зависимости от масштаба, подскажите как реализовать это...может как-то при помощи своих слоев или через статическую карту
Здравствуйте, не подскажите, возможно ли реализовать отображение картинки под углом за место метки, т.е. например, есть дорога и на ней необходимо поставить картинку в виде стрелки, которая показывает направление движения по дороге, если есть например поворот под 60 градусов, то и картика стрелки должна отобразиться под углом 60 градусов.
заранее благодарю!
зы хотел вставить картинку как хотел бы видеть, но что то у меня проблемы со вставкой картинок.
Вопрос. А куда вставить эту ссылку в следующем коде?
<script type="text/javascript"> // Создает обработчик события window.onLoad YMaps.jQuery(function () { // Создает экземпляр карты и привязывает его к созданному контейнеру var map = new YMaps.Map(YMaps.jQuery("#YMapsID")[0]
// Устанавливает начальные параметры отображения карты: центр карты и коэффициент масштабирования map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(37.64, 55.76), 10); }) </script>
Не прошу давать рецепт лечения глюка, хотя бы подскажите где "копать"?!
Исходные параметры: CMS - Drupal 6.19. Faq по интеграции карты на друпал уже читал, читал также на счет показа карты и скрытого контейнера и многое другое. Но жедлаемого резуальтат там и не смог добиться. Карта на странице вызывается (аналогичный скрипт висит и на производных страницах):