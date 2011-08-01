Клуб API Карт

август 2011
Яндекс.Карты: еще больше спутниковых снимков
Карты
1 августа 2011, 10:59

Блог API Яндекс.Карт поделилось ссылкой

Яндекс.Карты: еще больше спутниковых снимков

С сегодняшнего дня спутниковое покрытие Яндекс.Карт увеличилось еще на 30 000 квадратных километров России, Украины и дальнего зарубежья.

Самые крупные города в текущем релизе; Ноябрьск, Ялта, Ханты-Мансийск, а самые маленькие – Алупка, Пучеж и Микунь.

Обновления затронули Коми, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Нижегородскую и Ивановскую области, Крым в Украине. Предлагаем посмотреть полный список на карте релиза. Особенно советуем обратить на него внимание всем любителям картографии, которые могут поделиться своими знаниями о местности, создавая схемы городов на сервисе Народная карта.

Что касается дальнего зарубежья, то предлагаем прямо сейчас взглянуть на обновленный снимок Статуи Свободы в многомиллионном Нью-Йорке:

 

Или знаменитый небоскреб в Дубае – одну из самых потрясающих построек в истории мировой архитектуры:


Можно отправиться на берега Темзы, которые от ваших глаз не сможет скрыть даже густой лондонский туман, побывать в шумном Бангкоке, осмотреть мемориал Ватерлоо в Бельгии:




Не забудьте заглянуть по дороге в теплые Шарм-эль-Шейх или Хургаду.

Во вновь добавленных российских городах можно в деталях разглядеть, например, главную площадь древнего Юрьевца с собором и колокольней, Центр Заволжья – великолепный ансамбль послевоенной советской архитектуры, с четкой планировкой и ярко выраженными зданиями-доминантами или разноцветные крыши новостроек Ханты-Мансийска – нефтяной столицы России.

Команда Яндекс.Карт

Яндекс.Карты: еще больше спутниковых снимков
1 комментарий
API 1.x
Узнать координаты
nalezhitiy
1 августа 2011, 18:59

Как узнать координаты по адресу? к примеру есть такой скрипт http://api.yandex.ru/maps/jsapi/examples/geocoding.html где вводишь адрес а он тебе отображает его на карте, а как доделать что бы он еще отображал  координаты этого места?

 

Я только начал разбираться с api.yandex.map. нужна помощь

15 комментариев
координаты,API 1.x,YMapsML
Предложение создать FAQ по ответам пользователей клуба
KDV
2 августа 2011, 09:58

Суть предложения заключается в том, чтобы для облегчения поиска ответа на практические вопросы в использовании API, а также для минимизации времени на его изучение для новичков, создать отдельный раздельчик в котором будут собраны примеры решения задач(с фрагментами кода), составленные самими пользователями клуба разумеется с указанием их авторства.

На данный момент в клубе уже достаточно много примеров реализации предложенных самими пользователями клуба, но чтобы их отыскать приходится потратить немало времни и тут даже поиск по тегам далеко не всегда помогает ибо фантазия у всех работает по-разному.

Вместо этого, предлагаю собрать уже имеющиеся примеры, и выложить на отдельный раздел/страницу для получения в итоге народного FAQ. В будущем раздел скорее всего потребуется премодерировать или постмодерировать со стороны Яндекса, но зато в итоге получим много качественной, систематизированной инфы опубликованной не только сотрудниками Яндекса, но и сообществом.

PS В какойто мере это будет напоминать Google Code, но только с гораздо большим размахом за счет сообщества.

API 1.x
На ложить слой со схемой
Николай Демурин
2 августа 2011, 15:29

Не как не могу наложить слой на спутниковый режим со схемой города как это сделать?

6 комментариев
API 1.x
Создать карту
sircovsw
2 августа 2011, 15:37

Добрый день.

 

Мне необходимо на свой сайт выложить карту своей области, на которой должны быть отмечены некоторые населенные пункты. Для реализации этого смотрю в сторону Яндекс карт.

Что именно можно сделать для реализации данной задачи, чтобы было как можно меньше программирования? 

В картах видел возможность создать "Мои карты". На нее смотреть, или есть другая возможность?

Необходимо просто, чтобы посетитель видел карту области, на ней метки, при клике на которую открывался бы балун с краткой информацией.

 

Заранее спасибо.

3 комментария
API 1.x
Название метки в меню
planeta-imen
3 августа 2011, 07:27

Нужна подсказка, т.к. своих знаний и навыков не хватает.

Вот пример, как работают группы меток http://api.yandex.ru/maps/jsapi/examples/mapgroupmenu.html

Здесь пункты меню - имена групп меток. Чтобы открыть балун на карте, надо кликнуть по метке.

Для удобства же посетителей надо, чтобы после имени группы метки в меню отображались и имена самих меток, чтобы их можно было открывать также и из меню.

Вот как доработать скрипт примера? Метод тыка не помогает.

3 комментария
API 1.x
Кривые линии, по которым летят самолеты
Алексей Долотов
3 августа 2011, 17:09

Здравствуйте,

Не нашел в документации, как нарисовать на карте мира линии, соединяющие точки не прямыми, а по кривой наименьшего физического расстояния на геоиде. Обычно по таким кривым летают самолеты. Буду благодарен, если подскажете, как такое сделать.

Спасибо!

3 комментария
API 1.x
создание кнопки (карта2)
Serg Kavkaz
3 августа 2011, 19:53

 

Как сделать что бы при нажатии показывалась другая карта, то есть сейчас у меня сейчас моя карта + еще (схема, снимок, гибрид) но мне еще нужно сделать кнопку моя карта 2 и что бы открывалась друга карта! 

сейчас код такой 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ru" lang="ru">

<head>

    <title>Схема территориального охотустройства СК</title>

    <script src="http://api-maps.yandex.ru/1.1/index.xml?key=AHwjMU4BAAAAcf0UFgMAXJvQBIhH_TM2XzO3X1L76wOR_84AAAAAAAAAAAB7bt34yUltP_cLBenQ44_fVGWK7A==" type="text/javascript"></script>

    <script type="text/javascript">

   

   

   

        window.onload = function () {

            var options = {

                    tileUrlTemplate: "./%z/tile-%x-%y.png",

                    controls: {

                        typeControl: true,

                        miniMap: true,

                        toolBar: true,

                        scaleLine: true

                    },

                    scrollZoomEnabled: true,

                    mapCenter: new YMaps.GeoPoint(43.225031792485, 44.9472464451072),

                    backgroundMapType: YMaps.MapType.NONE,

                    mapZoom: 8,

                    isTransparent: true,

                    smoothZooming: false,

                    layerKey: "my#layer",

                    mapType: {

                        name: "Схема",

                        textColor: "#000000"

                       

                    },

                    copyright: "© природа"

                },

                map = new YMaps.Map(document.getElementById("YMapsID")),

                myData = new YMaps.TileDataSource(options.tileUrlTemplate, options.isTransparent, options.smoothZooming);


          

 

8 комментариев
API 1.x
Конфликт с blueprintcss
durach
3 августа 2011, 20:54

Пишу проект на Yii Framework, там "из коробки" используется BlueprintCSS

Увидел проблему, которая выглядела так:

 

Для решения пришлось дописать в screen.css

 

.yandex-map-container table {

    margin: 0;

    width: auto;

}

 

.yandex-map-container - класс моего контейнера

1 комментарий
API 1.x
затемнение области снаружи многоугольника
noname
4 августа 2011, 09:08

Есть некая выделенная область на карте(многоугольник).

Подскажите  чем и как можно  затемнить всю область снаружи этого многоугольника, а область внутри него оставить прозрачной.

15 комментариев
API 1.x
Редактирование карты.
maxwd
4 августа 2011, 11:18

На сайт была установлена карта сделанная с помощью "Конструктор схем проезда" http://api.yandex.ru/maps/tools/constructor/, нанесено несколько десятков полигонов. Сейчас возникла необходимость отредактировать и добавить несколько полигонов, но не могу найти как это сделать. Подскажите пожалуйста как можно отредактировать карту? Или перевести данные в YMapsML.

2 комментария
API 1.x
Большое кол-во обьектов на карте
dreval.s
4 августа 2011, 12:15

Необходимо добавить около 7000 обьектов на карту, естессн карта тормозит и добавление происходит довольно таки долго, использование диспечера обьектов не годится, обьекты должны отображаться все сразу,вне зависимости от масштаба, подскажите как реализовать это...может как-то при помощи своих слоев или через статическую карту

2 комментария
API 1.x
Картинка со стрелкой показывающая направление движения в место метки
ustem
5 августа 2011, 11:05

Здравствуйте, не подскажите, возможно ли реализовать отображение картинки под углом за место метки, т.е. например, есть дорога и на ней необходимо поставить картинку в виде стрелки, которая показывает направление движения по дороге, если есть например поворот под 60 градусов, то и картика стрелки должна отобразиться под углом 60 градусов.

 

заранее благодарю!

 

зы хотел вставить картинку как хотел бы видеть, но что то у меня проблемы со вставкой картинок.

 

4 комментария
API 1.x
проблемы с Геокодированием
tinisto
5 августа 2011, 14:43
Добрый день!

Прошу Вас помочь с установлением карты.

Геокодирование. Находим по адресу.  $myrow3["address"]

http://geocode-maps.yandex.ru/1.x/?geocode=<?php echo $myrow3["address"]; ?>&key=APFfOU4BAAAAPiCPQAIAPeVs7AsvltShOZN1_IGcK4AAzroAAAAAAAAAAACYWCkS56vB29xsviAFWhfJW7QD3g==

Вопрос. А куда вставить эту ссылку в следующем коде?

<script type="text/javascript">
// Создает обработчик события window.onLoad
YMaps.jQuery(function () {
// Создает экземпляр карты и привязывает его к созданному контейнеру
var map = new YMaps.Map(YMaps.jQuery("#YMapsID")[0]

// Устанавливает начальные параметры отображения карты: центр карты и коэффициент масштабирования
map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(37.64, 55.76), 10);
})
</script>
5 комментариев
API 1.x
Две карты на странице, серый квадрат - вместо карты и
cssmakeup
5 августа 2011, 16:02

ДД., собственно вопрос: после интеграции Яндекс карты на страницу http://www.asvlux.com.ua/office не пойму почему на странице производной http://www.asvlux.com.ua/office/golovnoi-ofis-v-kieve карта есть (но нет элементов управления и метки), а на другой странице-производной (абсолютно аналогичной первой по своему типу) http://www.asvlux.com.ua/office/nash-filial-v-kharkove карта не подгружается?!

Не прошу давать рецепт лечения глюка, хотя бы подскажите где "копать"?!

Исходные параметры: CMS - Drupal 6.19. Faq по интеграции карты на друпал уже читал, читал также на счет показа карты и скрытого контейнера и многое другое. Но жедлаемого резуальтат там и не смог добиться. Карта на странице вызывается (аналогичный скрипт висит и на производных страницах):

Заранее спасибо, comrades!

6 комментариев
Drupal,серые тайлы,API 1.x,несколько карт,метка
Уже отчаялся внедрить карту на страницу сайта.
pinyaev
5 августа 2011, 23:18

Подскажите. почему может не работать карта?

На странице не отрисовался даже серый квадрат.

Код карты взял из примеров, все равно не работает.

Удалил все. Оставил самый минимум - все равно не работает.

Адрес тут -

http://largecityhealth.ru/?s=Академика+Анохина

большое спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2 комментария
поиск ошибок
Отметка пользователей форума (сайта) на карте.
Иван Магеллан
6 августа 2011, 02:15

 

 

Здравствуйте!

Загорелся желанием прикрутить к форуму phpBB 3 карту и чтобы пользователи могли отмечать свое место положения(жительства) самостоятельно.

На одном форуме увидел, как это сделали: зайдя в центр пользователя, указав свой адрес, выбрав свой пол, человек появляется на карте! См. фото. У каждого пола есть своя картинка. 

Как выглядит.  

 

 

Поля для заполнения:  

 

Подскажите, как это реализовать? Очень хочется прикрутить к своему форуму.

Если данный вопрос обсуждался, или есть ответь, киньте ссылку.

 

5 комментариев
API 1.x
Убрать дефолтные метки с народной карты.
Чита Лайф
6 августа 2011, 07:03

Ребята, подкажите как скрыть дефолтные оверлейные значки НЯК (аптеки, кафе и пр.)?

Только пожалйста в доступной форме. Мол, найди в коде это и замени на это...

Пожалуйста.

2 комментария
API 1.x
А можно ли определить местоположение на карте с компьютера?
genatttt
6 августа 2011, 11:55

Здравствуйте уважаемые! Есть ли такая возможность в api: к примеру заходить %username% на сайт, через api обрабатывается его местоположение и отоборжается на карте или вносится в форму!?

Если не так то как-нибудь возможно это!?

1 комментарий
API 1.x
не отображается карта на сайте
sociologik2007
6 августа 2011, 15:31

Доброго времени суток, помогите пожалуйста решить проблему 

http://pravoved-07.ru/kontakty

 

<script src="http://api-maps.yandex.ru/1.1/?key=APkYPU4BAAAASgiGBgIAGuD5sNhkhL2d_DRvENfVjbG3xt0AAAAAAAAAAADpwLZGfrfjK3pj2jNwSkFdlQTL4Q==&modules=pmap&wizard=constructor" type="text/javascript"></script>

<script type="text/javascript">

    YMaps.jQuery(window).load(function () {

        var map = new YMaps.Map(YMaps.jQuery("#YMapsID-103")[0]

        map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(37.870236,55.690673), 15, YMaps.MapType.MAP);

        map.addControl(new YMaps.Zoom()

        map.addControl(new YMaps.ToolBar()

        YMaps.MapType.PMAP.getName = function () { return "Народная"; };

        map.addControl(new YMaps.TypeControl([

            YMaps.MapType.MAP,

            YMaps.MapType.SATELLITE,

            YMaps.MapType.HYBRID,

            YMaps.MapType.PMAP

        ], [0, 1, 2, 3])

 

        YMaps.Styles.add("constructor#pmlbmPlacemark", {

            iconStyle : {

                href : "http://api-maps.yandex.ru/i/0.3/placemarks/pmlbm.png",

                size : new YMaps.Point(28,29),

                offset: new YMaps.Point(-8,-27)

            }

        }

 

       map.addOverlay(createObject("Placemark", new YMaps.GeoPoint(37.870537,55.690673), "constructor#pmlbmPlacemark", "Юридическая компания правоведъ")

        

        function createObject (type, point, style, description) {

            var allowObjects = ["Placemark", "Polyline", "Polygon"],

                index = YMaps.jQuery.inArray( type, allowObjects),

                constructor = allowObjects[(index == -1) ? 0 : index];

                description = description || "";

            

            var object = new YMaps[constructor](point, {style: style, hasBalloon : !!description}

            object.description = description;

            

            return object;

        }

    }

</script>

 

<div id="YMapsID-103" style="width:450px;height:350px"></div>

<div style="width:450px;text-align:right;font-family:Arial"><a href="http://api.yandex.ru/maps/tools/constructor/" style="color:#1A3DC1">Создано с помощью инструментов Яндекс.Карт</a></div>

 

5 комментариев
API 1.x