Суть предложения заключается в том, чтобы для облегчения поиска ответа на практические вопросы в использовании API, а также для минимизации времени на его изучение для новичков, создать отдельный раздельчик в котором будут собраны примеры решения задач(с фрагментами кода), составленные самими пользователями клуба разумеется с указанием их авторства.

На данный момент в клубе уже достаточно много примеров реализации предложенных самими пользователями клуба, но чтобы их отыскать приходится потратить немало времни и тут даже поиск по тегам далеко не всегда помогает ибо фантазия у всех работает по-разному.

Вместо этого, предлагаю собрать уже имеющиеся примеры, и выложить на отдельный раздел/страницу для получения в итоге народного FAQ. В будущем раздел скорее всего потребуется премодерировать или постмодерировать со стороны Яндекса, но зато в итоге получим много качественной, систематизированной инфы опубликованной не только сотрудниками Яндекса, но и сообществом.

PS В какойто мере это будет напоминать Google Code, но только с гораздо большим размахом за счет сообщества.