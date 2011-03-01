Добрый день!

Уже давно пользуюсь удобным инструментом "Конструктор схем проезда", но, в последнее время, столкнулся с проблемой.

При размещении готового кода на сайте, на фрагменте кадра не отображается заданная точка. При этом, старые карты на этой же страничке сайта работают без проблем и отображают метки.

Вот пример: http://tele2life.ru/1/content/view/468/

В чем может быть причина проблемы?