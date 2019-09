Добавляю метки на карту во всех браузерах все нормально но в Chrome метки при нажатии на них летают по всей карте а балуны не закрываются и отладчике ошибки.

Вот код:

var map = null;

var center = null;

var My = null;

var placemarks = Array();

var interval = null;

var jq = YMaps.jQuery;

var ux = <?php echo (float)$this->userx; ?>;

var uy = <?php echo (float)$this->usery; ?>;



YMaps.jQuery(function(){



map = new YMaps.Map(YMaps.jQuery("#YMapBlock")[0]);



if( ux != 0 && uy != 0 ){

center = new YMaps.GeoPoint(ux, uy);



My = new YMaps.Placemark(center, {draggable: 0, hasBalloon:true});

My.name = "Вы здесь";

map.addOverlay(My);



//if( jq.browser.safari == false ){

My.openBalloon();

//}





} else {

center = new YMaps.GeoPoint(104.325, 52.2567);

}



map.setCenter(center, 15);

map.enableScrollZoom();





jq("a.SetPosMap").live("click", function(){



jq("#Payments div").removeClass("selected");



jq(this).parent().addClass("selected");



var id = jq(this).attr("id");

id = id.split("_")[1];

var title = jq(this).attr("title");

var html = jq(this).html();

var attr = jq(this).attr("rel");

attr = attr.split(",");

var x = attr[0];

var y = attr[1];



var point = new YMaps.GeoPoint(x, y);



map.panTo(point, {

callback:function(){



if( placemarks[id] == null ){

placemarks[id] = new YMaps.Placemark(point,{

balloonOptions: {

maxWidth:130,

hasCloseButton: false,

mapAutoPan: 0

},

hasBalloon: true

});



//placemarks[id].name = title;

placemarks[id].description = '<div class="baloon">' + html + '</div>';

map.addOverlay(placemarks[id]);

//alert("panto");

}



//if( jq.browser.safari == false && placemarks[id] != null ){

placemarks[id].openBalloon();

//}



}

});



});



})

Иправил на массив, но дело не в нем, кажется где-то конфликт с библиотеками, но не могу найти в чем причина, всё это работает на joomla 1.5