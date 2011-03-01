Есть адресный план в формате mid/mif WGS84 как разместь на Яндекс.Карте. Через XML выходит большой объем. Я только начинающий программист поэтому желательно выход по проще, чтобы было понятно. Либо пример по которому можно с ориентироваться куда копать дальше.
Добрый день!
Уже давно пользуюсь удобным инструментом "Конструктор схем проезда", но, в последнее время, столкнулся с проблемой.
При размещении готового кода на сайте, на фрагменте кадра не отображается заданная точка. При этом, старые карты на этой же страничке сайта работают без проблем и отображают метки.
Вот пример: http://tele2life.ru/1/content/view/468/
В чем может быть причина проблемы?
Мы продолжаем участие в семинарах в различных городах России и Украины. Расскажем об использовании Яндекс.Карт для решения различных типов зада. В ближайшее время у нас запланировано:
- 2 марта в Санкт-Петербурге на семинаре "Городская информатика - инструмент урбаниста, дизайнера, социолога и программиста" выступит Евгений Николаев с темой "Решение транспортных задач на Яндекс.Картах".
- 10 марта в Донецке (Украина) на семинаре компании 1С-Битрикс "Бизнес в сети" выступит Василина Вдовина.
- 16 марта в Иркутске на семинаре компании 1С-Битрикс "Формула сайта: интернет-магазин. Начинаем зарабатывать!" выступит Юрий Назаров.
- 29 марта в Архангельске на семинаре компании 1С-Битрикс "Формула сайта: интернет-магазин. Начинаем зарабатывать!" выступит Евгений Николаев.
Как всегда ждем вас на мероприятиях слушать, задавать хорошие вопросы и, конечно, для живого общения!
P.S. время проведения CityCamp с Санкт-Петербурге до сих пор не определено, ждите анонсов.
Мы продолжаем участие в семинарах в различных городах России и Украины. Расскажем об использовании Яндекс.Карт для решения различных типов зада. В ближайшее время у нас запланировано:
- 2 марта в Санкт-Петербурге на семинаре "Городская информатика - инструмент урбаниста, дизайнера, социолога и программиста" выступит Евгений Николаев с темой "Решение транспортных задач на Яндекс.Картах".
- 10 марта в Донецке (Украина) на семинаре компании 1С-Битрикс "Бизнес в сети" выступит Василина Вдовина.
- 16 марта в Иркутске на семинаре компании 1С-Битрикс "Формула сайта: интернет-магазин. Начинаем зарабатывать!" выступит Юрий Назаров.
- 29 марта в Архангельске на семинаре компании 1С-Битрикс "Формула сайта: интернет-магазин. Начинаем зарабатывать!" выступит Евгений Николаев.
Как всегда ждем вас на мероприятиях слушать, задавать хорошие вопросы и, конечно, для живого общения!
P.S. время проведения CityCamp с Санкт-Петербурге до сих пор не определено, ждите анонсов.
Добрый день, прошу помощи.
http://piccolamoda.com/storess.php?tw=3
– карта работает на всех распространенных браузерах, вот только недавно
выяснилось, что на 64 битных системах и опера и мозилла и IE выдают сообщение «неправильный ключ»
Ключ зарегистрирован без www.
Уважаемые разработчики!
Объясните мне плиз. следующую ситуацию.
На карте есть полигон, никаких обработчик событий не подключено. Если кликнуть по полигону, то открывается стандартный балун. Логично предположить, что по умолчанию обрабатывается событие 'Click' для полигона. Вешаю обработчик события на окончание редактирования полигона и в нем инициирую событие 'Click' для полигона (предполагаю, что откроется балун). Событие отрабатывает нормально, а вот балун не открывается. Если кликнуть на полигон, то сначала отрабатывает событие 'Click' для полигона, а потом открывается былун. Вопрос какое событие и для какого объекта надо вызвать чтобы открылся балун?
Уважаемые разработчики!
Подскажите как из режима чтения сообщения вернуться к просмотру списка сообщений?
Приветствую
Ситуация: создаю слой тайлов с покрытием большой области России, но разные участки имеют разную детализацию на исходной Я карте (например некоторые области доступны только до 15 зума. Вопрос - как проверить для конкретного тайла - нужно его создавать или уже нет карты с этим уровнем детализации? а то получается что 16-17 зум создается очень долго (так как там пара миллионов тайловых файлов, а на практике из этого массива нужно меньше половины, так как слой прозрачный создавать тайлы там где нет подложки какрты бессмысленно.
Здравствуйте,
я добавляю на карту несколько меток, которые могут быть расположены на определенном расстоянии друг от друга.
Мне нужно, чтобы автоматически подбирался максимально возможный мастшаб карты и ее центр так, чтобы все метки попали в область видимости карты.
Как это можно сделать?
Уважаеме разработчики, подскажите пожалуйста, как задавать ширину балуна ( именно 'width', а не 'max-width' ).
В YMaps.BalloonOptions такого нет. Через CSS задать не могу, т.к. ширина прописывается непосредственно в тег.
Возник баг, чего и кого не понятно, обрисую ситуацию:
Коротко: при включенной консоли firebug firefox подвисает на загрузке апи яндекс карт и дальше при работе с ними.
Работал с картами уже не первую неделю, такого не случалось.
Начала
тормозить страница с Яндекс-картами. Тормозить - вместо обычной
секунды-трех инициализация затянулась на 10-15 секунд + подвисание ФФ.
Сначала думал что проблема в моём хитром коде, всё урезал урезал, в итоге осталось:
map = YMaps.Map() и map.setCenter()
создание карты проходило за 1 сек, setCenter - 10 сек. После загрузки любое действие на карте жутко медленное.
Переустановка firebug непомогла, очистка кеша ФФ, и сброс настроек firebug - тоже не дали результата.
Сейчас поудалял все плагины и оставил один firebug (причем переустановил его).
Удалил
весь код, оставил только загрузку API Yandex. Эта загрузка проходит ~5
секунд (незнаю как замерить). ФФ подвисает (что значит не проблема
связи).
Сейчас переставлю ФФ, расскажу результат.
*FF без firebug работает отлично
**однажды,
когда я решил использовать Хром после этого бага, после какого-то
момента Хром (при открытой консоли) выдал то же самое (тогда я уж просто
переключился на другой таск). Правда после перезагрузки компа (на след
день) Хром заработал.
Что бы это могло быть?
Товарищи, помогите разобраться.
Хочу получить адрес по координатам. Не понимаю как выдать в переменную addr текст результата обратного геокодирования - то есть что бы второй алерт тоже выдал текст, а не только внутренний.
var addr = "";
var geocoder = new YMaps.Geocoder(mygeopoint, {results: 1});
YMaps.Events.observe(geocoder, geocoder.Events.Load, function () {
addr = this.get(0).text;
alert(addr);
});
alert(addr);
Спасибо.
Добрый день разработчики Яндекс карт.
У меня есть предложение по улучению функционала поиска по картам.
Собственно добавьте на яндекс карты колдунщик, который обрабатывал бы запрос "Улица + улица" и чертил на карте пересечение этих улиц если улицы пересекаються.
Порой трудно найти на очень длинном проспекте пересечение с мааааленькой улочкой, которая видна только при большом увеличении. и приходиться крутить 3-5 экранов карт....
А запрос скажем
"Симоновский (пер) Волгоградский (пр.)" находил пересчение улиц, центрировал и подсвечивал улицы.
Добавляю метки на карту во всех браузерах все нормально но в Chrome метки при нажатии на них летают по всей карте а балуны не закрываются и отладчике ошибки.
Вот код:
var center = null;
var My = null;
var placemarks = Array();
var interval = null;
var jq = YMaps.jQuery;
var ux = <?php echo (float)$this->userx; ?>;
var uy = <?php echo (float)$this->usery; ?>;
YMaps.jQuery(function(){
map = new YMaps.Map(YMaps.jQuery("#YMapBlock")[0]);
if( ux != 0 && uy != 0 ){
center = new YMaps.GeoPoint(ux, uy);
My = new YMaps.Placemark(center, {draggable: 0, hasBalloon:true});
My.name = "Вы здесь";
map.addOverlay(My);
//if( jq.browser.safari == false ){
My.openBalloon();
//}
} else {
center = new YMaps.GeoPoint(104.325, 52.2567);
}
map.setCenter(center, 15);
map.enableScrollZoom();
jq("a.SetPosMap").live("click", function(){
jq("#Payments div").removeClass("selected");
jq(this).parent().addClass("selected");
var id = jq(this).attr("id");
id = id.split("_")[1];
var title = jq(this).attr("title");
var html = jq(this).html();
var attr = jq(this).attr("rel");
attr = attr.split(",");
var x = attr[0];
var y = attr[1];
var point = new YMaps.GeoPoint(x, y);
map.panTo(point, {
callback:function(){
if( placemarks[id] == null ){
placemarks[id] = new YMaps.Placemark(point,{
balloonOptions: {
maxWidth:130,
hasCloseButton: false,
mapAutoPan: 0
},
hasBalloon: true
});
//placemarks[id].name = title;
placemarks[id].description = '<div class="baloon">' + html + '</div>';
map.addOverlay(placemarks[id]);
//alert("panto");
}
//if( jq.browser.safari == false && placemarks[id] != null ){
placemarks[id].openBalloon();
//}
}
});
});
})
Иправил на массив, но дело не в нем, кажется где-то конфликт с библиотеками, но не могу найти в чем причина, всё это работает на joomla 1.5
Добрый день!
Вопрос к разработчикам: Можете проинформировать о планах расширения сервиса "Маршрутизатор" для других городов? В частности, для Екатеринбурга.
Всем привет!
Народ подскажите пож, че делаю не так? У меня не удаляется старый маршрут с карты при повторном вызове функции! Какова вообще область видимости оверлеев типа YMaps.Router и Placemark и как их удалять?
function list_route(value) {
map.removeOverlay(router);
var where_to = 'Москва';
var router = new YMaps.Router([value, where_to]);
YMaps.Events.observe(router, router.Events.Success, function() {
router.getWayPoint(0).setIconContent('Точка отправления');
router.getWayPoint(1).setIconContent('Точка прибытия');
map.addOverlay(router);
});
}
В связи со старым багом
Сегодня днем (2011-03-06) зашел посмотреть на карту -- бага не было, порадовался, ушел :)
сейчас (прошло часов 6-8) захожу - он опять есть. Это был типа тестовый запуск?
Смотреть можно тут: http://www.neworsk.ru/map/ более наглядно. По умолчанию стоит максимальный масштаб. Если его уменьшить -- то и ползунок мастаба сократится... а если переключиться в режим "Спутник" или "Гибрид" - то снова появится +1 деление в масштабе.
Не могу сделать смену стиля по нажатию такой кнопки -
input type=button value="Сменить стиль" onClick=smena()
function smena()
{
placemark.setStyle(alarm1);
placemark.update();
map.update();
}
подскажите плиз .
Всем привет!
До того, как начать использовать YMaps на своем сайте, я загружал jquery
<script type="text/javascript" src="/cms/public/js/jquery-1.5.min.js"></script>
Прочитал в документации по API, что клиентская часть YMaps содержит jquery.
Значит ли это, что теперь можно jquery отдельно не загружать?
Облазил весь API но нигде там этого не нашел.
Как можно с помощью карты выводить все объекты заданой области(магазины или детские сады). Можно ли делать поиск этого по типу адресов или для этого обязательно нужны координаты всех этих объектов?
Хотелось бы как в Народных картах - ввел название банка и он вывел местоположение, но только не на народной, т.к. там может отсутствовать вся информация.