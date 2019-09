Оригинал статьи - тут с подсветкой кода





При открытии баллуна неправильно работает смещение карты и часть баллуна зарезается



Одним из решений было "прибивать" баллун к низу карты. Этот метод я реализовал в проекте http://pomnivoinu.ru/map (желкните на объект, затем - "Подробнее"). В этом проекте - баллун довольно большой и содержит много контента с вкладками, и юзер (по замыслу) должен задержаться на этом баллуне. Поэтому "прибивать" его к низу карты было оправдано.





Баллун прибит к низу карты







В другом проекте я также использую кастомный баллун и проблема с его показом была поднята заказчиком. Пришлось самому писать функцию расчета размера баллуна в координатах карты и размер смещения для плавного движения.





balloonLayout = ymaps.templateLayoutFactory.createClass(

// шаблон баллуна у нас лежит в тэге <script type="text/html">

$('#balloonContentTemplate').html(), {

build: function() {

// исполняем конструктор суперкласса

balloonLayout.superclass.build.call(this);

// получает геообъект

var geoObject = this.getData().geoObject,

// карту

map = geoObject.getMap(),

// координаты геообъекта

coords = geoObject.geometry.getCoordinates(),

// контейнер баллуна

container = $(this.getParentElement());

// смещаем контейнер баллуна относительно его привязки, чтобы получилось, что баллун находится по центру над геообъектом

container.find('.partner-balloon').each( function() {

$(this).css( {

left: -Math.round($(this).outerWidth() / 2),

top: -$(this).outerHeight()

});

var zoom = map.getZoom(),

width = $(this).outerWidth(),

height = $(this).outerHeight(),

projection = map.options.get('projection'),

// переводим геокоординаты геообъекта в пиксельные

global = projection.toGlobalPixels(coords, zoom),

// получаем пиксельные координаты центра карты

center = map.getGlobalPixelCenter(),

// получаем прямоугольник баллуна в пиксельных координатах

// прямоугольник смещаем над точкой посередине

balloonGlobalBounds = [ [ global[0] - Math.round(width / 2), global[1] + 0],

[ global[0] + Math.round(width / 2), global[1] - height - 17]],

bounds = map.getBounds(),

// получаем вьюпорт карты в пиксельных координатах

globalBounds = [ projection.toGlobalPixels(bounds[0], zoom),

projection.toGlobalPixels(bounds[1], zoom)],

// инициализируем смещение

pan = [ 0, 0];

// проверяем, находится ли прямоугольник баллуна внутри прямоугольника вьюпорта

// если нет, то смещаем его и прибавляем 20 пикселей для красоты

if ( balloonGlobalBounds[0][0] < globalBounds[0][0] ) {

pan[0] = balloonGlobalBounds[0][0] - globalBounds[0][0] - 20

} else if ( balloonGlobalBounds[1][0] > globalBounds[1][0]) {

pan[0] = balloonGlobalBounds[1][0] - globalBounds[1][0] + 20

}

if ( balloonGlobalBounds[0][1] > globalBounds[0][1] ) {

pan[1] = balloonGlobalBounds[0][1] - globalBounds[0][1] + 20

} else if ( balloonGlobalBounds[1][1] < globalBounds[1][1]) {

pan[1] = balloonGlobalBounds[1][1] - globalBounds[1][1] - 20

}

if (pan[0] || pan[1]) {

center[0] += pan[0];

center[1] += pan[1];

// вызываем panTo

map.panTo(projection.fromGlobalPixels(center, zoom), { delay: 0, duration: 500});

}



}).

on('click', '.ymaps-b-balloon__close', function() {

map.balloon.close();

});

},

clear: function() {

$('.partner-balloon').off();

balloonLayout.superclass.clear.call(this);

}

})



в результате получаем правльное расположение баллуна