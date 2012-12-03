Скинул свой кривой код

var myMap, routeLength, firtstPathTime, firstPathFirstSegmentJamsTime, name_metro;



// ymaps.ready(inits);

ymaps.ready(init);

function init() {

yandex_set_map('Россия, ' + $('#adress_name').val(), 9);

}



/* Строительство карты */

function yandex_set_map(city, zoom_maps, metro) {

// myMap.panTo(

var newmaps = new ymaps.geocode(city);



newmaps.then(function(res) {

// определяем координаты

var myCoords = res.geoObjects.get(0).geometry.getCoordinates();



// Добавляем координаты в шаблон



$('#yandex_point').val(myCoords);



// создаём карту

myMap = new ymaps.Map("map_add", {

center : myCoords,

zoom : zoom_maps

});



// if(metro == true){

// messeng(myCoords);

// http://api.yandex.ru/maps /doc/geocoder/desc/refere nce/kind.xml

var myGeocoder_metro = ymaps.geocode(myCoords, {

kind : 'metro',

results : 1

});

// }

var myGeocoder_home = ymaps.geocode(myCoords, {

kind : 'house',

results : 1

});



myGeocoder_home.then(function(res_house) {

var nearest_house = res_house.geoObjects.get(0);



// var name = nearest.properties.get('name');

nearest_house.properties.set('iconContent', 'Ближайшее метро');

nearest_house.options.set('preset', 'twirl#redStretchyIcon');

myMap.geoObjects.add(res.geoObjects);

}, function(err) {

// alert('Ошибка');

});

// if(metro == true){

myGeocoder_metro.then(function(res) {

var nearest = res.geoObjects.get(0);



var name_metro = nearest.properties.get('name');

nearest.properties.set('iconContent', name_metro);

nearest.options.set('preset', 'twirl#redStretchyIcon');

myMap.geoObjects.add(res.geoObjects);



$('#metro_yandex_name').val(name_metro);

/* Название метро */



/* messeng(name_metro); */

ymaps.route([city, name_metro]).then(function(route) {



messeng(name_metro);



// маршрут

myMap.geoObjects.add(route);

routeLength = route.getLength();

/* длину маршрута в метрах. */

firtstPathTime = route.getTime();

/* Возвращает время проезда маршрута в секундах. */

firstPathFirstSegmentJamsTime = route.getJamsTime();

/* Возвращает время проезда маршрута в секундах с учетом пробок. */



// $('#metro_yandex_name').val(name_metro);/* Название метро */

$('#metro_yandex_distance').val(routeLength);

$('#metro_yandex_routeget time').val(firtstPathTime );

$('#metro_yandex_routeget timejams').val(firstPathF irstSegmentJamsTime);



// messeng(routeLength +'Длина');

// messeng(firtstPathTime +'Время без учета пробок ');

// messeng(firstPathFirstSegmentJamsTime +'Время с пробками ');

/* Возвращает время проезда маршрута в секундах. */

// 934.59Время с пробками

}, function(error) {

// alert('Возникла ошибка: ' + error.message);

});

}, function(err) {

// alert('Ошибка');

});

// }

myMap.controls.add('zoomControl', {

top : 5,

left : 5

});



/*

Baloon = new ymaps.Placemark(myCoords,

{// Опции

preset : 'twirl#redStretchyIcon' ,

iconContent : 'Ближайшее метро'

});

// Добавляем метку на карту



myMap.geoObjects.add(Baloon);

*/



});

}



function yandex_reload_map(city, zoom_maps, metro) {



/* удаляем карту */

myMap.destroy();

/* обнуляем метро */

routeLength = 0, name_metro = 0, firtstPathTime = 0, firstPathFirstSegmentJamsTime = 0;

yandex_set_map(city, zoom_maps, metro)

}