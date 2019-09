ymaps.route([fromCity, toCity], {

mapStateAutoApply: true // автоматически позиционировать карту

}).then(

function (route) {

myMap.geoObjects.add(route);



$.each(route.getPaths().get(0).getSegments(), function(index, segment) {

console.log(segment.getCoordinates()[0]);

var myGeocoder = ymaps.geocode(segment.getCoordinates()[0], {kind: "locality", results: 1});

myGeocoder.then(

function (res) {

var nearest = res.geoObjects.get(0);

var name = nearest.properties.get("name");

nearest.properties.set("iconContent", name);

nearest.options.set("preset", "twirl#redStretchyIcon");

myMap.geoObjects.add(res.geoObjects);

$(self).find("#segment").append("

"+name+"

");

},

function (err) {

alert("Ошибка");

}

);



});

},

function (error) {

alert("Возникла ошибка: " + error.message);

}

);