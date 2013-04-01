<?php
header("Content-type: text/xml");
include("bd.php");
echo '<ymaps xmlns="http://maps.yandex.ru/ymaps/1.x" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://maps.yandex.ru/schemas/ymaps/1.x/ymaps.xsd">
<Representation xmlns="http://maps.yandex.ru/representation/1.x">
<Style gml:id="objectsStyle">
<iconContentStyle>
<template>#iconTemplate</template>
</iconContentStyle>
<balloonContentStyle>
<template>#BalloonStyleTemplate</template>
</balloonContentStyle>
</Style>
<Template gml:id="iconTemplate">
<text><![CDATA[<div style="font-size:12px;">
<div style="color:#ff0303;font-weight:bold">$[name]</div>
</div>]]></text>
</Template>
<Template gml:id="BalloonStyleTemplate">
<text><![CDATA[
<div style="font-size:12px;">
<div style="color:#ff0303;font-weight:bold">$[name]</div>
<div>Адрес: $[metaDataProperty.AnyMetaData.adres|не задан]</div>
<div>Телефон: $[metaDataProperty.AnyMetaData.telefon|не задан]</div>
<div>Поставщик: $[metaDataProperty.AnyMetaData.prov|не задан]</div>
<div>Комментарий: $[metaDataProperty.AnyMetaData.note|не задан]</div>
</div>]]></text>
</Template>
</Representation>
<GeoObjectCollection>
<gml:name>Объекты на карте</gml:name>
<gml:featureMembers>';
$query1= "SELECT * FROM maps";
$result1 = mysql_query($query1);
while ($par1 = mysql_fetch_array($result1))
{
echo '<GeoObject>';
echo '<gml:name>', htmlspecialchars($par1['name']), '</gml:name>';
echo '<gml:metaDataProperty>';
echo '<AnyMetaData>';
echo '<adres>', $par1['address'], '</adres>';
echo '<telefon>', $par1['phone'], '</telefon>';
echo '<prov>', $par1['provider'], '</prov>';
echo '<note>', $par1['note'], '</note>';
echo '</AnyMetaData>';
echo '</gml:metaDataProperty>';
echo '<gml:Point>';
echo '<gml:pos>', $par1['longitude'], ' ', $par1['latitude'], '</gml:pos>';
echo '</gml:Point>';
echo '</GeoObject>';
echo "\n";
}
echo '</gml:featureMembers>
<style>#objectsStyle</style>
</GeoObjectCollection>
</ymaps>';
?>