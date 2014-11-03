http://api.yandex.ru/maps
$.get('..., function(data){ //запрос на сервер для получения контента для всех объектов внутри кластера
});
http://api.yandex.ru/maps
$.get('..., function(data){ //запрос на сервер для получения контента для всех объектов внутри кластера
Собственно, имеется apache2, на нем всего 3 файла:
Проблема в том, что созданный мной, и заполненный по образу и подобию этого, файл не хочет интерпретироваться (выводит alert('Object object')), хотя если скачать с сервера яндекс указаный выше xml, все отлично проходит. В чем может быть дело?
Добрый день, уважаемые!
Подскажите,
какие свойства/опции использовать чтобы, в случае с пользовательским изображением ограничить пространство карты границами изображения (т.е. исключить переход в поле "Нет информации"), и
как сделать чтобы при прокрутке страницы колесом мыши в момент нахождения курсора на картой она не была активна на увеличение/уменьшение, т.е. только при помощи элементов навигации возможно увеличение?
Спасибо
Добрый день.
Возможно вопрос глупый, но уже целый день мучаюсь, ничего придумать не могу.
Есть файл эксель с адресами ТТ, которые написаны как попало:
,г.Харьков.ул.Астрономическая 37
Широкое, ул. Ленина, 4,
и т.д.
Если данные адреса вводить в яндекс карту, то получим следующие адреса:
Украина, Харьков, Астрономическая улица, 37
Украина, Днепропетровская область, поселок городского типа Широкое, улица Ленина, 4
Задача автоматически преобразовать данные адреса в формат как на яндекс картах с помощью vba или php.
Помогите пож-та.
Раньше контролы и поведения нужно было добавлять самому.
Теперь же, в версии 2.1, наоборот, по умолчанию их очень много. Можно, конечно, написать перебор в цикле и поубирать с помощью менеджеров. Но вдруг есть какой-то простой и не совсем очевидный способ оставить карту "голой"?
У каждой метки есть координаты. Какие есть оптимальные способы их кластеризации?
На такой вариант будет ли действовать ограничение запросов за сутки:
myGeoObjects = new ymaps.GeoObject({
geometry: {type: "Point", coordinates: [56.034, 36.992]},
});
clusterer.add(myGeoObjects);
myGeoObjects = new ymaps.GeoObject({
geometry: {type: "Point", coordinates: [56.021, 36.983]},
});
clusterer.add(myGeoObjects);
myGeoObjects = new ymaps.GeoObject({
geometry: {type: "Point", coordinates: [57.021, 36.983]},
});
clusterer.add(myGeoObjects);
версия 2,1 в песочнице https://tech.yandex.ru/maps/jsbox/2.1/router
1) как убрать все точки и сам маршрут? myMap.geoObjects.remove(route); почему то не сработал.
2) есть ли возможность выстроить 2 маршрута? как тут https://tech.yandex.ru/ma
Пример из песочницы не работает:
Подскажите пожалуйста, как можно изменять масштаб меток на карте, параллельно с масштабированием карты?
Здравствуйте! При зуме выше 14 пропадают все метки с собственными стилями изображения а также islands#geolocationIcon, при чем islands#grayIcon не пропадает. Кластеризатор вроде не у дел. Версия апи 2.1. Никто с этим не сталкивался?
Ниже на скриншоте вы можете видеть пример пример использования модуля тепловых карт в API. Модуль был использован для отображения статистики работы московской сети велопроката Velobike за весь велосезон с 9 июня по 31 октября.
На карте в режиме «Маршруты» можно посмотреть общую статистику, узнать популярные направления поездок и их распределение по времени суток и дням недели. В режиме «Активность» отображаются тепловые карты активности работы станций (тоже по времени суток и по дням недели), а также активность по районам в любой день и час велосезона.
Карта использования велопроката Москвы
Карту подготовил наш коллега Андрей Кармацкий. Огромное спасибо за проделанную работу!
Присылайте свои собственные реализации основанные на API Яндекс.Карт в комментариях. Напоминаем, что в нашем клубе разработчиков, на страничках в Facebook и ВКонтакте можно задавать вопросы на которые отвечают разработчики команды API Яндекс.Карт.
есть задача помогите пожалйста разобратся, есть в машине gps она целый день ездит и посылает координаты, как мне по етих координатах построить маршрут их там очень много. Да еже нужно выводить время на маршруте. Как я понимаю надо построить маршрут через транзитные точки, но для етого надо убрать лишние координаты, а на транзитных точках будет писать время. Помогите пожалуйста с задачкой, и сколько транзитных точек может быть максимум?
Как получить ключ для использования HTTP API геокодера и поиска по народной карте?
Данная ссылка устарела: https://tech.yandex.ru/maps/doc/form-docpage/
День добрый!
Есть карта с наложенными полигонами http://univermap.lab9.ru/ Сейчас можно выбрать несколько, если нажать на кнопку в правом углу. Тогда слева снизу открывается список участков.
В новой невыложенной версии я добавила поиск по участкам, контрол встал слева, выпадает вниз. И теперь бросается в глаза, что они по-разному стилизованы. Хочется придать похожий вид моему списку и поместить его справа под кнопкой "Выбор".
Можно, конечно, выдрать кусками верстку и стили, но хочется сделать это более цивилизованно. Поискала по вашему блогу и документации, нашла два варианта:
1. Balloon. Он не подходит потому, что при клике по пункту списка как раз должен открываться баллун для полигона.
2. Popup. Почитала описание, но так и не поняла, что это и как работает. Не кидайтесь тапочками, может, есть наглядный пример кода?
В общем, прошу совета, как лучше поступить :)
Никак не могу разобраться как встроить народную карту на сайт. Разобрался с запросом, который данные формирует в JSON. (привер: psearch-maps.yandex.ru/1.
А как этот полученный запрос вставить в сам скрипт API. Не нашел пример по этому вопросу. Новичек в js, мало что там понимаю. Помогите. Быть может я плохо искал в документации и пропустил статью
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста. Возникла ситуация следующего характера. Разрабатываемый проект предполагает наличие полупрозрачной панели с правой стороны карты. Проблема заключается в том, что эта панель перекрывает логотип и ссылку пользовательского соглашения. Допустимо ли в таком случае смещение логотипа и ссылки за пределы панели в видимую область карты? К сожалению, из пользовательского соглашения это положение не совсем понятно.
Подскажите, есть ли подробное описание как правильно подключить API Яндекс.Карт к сайту?
Именно подробная инструкция
Здравствуйте! Перерыл всё api и так до конца не нашёл, что мне надо: Вот пример: http://www.cars.ru/dealers/
Да, это гугл-карта, но смысл мне нужен такой же: мне на сайт автофирмы вбивают свои организации. И на карте появляются их метки. Эта кажется наззывается Множественное геокодирование. Оно бывает на стороне клиента (что уменьшает скорость работы и шлёт кучу трафика для каждого объекта), и на стороне сервера. https://tech.yandex.ru/ma
, приведённый на яндексе:
var MultiGeocoder = require('multi-geocoder'),
geocoder = new MultiGeocoder({ coordorder: 'latlong', lang: 'ru-RU' });
geocoder.geocode([
'Москва, 1905 года ул., д.19',
'Москва, 1-ая Квесисская ул., д 18',
'Москва, 1-й Тверской-Ямской пер, д.16'
], {
// Описание объектов в ответе будет на алглийском языке,
// несмотря на то что параметр lang задан также в конструкторе MultiGeocoder.
lang: 'en-US'
})
.then(function (res) {
console.log(res);
});
Ругается скрипт на строку var MultiGeocoder = require('multi-geocoder'), и ничего не получается. А должна карта появляться с 3 метками. Замучился уже. Никто не поможет?
Добрый день.
Мне нужно создать собственную метку. Выглядит она как прямоугольник с динамической надписью, маленькой иконкой в конце надписи и клювом.
Все получилось через макет и стили
var omt34Layout = ymaps.templateLayoutFactory.createClass( '<div class="omt34-placemark-la
Внешний див дает клюв, внутренний нужные отступы для текста и рамку, <i> через стиль несет в конце текста иконку.
________
| _______|
|/
Все работает, но:
Как я понимаю шейп генерится автоматически. В мозиле он выглядит идеально как надо. Прямоугольник над клювом и прямоугольник над дивом с текстом и иконкой.
Опера и Хром растягивают область шейпа клюва на всю общую ширину всей конструкции. В итоге получаем активный шейп справа от клюва по сути над пустым пространством.
По новым хотелкам надо сделать шейп только над областью текста без клюва.
Собственно вопрос - как это реализовать? Нигде не нашел примеров создания такого шейпа. Напомню, что длина текста=ширина маркера динамическая, посему описанием статической геометрии не обойтись.
Спасибо.