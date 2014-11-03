Клуб API Карт

ноябрь 2014
LoadingObjectManager - балун кластера.
divined
3 ноября 2014, 11:27

http://api.yandex.ru/maps/doc/jsapi/2.1/ref/reference/objectManager.ClusterCollection.xml - тут есть пример, при реализации которого получаем ошибку.

 

objectManager = new ymaps.LoadingObjectManager(...);   //создание менеджера
objectManager.clusters.events.add(['click'], function(e) {     //назначение события клика на сластере
var objectId = e.get('objectId');

$.get('..., function(data){                                                //запрос на сервер для получения контента для всех объектов внутри кластера

     objectManager.clusters.balloon.open(objectId);            //открытие балуна ----- TypeError: objectManager.clusters.balloon is undefined
  });
}
Уже задавал этот вопрос, обещали посмотреть, но больше ничего так и не написали.
5 комментариев
кластеризатор,менеджер объектов,API 2.1,балун
Не работает добавление меток через созданный мною xml
serezhafin
4 ноября 2014, 08:29

Собственно, имеется apache2, на нем всего 3 файла:

 

 

 <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<ymaps:ymaps xmlns:ymaps="http://maps.yandex.ru/ymaps/1.x" xmlns:repr="http://maps.yandex.ru/representation/1.x" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://maps.yandex.ru/schemas/ymaps/1.x/ymaps.xsd">
    <ymaps:GeoObjectCollection>
        <gml:name>Объекты карте</gml:name>
        <gml:featureMembers>
            <ymaps:GeoObject>
                <gml:name>Имя</gml:name>
                <gml:description>Описание</gml:description>
                <gml:Point>
                    <gml:pos>37.63 55.75</gml:pos>
                </gml:Point>
            </ymaps:GeoObject>
        </gml:featureMembers>
    </ymaps:GeoObjectCollection>
</ymaps:ymaps>

 

 

 <script src="http://api-maps.yandex.ru/2.1/?lang=ru_RU" type="text/javascript"></script>
<script src="map.js" type="text/javascript"></script>

<div id="map" style="height: 600px; width: 400px;"></div>

 

 

 var map;
test();

function test()
{
    ymaps.ready(initializeMap);
}

function initializeMap(){
    map = new ymaps.Map("map", {
        center: [55.76, 37.64],
        zoom: 6,
        controls: ['geolocationControl', 'fullscreenControl', 'zoomControl']
    });
    
    ymaps.geoXml.load("tests.xml").then(function (res) {
        map.geoObjects.add(res.geoObjects);
        }, function (error) {
            alert(error);
            });
}

 Проблема в том, что созданный мной, и заполненный по образу и подобию этого, файл не хочет интерпретироваться (выводит alert('Object object')), хотя если скачать с сервера яндекс указаный выше xml, все отлично проходит. В чем может быть дело?

8 комментариев
метка,API 2.1,YMapsML
перемещение и увеличение,уменьшение карты
D.Abramov8
4 ноября 2014, 12:30

Добрый день, уважаемые!

Подскажите,

какие свойства/опции использовать чтобы, в случае с пользовательским изображением ограничить пространство карты границами изображения (т.е. исключить переход в поле "Нет информации"), и

как сделать чтобы при прокрутке страницы колесом мыши в момент нахождения курсора на картой она не была активна на увеличение/уменьшение, т.е. только при помощи элементов навигации возможно увеличение?

 

Спасибо

3 комментария
масштаб,API 2.1,поведения карты
преобразование адресов в эксель как на яндекс картах
vova.artyukh
4 ноября 2014, 16:35

Добрый день.

Возможно вопрос глупый, но уже целый день мучаюсь, ничего придумать не могу.

Есть файл эксель с адресами ТТ, которые написаны как попало:

,г.Харьков.ул.Астрономическая 37

Широкое, ул. Ленина, 4,

 

и т.д.

 

Если данные адреса вводить в яндекс карту, то получим следующие адреса:

Украина, Харьков, Астрономическая улица, 37

Украина, Днепропетровская область, поселок городского типа Широкое, улица Ленина, 4

 

Задача автоматически преобразовать данные адреса в формат как на яндекс картах с помощью vba или php.

Помогите пож-та.

 

1 комментарий
Excel,геокодирование
Есть ли способ убрать разом все контролы и поведения у карты в версии 2.1?
Noita
4 ноября 2014, 18:39

Раньше контролы и поведения нужно было добавлять самому.

Теперь же, в версии 2.1, наоборот, по умолчанию их очень много. Можно, конечно, написать перебор в цикле и поубирать с помощью менеджеров. Но вдруг есть какой-то простой и не совсем очевидный способ оставить карту "голой"?

2 комментария
API 2.1,элементы управления,поведения карты,контролы
Варианты вывода большого кол-ва меток в кластерах без ограничения в 25000 запросов?
Удалённый пользователь
4 ноября 2014, 22:21

У каждой метки есть координаты. Какие есть оптимальные способы их кластеризации?

На такой вариант будет ли действовать ограничение запросов за сутки:

 

myGeoObjects = new ymaps.GeoObject({
 geometry: {type: "Point", coordinates: [56.034, 36.992]},
});
clusterer.add(myGeoObjects);

myGeoObjects = new ymaps.GeoObject({
 geometry: {type: "Point", coordinates: [56.021, 36.983]},
});
clusterer.add(myGeoObjects);

myGeoObjects = new ymaps.GeoObject({
 geometry: {type: "Point", coordinates: [57.021, 36.983]},
});
clusterer.add(myGeoObjects);
1 комментарий
кластеризатор,API 2.1,геокодирование
Построение маршрута
Максим М.
5 ноября 2014, 11:11

версия 2,1 в песочнице https://tech.yandex.ru/maps/jsbox/2.1/router

1) как убрать все точки и сам маршрут? myMap.geoObjects.remove(route); почему то не сработал.

2) есть ли возможность выстроить 2 маршрута? как тут https://tech.yandex.ru/maps/jsbox/2.1/create_multiroute или в мультимаршруте сделать вывод как тут https://tech.yandex.ru/maps/jsbox/2.1/router

6 комментариев
мультимаршрут,API 2.1
Не работает: Песочница - Изменение размера ячейки кластеризатора
Александр
5 ноября 2014, 11:57

Пример из песочницы не работает:

https://tech.yandex.ru/maps/jsbox/2.1/clusterer_gridSize

1 комментарий
песочница,кластеризатор,API 2.1
Масштабирование меток
megamix012
5 ноября 2014, 17:05

Подскажите пожалуйста, как можно изменять масштаб меток на карте, параллельно с масштабированием карты?

2 комментария
масштаб,метка,API 2.1
Пропадают метки при зуме
mib32
6 ноября 2014, 12:22

Здравствуйте! При зуме выше 14 пропадают все метки с собственными стилями изображения а также islands#geolocationIcon, при чем islands#grayIcon не пропадает. Кластеризатор вроде не у дел. Версия апи 2.1. Никто с этим не сталкивался?

4 комментария
масштаб,метка,API 2.1
Отображение контента балуна
Ilia Konditerov
7 ноября 2014, 11:21

Добрый день, никак не могу решить проблему с шаблоном для балуна. Координаты беру из json, использую objectManager. Этот пример из документации мне не помог

Ссылка на карту

 

Помогите с кодом

3 комментария
API 2.1,менеджер объектов,балун
Карта визуализация работы велопроката в Москве
a.chebotareov
7 ноября 2014, 14:41

Ниже на скриншоте вы можете видеть пример пример использования модуля тепловых карт в API. Модуль был использован для отображения статистики работы московской сети велопроката Velobike за весь велосезон с 9 июня по 31 октября.

На карте в режиме «Маршруты» можно посмотреть общую статистику, узнать популярные направления поездок и их распределение по времени суток и дням недели. В режиме «Активность» отображаются тепловые карты активности работы станций (тоже по времени суток и по дням недели), а также активность по районам в любой день и час велосезона.

Карта использования велопроката Москвы 

Карту подготовил наш коллега Андрей Кармацкий. Огромное спасибо за проделанную работу!

Присылайте свои собственные реализации основанные на API Яндекс.Карт в комментариях. Напоминаем, что в нашем клубе разработчиков, на страничках в Facebook и ВКонтакте можно задавать вопросы на которые отвечают разработчики команды API Яндекс.Карт.

3 комментария
примеры реализации,API 2.1,Тепловая карта,новости,модули
постройка маршрута
Удалённый пользователь
7 ноября 2014, 17:39

есть задача помогите пожалйста разобратся, есть в машине gps она целый день ездит и посылает координаты, как мне по етих координатах построить маршрут их там очень много. Да еже нужно выводить время на маршруте. Как я понимаю надо построить маршрут через транзитные точки, но для етого надо убрать лишние координаты, а на транзитных точках будет писать время. Помогите пожалуйста с задачкой, и сколько транзитных точек может быть максимум?

9 комментариев
маршрутизация,API 2.1
Как получить ключ API Яндекс.Карт
Алексей У.
8 ноября 2014, 10:59

Как получить ключ для использования HTTP API геокодера и поиска по народной карте?
Данная ссылка устарела: https://tech.yandex.ru/maps/doc/form-docpage/

3 комментария
Стилизация вывода данных по типу списка для SearchControl
lis t.
8 ноября 2014, 13:48

День добрый!

Есть карта с наложенными полигонами http://univermap.lab9.ru/ Сейчас можно выбрать несколько, если нажать на кнопку в правом углу. Тогда слева снизу открывается список участков. 

В новой невыложенной версии я добавила поиск по участкам, контрол встал слева, выпадает вниз. И теперь бросается в глаза, что они по-разному стилизованы. Хочется придать похожий вид моему списку и поместить его справа под кнопкой "Выбор".

Можно, конечно, выдрать кусками верстку и стили, но хочется сделать это более цивилизованно. Поискала по вашему блогу и документации, нашла два варианта:

1. Balloon. Он не подходит потому, что при клике по пункту списка как раз должен открываться баллун для полигона.

2. Popup. Почитала описание, но так и не поняла, что это и как работает. Не кидайтесь тапочками, может, есть наглядный пример кода?

В общем, прошу совета, как лучше поступить :)

3 комментария
API 2.1,элементы управления,поиск,контролы,балун
Как встроить готовую народную карту на сайт
Сергей Кренинг
8 ноября 2014, 22:08

Никак не могу разобраться как встроить народную карту на сайт. Разобрался с запросом, который данные формирует в JSON.  (привер: psearch-maps.yandex.ru/1.x/?format=json&text=совкомбанк-москва)

А как этот полученный запрос вставить в сам скрипт API. Не нашел пример по этому вопросу. Новичек в js, мало что там понимаю. Помогите. Быть может я плохо искал в документации и пропустил статью

3 комментария
народная карта,API 2.1,поиск,геокодирование
Смещение логотипа.
Sharkyus379
9 ноября 2014, 00:48

Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста. Возникла ситуация следующего характера. Разрабатываемый проект предполагает наличие полупрозрачной панели с правой стороны карты. Проблема заключается в том, что эта панель перекрывает логотип и ссылку пользовательского соглашения. Допустимо ли в таком случае смещение логотипа и ссылки за пределы панели в видимую область карты? К сожалению, из пользовательского соглашения это положение не совсем понятно.

12 комментариев
пользовательское соглашение,API 1.x
Подключение API
exitozp
9 ноября 2014, 08:33

Подскажите, есть ли подробное описание как правильно подключить API Яндекс.Карт к сайту? 

Именно подробная инструкция

1 комментарий
загрузка АПИ,API 2.1
Особая карта
g29m62zb
9 ноября 2014, 11:35

Здравствуйте! Перерыл всё api и так до конца не нашёл, что мне надо: Вот пример: http://www.cars.ru/dealers/

Да, это гугл-карта, но смысл мне нужен такой же: мне на сайт автофирмы вбивают свои организации. И на карте появляются их метки. Эта кажется наззывается  Множественное геокодирование. Оно бывает на стороне клиента (что уменьшает скорость работы и шлёт кучу трафика для каждого объекта), и на стороне сервера. https://tech.yandex.ru/maps/doc/jsapi/2.0/dg/concepts/geocoding-docpage/ - вот - Геокодирование на стороне сервера. Ставим модуль npm install multi-geocoder и начинает паботать. Но постоц пример скрипта

, приведённый на яндексе:

 

 

var MultiGeocoder = require('multi-geocoder'),
geocoder = new MultiGeocoder({ coordorder: 'latlong', lang: 'ru-RU' });

geocoder.geocode([
'Москва, 1905 года ул., д.19',
'Москва, 1-ая Квесисская ул., д 18',
'Москва, 1-й Тверской-Ямской пер, д.16'
], {
// Описание объектов в ответе будет на алглийском языке,
// несмотря на то что параметр lang задан также в конструкторе MultiGeocoder.
lang: 'en-US'
})
.then(function (res) {
console.log(res);
});

 Ругается скрипт на строку var MultiGeocoder = require('multi-geocoder'), и ничего не получается. А должна карта появляться с 3 метками. Замучился уже. Никто не поможет?

 

 

4 комментария
геокодирование
Собственная метка.
Удалённый пользователь
9 ноября 2014, 21:34

Добрый день.

Мне нужно создать собственную метку. Выглядит она как прямоугольник с динамической надписью, маленькой иконкой в конце надписи и клювом.

Все получилось через макет и стили

var omt34Layout = ymaps.templateLayoutFactory.createClass( '<div class="omt34-placemark-layout"><div><span>{{properties.iconContent}}</span><i></i></div></div>', {} );

Внешний див дает клюв, внутренний нужные отступы для текста и рамку, <i> через стиль несет в конце текста иконку.

 ________

|  _______|

|/

Все работает, но:

Как я понимаю шейп генерится автоматически. В мозиле он выглядит идеально как надо. Прямоугольник над клювом и прямоугольник над дивом с текстом и иконкой.

Опера и Хром растягивают область шейпа клюва на всю общую ширину всей конструкции. В итоге получаем активный шейп справа от клюва по сути над пустым пространством.

По новым хотелкам надо сделать шейп только над областью текста без клюва.

Собственно вопрос - как это реализовать? Нигде не нашел примеров создания такого шейпа. Напомню, что длина текста=ширина маркера динамическая, посему описанием статической геометрии не обойтись.

 

Спасибо.

4 комментария
метка,API 2.1