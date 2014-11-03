День добрый!

Есть карта с наложенными полигонами http://univermap.lab9.ru/ Сейчас можно выбрать несколько, если нажать на кнопку в правом углу. Тогда слева снизу открывается список участков.

В новой невыложенной версии я добавила поиск по участкам, контрол встал слева, выпадает вниз. И теперь бросается в глаза, что они по-разному стилизованы. Хочется придать похожий вид моему списку и поместить его справа под кнопкой "Выбор".

Можно, конечно, выдрать кусками верстку и стили, но хочется сделать это более цивилизованно. Поискала по вашему блогу и документации, нашла два варианта:

1. Balloon. Он не подходит потому, что при клике по пункту списка как раз должен открываться баллун для полигона.

2. Popup. Почитала описание, но так и не поняла, что это и как работает. Не кидайтесь тапочками, может, есть наглядный пример кода?

В общем, прошу совета, как лучше поступить :)