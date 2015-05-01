Добрый день,
На карту добавлен обработчик, который слушает дом событие вне карты - при наведении на объект вне карты на карте происходит поиск, как у полученного объекта карты открыть hint.
$('.items-container').on('mouseenter', '.c-teaser-common', function() {
var lat = $(this).attr('lat'),
lon = $(this).attr('lon');
// Для работы с результатом нужно дождаться его готовности.
storage.then(function () {
var result = storage.search('geometry.coordinates.0 =' + lat).search('geometry.coordinates.1 =' + lon);
var object = result.get(0);
if (clusterer.getObjectState(object).isClustered == true) {
clinic_hover_cluster = clusterer.getObjectState(object).cluster;
clinic_hover_cluster.options.set('preset', 'islands#invertedPinkClusterIcons');
} else{
result.setOptions('preset', 'islands#pinkIcon');
}
});
как пользоваться Hint.show() в данном случае не понимаю.
Hint изначально задан в виде шаблона и крепится к Placemarket - у
var placemark = new ymaps.Placemark([lat, lon]
, {
name: points[i].name,
href: points[i].href,
balloonContentHeader: points[i].name,
balloonContentBody: '<a href="' + points[i].href +'">' + points[i].name +'</a>'
}, {
balloonContentLayout: BalloonContentLayout,
// // Запретим замену обычного балуна на балун-панель.
// // Если не указывать эту опцию, на картах маленького размера откроется балун-панель.
balloonPanelMaxMapArea: 0,
hintLayout: HintLayout,
hintPane: 'hint'
}
);
Т.е цвет я поменять могу, через setOptions('preset', 'islands#pinkIcon'); А вот открыть при этом еще hint не получается.
При обычном ховере на карте хинт показывается отлично.