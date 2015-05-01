Клуб API Карт

май 2015
Не работает Ymaps
mastrelelik
1 мая 2015, 11:16

Есть див для карты:

<div id="YMapsID"></div>

Подключаю апи:

<script src="http://api-maps.yandex.ru/2.1/?lang=ru_RU"></script>

Затем после загрузки страницы пытаюсь инициализировать объект:

$(document).ready(function() {

             var map = new YMaps.Map(YMaps.jQuery("#YMapsID")[0]);

});

И получаю ошибку:

YMaps is not defined

 

Чего не хватает, чтоб заработало?

5 комментариев
API 2.1,API 1.x
Карта не корректно отобрадается
Александр Литвиненко
1 мая 2015, 14:50

Создаю карту на яндекс конструктор карт получаю код вставляю себе на сайт а он отображается некоректно помогите кто может что мен делать сайт http://gigienist.estet-dent.ru/ в контактах

1 комментарий
конструктор
Панорамы и yandex map 2.1
ishishmarev911
2 мая 2015, 12:46

Можно ли с помощью api переключаться в панорамный режим у себя на сайте?
А если нет, то какие вы можете предложить альтернативы? 

1 комментарий
панорамы,API 2.1
Побгрузка новых данных в LoadingObjectManager
ngs-leto
2 мая 2015, 16:47

Допустим есть фильтр недвижимости и карта на которой рисуются объекты в зависимоти от этого фильтра. При загрузке карта берет метки так:

objectManager = new ymaps.LoadingObjectManager('http://.***.ru/map/bk.php?bbox=%b&zoom=%z&filter=111', {...

Как мне перезагрузить все метки на карте если пользователь поменял что-то в фильтре? Чтобы старые метки пропали и появились новые удовлетворяющие новым условиям фильтрации...

2 комментария
API 2.1,менеджер объектов
Можно ли расположить геообъект под слоем с названиями улиц и домов?
Ян Маран
2 мая 2015, 17:47

Хочется некоторые объекты на карте располагать так, чтобы они не перекрывали текстовую информацию от Карт с названиями улиц и домов.

Спасибо

1 комментарий
слои,API 2.1
Как получить информацию о выбранной улице?
kulergt
3 мая 2015, 01:12

Здравствуйте. Использую yandexmapkit под Android. Не могу найти документации по работе с этой библеотекой. У меня появились 2 вопроса:

  1. Как получить информацию о выбранной улице? (Собственно её название, либо координаты, предпочтительнее название улицы). У меня есть пару мыслей как это реализовать, повестить листинер, который будет ловить изменение текущей выбранной метки или балуна(не совсем уверен как это называется).
  2. Как собственно выбрать улицу? В layout подгрузил карту, всё ок. Но, как отобразить на карте кликнутое место (что-то типа балуна)?

Буду очень благодарен любой помощи. Документации не нашёл, да и примеров что-то нету( 

1 комментарий
Окончание кластеризации
ngs-leto
3 мая 2015, 09:04

Подскажите пожалуйста  как отследить окончание кластеризации объектов(objectManager) на стороне клиента ? Чтобы выводить что-то аля "загрузка данных" и не позволять пользователю менять объекты, пока они "сбиваются" в кластеры.

13 комментариев
менеджер объектов,кластеризатор,события,API 2.1
Я создала карту, при этом не подтвердила свой аккаунт.
alenushka rus
3 мая 2015, 11:24

Не могу найти, где хранится моя карта, и как ее теперь редактировать. Аккаунт не подтвеждается. А карта вроде бы есть и открывается.

 вот ссылка на страницу с картой  

1 комментарий
конструктор
ListBoxItem нагружает браузер
IceJOKER
3 мая 2015, 12:07

Здравствуйте, можно ли как-то решить проблемы с нагрузкой ListBoxItem на браузер?
Если добавить в список ListBox более 100-а ListBoxItem, то во-время появления списка браузер начинает тормозить и как только появляется все хорошо.
Проверял добавляя в список 5, 10 и т.д. item-ов и если добавить более 100, то это капец. Добавлял элементы в список лишь после нескольких секун после появления карты и добавления всех объектов, но все равно сильно нагружает.


    for(var i in cats){
        listboxItem = new ymaps.control.ListBoxItem({
            data: {
                content: cats[i].title,
                id: cats[i].id,
                order: i
            },
            options: {
                selectOnClick: true
            }
        });
        item_list.push(listboxItem);
    }

    var catsList = new ymaps.control.ListBox({
        data: {
            content: 'Категории',
            id: -1
        },
        items: item_list
    });

 

p.s. отредактировал текст, на мобильных больше 30 уже подвисает браузер, на десктопных - больше 100-а

2 комментария
API 2.1,элементы управления,контролы,список
Соседние города
Андрей Старченков
3 мая 2015, 21:37

Добрый день!

Подскажите, можно ли получить список соседних городов через API карт?

1 комментарий
геокодирование
Открытый балун при переходе с поиска
Serge
4 мая 2015, 12:25

Использую код из примера: https://tech.yandex.ru/maps/jsbox/2.1/custom_search

Ищу по своим объектам. Но не могу добиться, чтобы при переходе с поиска балун был открыт. Может кто-то знает как рещить эту задачу?

И еще, возможно ли в форме поиска заменить "Адрес или объект" на свой вариант?

3 комментария
API 2.1,события,поиск,контролы,балун,элементы управления
Получить нозвание региона через ip
tigran.mardanyan
4 мая 2015, 15:29

Добрый день!

Подскажите пожалуйста, как можно получить название региона через ip ? То есть пользоватеь в котоом регионе находитса

Ешо лучше получить id региона

Спасибо

2 комментария
геолокация
objectManager.events.click и BalloonContentLayout
Chiakiii0018
5 мая 2015, 04:16

Почему нельзя определить стиль балуна непосредственно по клику?

objectManager.objects.events.add('click', function (e) {

  var objectId = e.get('objectId');

  objectManager.objects.setObjectOptions(objectId, {

    BalloonContentLayout : BalloonContentLayout

   });

  objectManager.objects.balloon.open(objectId);

});

3 комментария
менеджер объектов,API 2.1,события,балун,макеты
Конфликт Я.Метрики и Я.Карты
Lacertaz
5 мая 2015, 12:02

Если код отслеживания метрики установлен на сайт, то периодически не подгружается карта.
Пользуюсь хромом последней версии.
Карты вставлял так:

<script type="text/javascript">

        function initmap()

        {

            var myMap = new ymaps.Map('map',

            {

                center: [60.00218353, 30.35821196],

                zoom: 13,

                behaviors: ['default']

            });

var myPlacemark = new ymaps.Placemark([60.00260381, 30.35652966]);

myMap.geoObjects.add(myPlacemark);

            

            myMap.controls

                .add('zoomControl')

                .add('typeSelector')

                .add('mapTools');

        }

 

</script>

 initmap() повешана на onload body
При перезагрузке страницы иногда не отображаются карты и "вращается" загрузка, т.е. вкладка загружается...загружается... хотя страница уже полностью отображается.

Друзья, как быть? 

2 комментария
загрузка АПИ,API 2.1
objectManager и BalloonContentLayout
Chiakiii0018
6 мая 2015, 01:03

Как определить разные стили для балунов? Можно пример или хоть что-нибудь, потому что вот так вот не работает =>
http://clubs.ya.ru/mapsapi/replies.xml?item_no=56965 

1 комментарий
API 2.1,менеджер объектов
Делаю динамическую загрузку данных, как узнать видимые границы в координатах?
CRAMAC
7 мая 2015, 12:58

Всем привет.

Делаю переход карты с АПИ 1 на последнюю.

Раньше работало так:

 



YMaps.Events.observe(map, [map.Events.BoundsChange, map.Events.TypeChange],  function () {
var idtekcat=$('input:checkbox').serialize();
Agetmetca('&'+idtekcat);
});
function Agetmetca(param)
{
map.removeOverlay(gCollection);

var bounds1 = map.getBounds(),
pointLb1 = bounds1.getLeftBottom(),
pointPt1 = bounds1.getRightTop(),
span1 = bounds1.getSpan();

gCollection = new YMaps.GeoObjectCollection();

var data=\"getmetka=1&lb=\"+pointLb1+\"&pt=\"+pointPt1+param;

$.ajax({
type: 'POST',
url: \"map.html\",
async : false,
data: data,
dataType: \"script\"
});

for(var i = 0; i < arr_x.length; i++)
{
gCollection.add(createPlacemark(arr_x[i], arr_y[i], arr_tip[i], arr_name[i], arr_descr[i]));
}

map.addOverlay(gCollection);
}

 

на новом АПИ не знаю как получить границы видимой области карты в координатах.

 UPD: забыл добавить что загружать хочу не только метки, но и ломаные, LoadingObjectManager вроде как не может такого.

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API 2.1,менеджер объектов,область видимости,API 1.x
определение региона пользователя
ya.dem909
7 мая 2015, 15:31

Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой: на карте есть множество меток по всей Беларуси. Мне нужно определить в какой области находится пользователь. Пытался сделать это с помощью реализации регионов и проверки вхождения местоположения пользователя в один из регионов, но не получилось (не удалось спрятать само отображение регионов, синим цветом, которое). Если кто-то знает как это можно реализовать - буду очень признателен :)

 

 

PS. определение местоположения пользователя делается с помощью примера из песочницы (https://tech.yandex.ru/maps/jsbox/2.1/geolocation)

1 комментарий
геолокация,API 2.1,геокодирование
Информация о объекте включая район
Удалённый пользователь
7 мая 2015, 21:59

День добрый, как получить координаты, и район города (в перспективе разложенный аддрес)

в примере https://tech.yandex.ru/maps/doc/jsapi/2.1/ref/reference/geocode-docpage/ не работает res.geoObjects.get(0).properties.get('metaDataProperty').getAll();

var myGeocoder = ymaps.geocode('Россия, город Москва, Москва, Тверская улица 17');
myGeocoder.then(
   function (res) {
      var coord = res.geoObjects.get(0).geometry.getCoordinates();
console.log (coord);
console.log (res.geoObjects.get(0).properties.get('metaDataProperty').getAll());
console.log('---');
},
function (err) {
      console.log('Ошибка');
}
);
3 комментария
API 2.1,геокодирование
Не могу получить MapKit уже две недели
Evgeny Lisevsky
7 мая 2015, 22:58

Здравствуйте, через форму отправлял запрос на получения MapKit для моего мобильного приожения для iOS, но до сих пор ничего не пришло(((

1 комментарий
MapKit
Hint объекта.
natallia.radoman
8 мая 2015, 01:33

Добрый день,

На карту добавлен обработчик, который слушает дом событие вне карты - при наведении на объект вне карты на карте происходит поиск, как у полученного объекта карты открыть hint.

$('.items-container').on('mouseenter', '.c-teaser-common', function() {

                        var lat = $(this).attr('lat'),

                            lon = $(this).attr('lon');

 

                        // Для работы с результатом нужно дождаться его готовности.

                        storage.then(function () {

                            var result = storage.search('geometry.coordinates.0 =' + lat).search('geometry.coordinates.1 =' + lon);

                            var object = result.get(0);

                            if (clusterer.getObjectState(object).isClustered == true) {

                                clinic_hover_cluster = clusterer.getObjectState(object).cluster;

                                clinic_hover_cluster.options.set('preset', 'islands#invertedPinkClusterIcons');

                            } else{

                                result.setOptions('preset', 'islands#pinkIcon');

                            }

                        });

как пользоваться Hint.show() в данном случае не понимаю.

Hint изначально задан в виде шаблона и крепится к Placemarket - у

var placemark = new ymaps.Placemark([lat, lon]

                            , {

                                name: points[i].name,

                                href: points[i].href,

                                balloonContentHeader: points[i].name,

                                balloonContentBody: '<a href="' + points[i].href +'">' + points[i].name +'</a>'

                            }, {

                                balloonContentLayout: BalloonContentLayout,

//                                // Запретим замену обычного балуна на балун-панель.

//                                // Если не указывать эту опцию, на картах маленького размера откроется балун-панель.

                                balloonPanelMaxMapArea: 0,

                                hintLayout: HintLayout,

                                hintPane: 'hint'

                            }

                        );

Т.е цвет я поменять могу, через setOptions('preset', 'islands#pinkIcon'); А вот открыть при этом еще hint не получается.

При обычном ховере на карте хинт показывается отлично.

2 комментария
API 2.1,события,хинт