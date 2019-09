Здравствуйте! Помогите пожалуйста.

Есть цикл который:

1 добавляет на стр. через append блок с информацией о магазине

2 создет метки

3 добавляю для метки event click который должен созданый выше блок раскрывать, но ничего не происходит. Как сделать чтобы созданный блок был виден в event click может есть какой-то аналог типа live click jquery?

Фрагмент кода

for (var i = 0; i < data.length; i++) { html = ''; html += '<div id="store'+i+'" data-id="' + i + '" class="item store-link">'; html += '<div class="title clearFix"><span>'+data[i].name+'</span>'; if (data[i].wait) html+='<span class="willBeAvailable">Через '+data[i].moving+' дня</span>'; else html+='<span class="available">В наличии</span>'; html += '</div>'; html += '<div class="address">' + data[i].address; html += '<span>' + data[i].address2+'</span>'; html += '</div>'; html += '<div class="holder"><div class="arrow"><div></div></div>'; html += '<a class="telHome" href="tel:' + data[i].tel1 + '">' + data[i].tel1 + '</a>'; html += '<a class="telHome" href="te2:' + data[i].tel2 + '">' + data[i].tel2 + '</a>'; html += '<div class="times">'; $.each(data[i].worktime, function(index, value){ html += '<div class="time clearFix">'+value+'</div>'; }); html += '</div>'; html += '<div class="hr"></div>'; html += '<div class="howToGet">'; html += '<input type="hidden" name="boundedBy" value="'+ data[i].boundedBy +'" >'; html += '</div>'; html += '</div>'; html += '</div>'; $('.contactsHolder').append(html); if (data[i].wait) place = '/catalog/view/theme/default/image/map/place2.png'; else place = '/catalog/view/theme/default/image/map/place.png'; myGeoObjects[i] = new ymaps.Placemark([data[i].m_lat, data[i].m_lan], { name: data[i].name, address: data[i].address, worktime: '', description: data[i].description, clusterCaption:data[i].name, balloonContentBody:data[i].address }, { balloonContentLayout: BalloonContentLayout, preset: 'islands#icon', iconColor: '#0095b6', iconLayout: 'default#image', iconImageHref: place, iconImageSize: [81, 68], iconImageOffset: [-3, -42] }); myGeoObjects[i].events.add('click', function () { //этот контейнер только что создан и не виден событию $('#store'+i).show(); }); }