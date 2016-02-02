Набдаю странную ситуацию, о которой ничего нет в вашей документации. Использую метод http://geocode-maps.yandex.ru/1.x для определения адреса по координатам. Ответ например для города Владимир похож на тот, что в документации
{
"response": {
"GeoObjectCollection": {
"metaDataProperty": {
"GeocoderResponseMetaData": {
"request": "40.4162,56.1345",
"found": "96",
"results": "1",
"boundedBy": {
"Envelope": {
"lowerCorner": "40.413704 56.132002",
"upperCorner": "40.418699 56.136999"
}
},
"Point": {
"pos": "40.416200 56.134500"
},
"kind": "house"
}
},
"featureMember": [
{
"GeoObject": {
"metaDataProperty": {
"GeocoderMetaData": {
"kind": "house",
"text": "Россия, Владимир, улица Чехова, 10",
"precision": "exact",
"AddressDetails": {
"Country": {
"AddressLine": "Владимир, улица Чехова, 10",
"CountryNameCode": "RU",
"CountryName": "Россия",
"AdministrativeArea": {
"AdministrativeAreaName": "Владимирская область",
"SubAdministrativeArea": {
"SubAdministrativeAreaName": "городской округ Владимир",
"Locality": {
"LocalityName": "Владимир",
"Thoroughfare": {
"ThoroughfareName": "улица Чехова",
"Premise": {
"PremiseNumber": "10"
}
}
}
}
}
}
}
}
},
"description": "Владимир, Россия",
"name": "улица Чехова, 10",
"boundedBy": {
"Envelope": {
"lowerCorner": "40.407623 56.129745",
"upperCorner": "40.42408 56.138935"
}
},
"Point": {
"pos": "40.415851 56.13434"
}
}
}
]
}
}
}
Но вот для Москвы почему то в ответе отсутствует ключ SubAdministrativeArea и Locality вкладывается прямо в AdministrativeArea. Вот как это выглядит
{
"response": {
"GeoObjectCollection": {
"metaDataProperty": {
"GeocoderResponseMetaData": {
"request": "37.6071,55.7645",
"found": "89",
"results": "1",
"boundedBy": {
"Envelope": {
"lowerCorner": "37.604601 55.762004",
"upperCorner": "37.609595 55.766997"
}
},
"Point": {
"pos": "37.607100 55.764500"
},
"kind": "house"
}
},
"featureMember": [
{
"GeoObject": {
"metaDataProperty": {
"GeocoderMetaData": {
"kind": "house",
"text": "Россия, Москва, Тверская улица, 16с1",
"precision": "exact",
"AddressDetails": {
"Country": {
"AddressLine": "Москва, Тверская улица, 16с1",
"CountryNameCode": "RU",
"CountryName": "Россия",
"AdministrativeArea": {
"AdministrativeAreaName": "Москва",
"Locality": {
"LocalityName": "Москва",
"Thoroughfare": {
"ThoroughfareName": "Тверская улица",
"Premise": {
"PremiseNumber": "16с1"
}
}
}
}
}
}
}
},
"description": "Москва, Россия",
"name": "Тверская улица, 16с1",
"boundedBy": {
"Envelope": {
"lowerCorner": "37.598762 55.760023",
"upperCorner": "37.615219 55.769302"
}
},
"Point": {
"pos": "37.60699 55.764663"
}
}
}
]
}
}
}
Вот ваша документация по ответу метода https://tech.yandex.ru/maps/doc/geocoder/desc/concepts/response_structure-docpage/
В ней есть пример именно для Москвы, и в этом примере все по-нормальному, а не так как отвечает метод сейчас. Я использовал этот API в мобильном приложении, и теперь у всех его пользователей в Москве не работает определение адреса. Прокомментируйте пожалуйста ситуацию, может быть я что-то упустил?