Клуб API Карт

март 2016
Zh Yandexmap для Joomla, подправьте, что поддерживаются версии joomla 2.5 и 3.x
zhukdl
1 марта 2016, 14:04

Добрый день.
Пользователи моего компонента обратили внимание, что в списке модулей https://tech.yandex.ru/maps/jsapi/ указаны старые версии joomla, и то, что поддерживается 3-я версия не указано.
Я вроде бы уже у вас просил, но, на всякий случай, еще раз прошу.

Подправьте, что поддерживаемые версии 2.5 и 3.x.

2 комментария
выход баллуна за пределы карты
D.Abramov8
2 марта 2016, 08:01

Доброе утро!

Появилась пролема с отображением баллуна, а именно при нажатии на объект на карте баллун открывается выше области карты левее в узком блоке....с чем это может быть связано...? сайт ovgrf.ru

Вы предложили решение или отключить эту логику (файл http://ovgrf.ru/sites/all/themes/mountains/js/balloon_out_of_map.js) или отключить режим балуна-панели (https://tech.yandex.ru/maps/doc/jsapi/2.1/ref/reference/Balloon-docpage/#param-options.panelMaxMapArea).

Сделал первое, но проблема осталась.

При первом нажатии на точку - баллун открывается за пределами карты, при втором и следующих нажатиях на эту же точку баллун открывается в режиме панели...
прошу посмотреть еще раз, спасибо!

1 комментарий
Вопрос по control.Button
Александр Семенов
2 марта 2016, 21:52

Добрый вечер.

Задача: сделать кнопку, с иконкой 40х40 в "стандартном" стиле.

В документации сказано, что стандартный макет заточен под иконку 16х16.

Что посоветуете?

Спасибо!

4 комментария
Адаптивные координаты
Удалённый пользователь
3 марта 2016, 10:51
Привет, как при изменении ширины окна браузера динамически изменять центр координат карты?
  function init () {
            var myMap = new ymaps.Map("map", {
                center: [50.436179, 30.5230],
                zoom: 18,
                controls: []
            }, {
                searchControlProvider: 'yandex#search'
            }),
3 комментария
Не меняться стиль метки
Удалённый пользователь
3 марта 2016, 11:03
ВОт код
 function init()
    {
        myMap = new ymaps.Map("map", {
            center: [53.9172, 27.5601],
            zoom: 11,
            behaviors: ['default', 'scrollZoom']
        }, {
            balloonMaxWidth: 200
        });
myMap.events.add('click', function(e) {
 var coords = e.get('coordPosition');
 myPlacemark = new ymaps.Placemark([coords[0], coords[1]], {
                            iconContent: "Н",
                            hintContent: "Неопознанная конструкция"
                            
                        }, {
                            draggable: true,
                            preset: 'islands#geolocationIcon',
                            iconColor: "red"
                        });
  myMap.geoObjects.add(myPlacemark);
}
пробую менять preset не меняться стиль кнопок,пробовал сделать через new ymaps.GeoObject(),валится функция
2 комментария
placemark
Определение адрес
RadGura
3 марта 2016, 14:58
Подскажите как сделать произвольный поиск по адресу?
Есть страница с адресом(описание дома), этот адрес надо передать в скрипт, чтобы пользователю отобразился дом на карте.
1 комментарий
Обновление Конструктора Яндекс.Карт
Maps API
3 марта 2016, 15:23
Сегодня мы выпустили новую версию Конструктора Яндекс.Карт. В ней появилась возможность расширенной настройки контента меток.
Теперь вы можете не только задать форму и цвет метки, но и выбрать одну из предложенных пиктограмм. Новые метки поддерживаются как в виджете интерактивной карты для вставки на сайт, так и в полиграфической печати.
Так же мы обновили редактор геометрий. Изменился не только его дизайн, но и была оптимизирована скорость работы. 
2 комментария
обновление,новости,конструктор,конструктор карт,редактор геометрии,метка с изображением
Z index для метки, одна всегда выше другой
Илья Г.
4 марта 2016, 10:10
Здравствуйте, есть массив, из которого беруться метки:
var data = {
"1.html": {
        "tablichkaNadNim": { "coordinates" : [55.808797497838794,37.46318145215555], "hintContent": "Текст", "iconImageHref": "images/m3.png", "iconImageSize": [48, 48], "iconImageOffset": [-21, -48]},    
  "samobyekt": {"coordinates" : [55.808797497838794,37.46318145215555], "hintContent": "Текст", "iconImageHref": "images/c90.png", "iconImageSize": [64, 64], "iconImageOffset": [-41, -64]},        
        "zoom": 17
    },
"2.html": {
        "tablichkaNadNim": { "coordinates" : [55.808797497838794,37.46318145215555], "hintContent": "Текст", "iconImageHref": "images/m3.png", "iconImageSize": [48, 48], "iconImageOffset": [-21, -48]},    
  "samobyekt": {"coordinates" : [55.808797497838794,37.46318145215555], "hintContent": "Текст", "iconImageHref": "images/c90.png", "iconImageSize": [64, 64], "iconImageOffset": [-41, -64]},        
        "zoom": 17
    },
};
 
Как правильно прописать Z-index чтобы  "tablichkaNadNim" всегда была над второй "samobyekt"?
1 комментарий
Метки,содержимое метки,zIndex
Проблема активности кластера firefox
rassola
4 марта 2016, 10:49
Здравствуйте. Написал небольшой код для реализации нужных мне задач, вроде все работает, но заметил проблему с активностю кластера. Сначала нажимаешь на кластер зум увеличивается, кликаешь на него второй раз чтоб открыть балун, и тут событие активности почему то срабатывает через раз. 
Пример карты можно посмотреть тут: http://webberloga.com/map-test.html
Возможно что то делаю не так или глюк какой то в api.
Подскажите в чем может быть дело?
6 комментариев
Заполнение поля адреса из поля поиска на карте, либо наоборот
mazin.roma1992
4 марта 2016, 11:24
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как сделать чтобы при оформлении заказа, вбивая данные в поле адреса, эти данные переносились в поисковую строку на карте. А так же при выборе точки на карте , адрес этой точки автоматически переносился бы в поле адреса у заказа. Плохо разбираюсь в скриптах. 
Вот код скрипта карты 
1 комментарий
Balloon при hover
Удалённый пользователь
4 марта 2016, 11:30
Возможно ли показывать один Balloon при hover, а другой при клике?
Или возможно при hover показывать хинт (который будет как балун), всегда  открываться сверху, с ножкой посередине (текст в хинте от 3 символов до 20, соответственно размер будет меняться), ну и на краю подвигать карту?

Если да, в какую сторону копать?
7 комментариев
yandex.maps api setZoom callback
bpystep
6 марта 2016, 17:06
Добрый день, собственно не работает callback-функция после зумирования
var mapState = {zoom: 3, center: [[...],[...]]};

mapObj.setZoom(mapState.zoom, {
	duration: 1000,
	callback: function(err) {
		alert('Callback is alive!'); //не срабатывает
	}
});
1 комментарий
API и Seblod+JOOMLA
Андрей
6 марта 2016, 23:08
Здравствуйте.Использую Seblod+JOOMLA для создания сайта объявлений. Для наглядности решил прикрутить Карту объектов обьявлений. При добавлении объявления в базу сохраняются данные с координатами. Теперь встал вопрос как вывести корту с множеством меток на странице поиска. На странице стандартная форма поиска с полями фильтра и результатами поиска внизу. Как из полученых результатов поиска отобразить метки на карте, т.е. внизу под фильтром выведен результат поиска в виде div блоков (название, адрес, координаты) как используя эти данные отобразить метки? Нужен вывод меток из результата поиска на странице.
2 комментария
Как удалить метку по клику на ней.
Удалённый пользователь
7 марта 2016, 00:30
Ребята хэлп. Не могу понять как удалить метку в из ее события. Вроде простая тема, бьюсь уже который день.
myPlacemark = new ymaps.Placemark(firstGeoObject.geometry.getCoordinates(), {
                    // Свойства
                    // Текст метки
                    hintContent: txt,                    
                }, {
                    // Опции
                    // Иконка метки будет растягиваться под ее контент
                    preset: col
                });
                  //Событие клика по метке
                myPlacemark.events.add('click', function (q) {
                     if (!noclick) {
                            var thisPlacemark = q.get('target');
                               Вот это проклятая строчка выбрасывает с ошибкой.
                             myMap.geoObjects.remove(thisPlacemark);   
                  
                     }else{
                        noclick = false;
                     }
                 });
                myMap.geoObjects.add(myPlacemark);
 
2 комментария
placemark,метка,объекты
Как удалить строку поиска из Яндекс Карты?
Paul Ivanov
10 марта 2016, 15:00
Как удалить элементы управления из Яндекс-Карты? Занимают слишком много места:
https://monosnap.com/file/22zIVt2Y6a9njEihfoVN1FjsAcNmp4
3 комментария
Перевод тайлов из одного масштаба в другой
Антон
10 марта 2016, 21:29
При использовании LoadingObjectManager и параметра %t, получаю на сервер координаты крайних тайлов в текущем масштабе. 
В БД сохранял координаты согласно статье: https://yandex.ru/blog/mapsapi/40335 , все работает хорошо. И далее если я правильно понял, что бы перевести тайлы, которые передает яндекс в тайлы масштаба полученные мной из координат, нужно сделать следующее:
YandexTile * 2^(23-YandexZoom)
Но к сожалению результат сильно не соответствует :( 
3 комментария
Возможно ли закрасить стандартный баллон в нужный цвет?
Удалённый пользователь
11 марта 2016, 12:46
Возможно ли закрасить стандартный баллон в нужный цвет?  Если да, то как?
Версия апи 2.1
2 комментария
Как вывести километраж и стоимость доставки с калькулятора в отдельный div блок.
Удалённый пользователь
11 марта 2016, 16:16
https://tech.yandex.ru/maps/jsbox/2.1/deliveryCalculator
Возможно ли вообще простым способом вывести над картой расчеты стоимости доставки, а именно километраж и общую стоимость доставки в отдельные теги?
7 комментариев
Элементы управления вне карты API 2.1
ant-sv
11 марта 2016, 17:39
Для API 2.1 требуется назначить функционал zoom и fullscreen для элементов управления, находящихся за пределами контейнера с картой:
<div id="map"></div>
<div id="myControl">
  <div id="myZoomOut"></div>
  <div id="myZoomIn"></div>
  <div id="myFullScreen"></div>
</div>
8 комментариев
элементы управления
Как получить ответ геокодера без использования  SSL?
Serg-135
11 марта 2016, 23:37
Использую запрос к геокодеру через функцию PHP что-то типа $xmlstr =file_get_contents('http://geocode-maps.yandex.ru/1.x/?geocode=адрес')  и видимо из-за использования протокола SSL геокодером  получаю сообщение об ошибке:  Unable to find the socket transport "ssl" - did you forget to enable it when you configured PHP?  Есть проблема с подключением библиотеки SSL для PHP т.к. возможно у хостера придется переходить на другой тариф. Можно как-то получить ответ от геогодера без использования SSL ?
Спасибо
2 комментария
геокодирование