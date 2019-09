Использую запрос к геокодеру через функцию PHP что-то типа $xmlstr =file_get_contents('http://geocode-maps.yandex.ru/1.x/?geocode=адрес') и видимо из-за использования протокола SSL геокодером получаю сообщение об ошибке: Unable to find the socket transport "ssl" - did you forget to enable it when you configured PHP? Есть проблема с подключением библиотеки SSL для PHP т.к. возможно у хостера придется переходить на другой тариф. Можно как-то получить ответ от геогодера без использования SSL ?

Спасибо