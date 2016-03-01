Здравствуйте, есть массив, из которого беруться метки:
var data = {
"1.html": {
"tablichkaNadNim": { "coordinates" : [55.808797497838794,37.46318145215555], "hintContent": "Текст", "iconImageHref": "images/m3.png", "iconImageSize": [48, 48], "iconImageOffset": [-21, -48]},
"samobyekt": {"coordinates" : [55.808797497838794,37.46318145215555], "hintContent": "Текст", "iconImageHref": "images/c90.png", "iconImageSize": [64, 64], "iconImageOffset": [-41, -64]},
"zoom": 17
},
"2.html": {
"tablichkaNadNim": { "coordinates" : [55.808797497838794,37.46318145215555], "hintContent": "Текст", "iconImageHref": "images/m3.png", "iconImageSize": [48, 48], "iconImageOffset": [-21, -48]},
"samobyekt": {"coordinates" : [55.808797497838794,37.46318145215555], "hintContent": "Текст", "iconImageHref": "images/c90.png", "iconImageSize": [64, 64], "iconImageOffset": [-41, -64]},
"zoom": 17
},
};
Как правильно прописать Z-index чтобы "tablichkaNadNim" всегда была над второй "samobyekt"?