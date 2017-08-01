Клуб API Карт

август 2017
Что я не так делаю? Ограничение города
Удалённый пользователь
1 августа 2017, 20:17

Что я делаю не так?

<script src="//api-maps.yandex.ru/2.1/?lang=ru_RU&amp;load=SuggestView&amp;onload=onLoad"></script>
<script>
      function onLoad (ymaps) {
        var suggestView = new ymaps.SuggestView('suggest', {
          provider: {
            suggest:(function(request, options){
              return ymaps.suggest("Новокузнецк, " + request);
            })}
        });
      }
</script>

5 комментариев
SuggestView
TypeScript, DefinitelyTyped
Артур Мудрик
1 августа 2017, 23:18

А будет ли поддержка Тайпскрипта? Всмысле, чтобы я мог установит @types definitions из http://definitelytyped.org/, чтобы пакет ymaps лежал здесь — https://github.com/DefinitelyTyped/DefinitelyTyped/tree/master/types

2 комментария
Как убрать значки мест с карты (магазины, музеи и т.д.)?
rarescrap
3 августа 2017, 09:16

Я не хочу, чтобы на моей карте пользователь мог получить информацию о каком либо месте. Как я могу отключить значки этих мест?

Вот про эти значки идет речь:

6 комментариев
yandex api
Отображение балуна при построении мультимаршрута
Евгений Р
3 августа 2017, 10:41

Добрый день.

При построении мультимаршрута, при клике на путевую точку, возникает балун с описанием точки и кнопкой "Подробнее", при клике на которую открывается маршрут на карте Yandex Maps. Можно ли как-нибудь настроить появление такого балуна сразу при построении маршрута в любой точке маршрута?

Заранее благодарю.

5 комментариев
балун маршрута
Соединить координаты на карте не прямой линией, а линией с радиусом?!
Удалённый пользователь
3 августа 2017, 15:24

Добрый день, подскажите пожалуйста, возможно ли нарисовать на карте на прямые линии между точками, а задать им некоторый радиус, чтобы создать элемент траектории прыгающего мяча?!

Пример:

Из такого:

Сделать такое:

Спасибо!

5 комментариев
Добавление множества точек
GRom
7 августа 2017, 14:08

добрый день.

Есть пример добавления множества меток на карту

https://tech.yandex.ru/maps/jsbox/2.1/object_manager

Скопировал текст к себе на страницу, рядом положил текстовый файл с содержимым data.json. В тексте загрузки скрипта поправил путь на 

$.ajax({url: "http://мой белый ip/DocSwap/data.json", dataType: "jsonp", type : "GET"}).done(function(data){objectManager.add(data);});

карта пуста, ни одна метка не ставится. Вопрос: Каким образом установить метки из файла, который содержит ответ json.

Большое спасибо.

6 комментариев
Преобразование круга в многоугольник
anaisSI
8 августа 2017, 09:03

Задача следующая: необходимо создать многоугольник, вписанный в круг, с заданным кол-вом точек. Теоретически задача сводится к определению координат точек, лежаших на окружности. Как бы получить эти координаты?

1 комментарий
Множество точек в виде диаграммы
GRom
8 августа 2017, 14:21

Добрый день.

Подскажите, можно ли добавить множество точек в виде диаграммы через данные json. Если да, то где можно посмотреть структуру пакета.

8 комментариев
API Яндекс.Карт версия 2.1.54
Maps API
8 августа 2017, 17:10

Мы выпустили новую версию API Яндекс.Карт 2.1.54. Для её подключения используйте адрес: api-maps.yandex.ru/2.1.54/?lang=ru_RU
Также мы переключили на новую версию api-maps.yandex.ru/2.1-dev/?lang=ru_RU и вскоре опубликуем обновленную документацию.

Добавлено:
- Новый элемент управления для построения маршрута с панелью выбора начальной и конечной точек маршрута.
- Опции для настройки ширины элемента управления SearchControl.
- Методы 'zoomIn()' и 'zoomOut()' плеера панорам.
- События 'markermouseenter', 'markermouseleave','markerexpand' и 'markercollapse' маркеров панорамы.
- Опция 'loadTileSize' менеджеров объектов RemoteObjectManager и LoadingObjectManager для указания размера загружаемых тайлов.
- Метод 'getPanoramaManager()' для программного доступа к менеджеру панорам.

Изменено:
- Геоссылка теперь поддерживает указание географических координат в качестве тела ссылки.

Исправлено:
- Плеер панорам работал некорректно в браузерах на базе Chromium при встраивании через iframe.
- Иногда не загружалась панорама хорошего качества после изменения зума и центра.
- Промаргивал курсор с точкой «А» при добавлении маршрута на карту.
- Балун альтернативного маршрута не открывался сразу при клике на нитку маршрута.
- Курсор рисования маршрута отображался на карте после включения слоя панорам.
- Не закрывался попап с картой при повторном клике на Геоссылку.
- Проблемы драга карты при размещении карты в iframe.
- Иногда после драга карты приходило событие 'click'.

UPD: при подключении версии 2.1.54 отдается код версии 2.1.55 с момента её релиза.

Команда разработчиков API Яндекс.Карт

новости,обновление,API 2.1
Как выделять границу Территориальное деление России на Яндекс карте
Наим Резаиан
9 августа 2017, 12:35

Добрый день.

как могу рисовать многоугольник Территориальное деление России по названию или

получеть их координат ?

Центральный федеральный округ

Южный федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Уральский федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Северо-Кавказский федеральный округ

1 комментарий
Расчет расхода топлива
Пользователь Б.
9 августа 2017, 13:31

Здравствуйте. Подскажите как в Расчёт стоимости доставки добавить расчет расхода топлива. надо чтоб отображался не только километраж с ценой  а добавить в код расчет расхода из  10л на 100км. и цену задать один раз через код .  можно без цены просто колличество литров 

1 комментарий
Как вытащить координаты меток из встроенной карты яндекс?
Илез Аушев
9 августа 2017, 19:02

Добрый день! На сайте http://monetka.ru/urfo/shops_map     есть встроенная карта с метками, как вытащить координаты этих меток?

1 комментарий
Как сделать выборку меток из выделенной области
Никита Михайлович
10 августа 2017, 09:29

Есть карта, там выводятся метки по следующему коду:

var myGeoObjects = [];
        $.get('url', function (data) {
            for (var i = 0; i < data.length; i++) {
                //if (data[i].id == id_view) continue;
                var id = data[i].id;
                var geo = data[i].geo.split(',');
                var name = data[i].name;
                var description = data[i].description;
                myGeoObjects[i] = new ymaps.GeoObject({
                    // Тип геометрии - точка.
                    // Описание геометрии.
                    geometry: {
                        type: 'Point',
                        // Координаты точки.
                        coordinates: [geo[0], geo[1]]
                    },
                    properties: {
                        clusterCaption: 'Геообъект №' + id,
                        balloonContent: '<strong>' + name + '</strong><br/>' + description,
                        hintContent: name
                    }
                })

            }
            filtrMap.geoObjects.events.add('mouseenter', function (e) {
                e.get('target').options.set('preset', 'islands#pinkIcon');
            }).add('mouseleave', function (e) {
                e.get('target').options.unset('preset');
            });
            var myClusterer = new ymaps.Clusterer({clusterDisableClickZoom: true});
            myClusterer.add(myGeoObjects);
            filtrMap.geoObjects.add(myClusterer);




Необходимо получить координаты меток, либо id,  которые находятся внутри выделенной области и которая рисуется многоугольником:
 

     var myPolygon = new ymaps.Polygon([], {}, {
                // Курсор в режиме добавления новых вершин.
                editorDrawingCursor: "crosshair",
                // Максимально допустимое количество вершин.
                //editorMaxPoints: 5,
                // Цвет заливки.
                fillColor: '#00FF00',
                // Цвет обводки.
                strokeColor: '#0000FF',
                // Ширина обводки.
                strokeWidth: 2
            });
            
            // Добавляем многоугольник на карту.
            filtrMap.geoObjects.add(myPolygon);

            // В режиме добавления новых вершин меняем цвет обводки многоугольника.
            var stateMonitor = new ymaps.Monitor(myPolygon.editor.state);
            stateMonitor.add("drawing", function (newValue) {
                myPolygon.options.set("strokeColor", newValue ? '#FF0000' : '#0000FF');
            });

            // Включаем режим редактирования с возможностью добавления новых вершин.
            myPolygon.editor.startDrawing();



Есть пример с окружностью но не понятно, как его применить для многоугольника и как получить координаты:
 

ymaps.ready(init);

function init() {
    var myMap = new ymaps.Map("map", {
            center: [55.43, 37.75],
            zoom: 8
        }, {
            searchControlProvider: 'yandex#search'
        }),
        objects = ymaps.geoQuery([
            {
                type: 'Point',
                coordinates: [55.73, 37.75]
            },
            {
                type: 'Point',
                coordinates: [55.10, 37.45]
            },
            {
                type: 'Point',
                coordinates: [55.25, 37.35]
            }
        ]).addToMap(myMap),
        circle = new ymaps.Circle([[55.43, 37.7], 10000], null, { draggable: true });
        
    circle.events.add('drag', function () {
        // Объекты, попадающие в круг, будут становиться красными.
        var objectsInsideCircle = objects.searchInside(circle);
        objectsInsideCircle.setOptions('preset', 'islands#redIcon');
        // Оставшиеся объекты - синими.
        objects.remove(objectsInsideCircle).setOptions('preset', 'islands#blueIcon');
    });
    myMap.geoObjects.add(circle);
}

3 комментария
Заливка многоугольника изображением
Smolensk.1812-2012
10 августа 2017, 09:46

Предположим, нужно менять геометрию многоугольника, залитого изображением.

Покажу на работающем примере. Кнопки "Выше" и "Шире" изменяют размер прямоугольника. При заливке многоугольника применяется опция fillMethod: 'stretch'.

Как видим, при изменении размера многоугольника картинка искажается и по вертикали и по горизонтали.

Вопрос. Если вместо прямоугольника (как в примере), будет четырехугольник неправильной формы, будет ли к картинке в нем применяться искажение, подобное тому, которое среди трансформирований, имеющихся в PhotoShop, так и называется "Искажение"?

2 комментария
API 2.1
API Яндекс.Карт версия 2.1.55
Maps API
10 августа 2017, 16:43

Мы выпустили новую версию API Яндекс.Карт 2.1.55. Для её подключения используйте адрес: api-maps.yandex.ru/2.1.55/?lang=ru_RU

Мы уже переключили на новую версию api-maps.yandex.ru/2.1-dev/?lang=ru_RU и вскоре опубликуем обновленную документацию. При подключении версии 2.1.54 будет также отдаваться код версии 2.1.55.

Исправлено:
- Не работали метки с макетом pieChart.
- Ошибки при включении панели маршрутов при активном редакторе маршрута на карте.

Команда разработчиков API Яндекс.Карт

новости,обновление,API 2.1
Как изменить Placemark при его нажатии?
GrebeniukLA
11 августа 2017, 10:55
for (var i = 1; i < address.length; i++) { 

var placeMark = new ymaps.Placemark(address[i]); 

placeMark.properties.set({ balloonContent: '' + caption[i] + '' });

placeMark.options.set({preset: 'islands#darkGreenCircleDotIcon'});

placeMark.events.add('click', selectTask(i)); map.geoObjects.add(placeMark); 

}

Вопрос! Как реализовать изменение цвета Placemark при его нажатии?

3 комментария
Как получить города на маршруте?
Илья
11 августа 2017, 17:09

Можно ли получить список городов, через которые следует маршрут? Области? Страны?

1 комментарий
как перемещаться по карте при открытом балуне
WebLID
11 августа 2017, 20:08

В яндекс картах размером в 200х200 есть некий балун который имеет ширину такую же как и размер карты 200х200. при открытии болуна по карте невозможно перемещаться. каким образом можно сделать так, чтобы была возможность при открытом балуне, при перемещении в области этого балуна происходило перемещение по  карте. Чтобы вместо этого:

можно былобы сделать так:

балун-панель,карта
Не приходят данные прогноза
amdx
14 августа 2017, 16:03

Добрый день!
Моя задача - получить данные прогноза о пробках на несколько часов вперед. В идеале - на день. Карта спозиционирована на центр Москвы, как в примере, выполняю код:

forecastProvider = new ymaps.traffic.provider.Forecast({}, {timeOffset: 1800});
        forecastProvider.setMap(myMap);
        forecastProvider.state.events.add('change', function () {
            if (forecastProvider.state.get('isInited')) {
                var level = forecastProvider.state.get('level');
                displayTrafficData(level);  
            }
        });

1) Событие change отрабатывает несколько раз (в том числе при isInited == true), как я понял, по мере заполнения state. На 5-6 вызов, наконец, заполняется level и все работает как надо.

2) Меняю 1800 на 3600, чтобы получить прогноз на 2 часа вперед - событие приходит, поле isInited == true, но level всегда == null. Почему? На два часа вперед нельзя смотреть?

3) Можно ли как то попроще получить прогноз пробок на несколько часов вперед? Если открыть maps.yandex.ru с включенными пробками, то видно, что выполняется запрос к yandex.ru/maps/api/traffic/getForecast и там возвращается очень удобная структура баллов пробок с разбивкой по часам этого дня.

setFilter передать массив данных.
Виталий
14 августа 2017, 17:48

Добрый день! Подскажите возможно ли передать в setFilter массив данных

var arr = ['1', '2', '3', '4'];

objectManager.setFilter('properties.type == '"arr"');

спасибо

1 комментарий
setFilter