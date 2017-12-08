Клуб API Карт

декабрь 2017
Еще раз про сенсорные события - Видео с Я.Субботника 21 октября
Maps API
8 декабря 2017, 14:07

Опубликованы записи выступлений на Я.Субботнике по разработке интерфейсов

Конференция прошла в 21 октября в Казани.  Всеволод Шмыров из команды API Яндекс.Карт рассказывал про сенсорные события и сложную совместную жизнь двух утверждённых спецификаций.

Видеозаписи других выступлений доступны на странице мероприятия.

видео,Я.Субботник,конференции
Обновление Геокодера: поиск по всему миру и работа с ключами
Maps API
13 декабря 2017, 17:48

Мы обновили HTTP Геокодер и теперь всем пользователям доступен поиск объектов без географических ограничений. Также, изменилась работа с ключами.

Что нового:

  • Сняты территориальные ограничения на геокодирование.
  • При бесплатном использовании больше не нужно передавать ключ, чтобы искать объекты по всему миру.  Параметр key далее не поддерживается.
  • Параметр apikey (ключ платной лицензии) теперь проверяется при запросах к хосту 'geocode-maps.yandex.ru'. Запросы учитываются в статистике и влияют на дневной лимит коммерческого использования.

Если у вас возникли проблемы с доступом к Геокодеру проверьте параметры запроса: 
— при бесплатном использовании удалите параметры key и apikey из вызова Геокодера;
— при платном использовании убедитесь, что ключ передается в параметре apikey.

Если проблема сохранится, напишите нам.

Команда API Яндекс.Карт

новости,обновление,геокодер
API Яндекс.Карт версия 2.1.59
Maps API
14 декабря 2017, 22:43

Мы выпустили новую версию API Яндекс.Карт 2.1.59. Для её подключения используйте адрес: api-maps.yandex.ru/2.1.59/?lang=ru_RU

Мы уже переключили на новую версию api-maps.yandex.ru/2.1-dev/?lang=ru_RU и вскоре опубликуем обновленную документацию. 

Добавлено:

- Методы 'open()' и 'close()' балуна мультимаршрута и соответствующие им события.
- В метод 'openPlayer()' менеджера Панорам можно передать направление взгляда.
- Маркеры транспортных объектов на подложке стали интерактивными. По клику открывается карточка объекта.
- При автоматическом исправлении поискового запроса теперь можно повторить поиск по оригинальному запросу.
- Блок "Открыть в Яндекс.Картах" появился в балунах результатов поиска для провайдера 'yandex#map'.

Изменено:

- Отключены ограничения географии поиска и маршрутизации в коммерческой версии.
- Провайдер поиска 'yandex#search' стал доступен для использования в коммерческой версии.
- Нитка маршрута стала более заметной при включенном слое панорам.

Исправлено:

- В 'objectManager' происходило переполнение стека при 'gridSize' равном 256.
- Падала ошибка при удалении панели маршрутизации.
- Происходило лишнее автопозиционирование карты при использовании линейки на карте с менеджером отступов.
- Опция 'suppressMapOpenBlock' не срабатывала, если плеер панорам открыт кликом на слой панорам подложки. 
- Правки вёрстки.

Команда разработчиков API Яндекс.Карт

новости,обновление,API 2.1
Обновление API Поиска по организациям - убираем ограничения по странам
Maps API
15 декабря 2017, 13:54

Вслед за Геокодером мы убрали территориальные ограничения из HTTP API Геопоиска (Поиска по организациям).

Теперь пользователи и платной, и бесплатной версии смогут искать организации, POI и географические объекты по всему миру.

обновление,новости,поиск по организациям,геопоиск
Переключение ссылки 2.1
Maps API
19 декабря 2017, 15:03

Мы переключили ссылку api-maps.yandex.ru/2.1/?lang=ru_RU, которая теперь соответствует версии 2.1.59

обновление,новости,API 2.1