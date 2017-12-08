Мы выпустили новую версию API Яндекс.Карт 2.1.59. Для её подключения используйте адрес: api-maps.yandex.ru/2.1.59/?lang=ru_RU.

Мы уже переключили на новую версию api-maps.yandex.ru/2.1-dev/?lang=ru_RU и вскоре опубликуем обновленную документацию.

Добавлено:

- Методы 'open()' и 'close()' балуна мультимаршрута и соответствующие им события.

- В метод 'openPlayer()' менеджера Панорам можно передать направление взгляда.

- Маркеры транспортных объектов на подложке стали интерактивными. По клику открывается карточка объекта.

- При автоматическом исправлении поискового запроса теперь можно повторить поиск по оригинальному запросу.

- Блок "Открыть в Яндекс.Картах" появился в балунах результатов поиска для провайдера 'yandex#map'.

Изменено:

- Отключены ограничения географии поиска и маршрутизации в коммерческой версии.

- Провайдер поиска 'yandex#search' стал доступен для использования в коммерческой версии.

- Нитка маршрута стала более заметной при включенном слое панорам.

Исправлено:

- В 'objectManager' происходило переполнение стека при 'gridSize' равном 256.

- Падала ошибка при удалении панели маршрутизации.

- Происходило лишнее автопозиционирование карты при использовании линейки на карте с менеджером отступов.

- Опция 'suppressMapOpenBlock' не срабатывала, если плеер панорам открыт кликом на слой панорам подложки.

- Правки вёрстки.

Команда разработчиков API Яндекс.Карт