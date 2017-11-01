ymaps.ready(init); var myMap1, myMap2, myPlacemark1, myPlacemark2, myPlacemark3; function maps() { myPlacemark1 = new ymaps.Placemark([45.02388357, 39.06877350], { balloonContentHeader: 'Локация 1', balloonContent: 'ул. Сормовская, дом 12/11', },{ iconLayout: 'default#image', iconImageClipRect: [[0,0], [85, 124]], iconImageHref: 'img/label_map.png', iconImageSize: [33.33, 50], iconImageOffset: [-16.66, -50] }); myPlacemark2 = new ymaps.Placemark([45.03811357, 39.02389400], { balloonContentHeader: 'Локация 2', balloonContent: 'ул. Школьная, дом 15/6' },{ iconLayout: 'default#image', iconImageClipRect: [[85,0], [170, 124]], iconImageHref: 'img/label_map.png', iconImageSize: [33.33, 50], iconImageOffset: [-16.66, -50] }); myPlacemark3 = new ymaps.Placemark([45.05108607, 38.93185250], { balloonContentHeader: 'Локация 3', balloonContent: 'ул. 2-ая линия, дом 49' },{ iconLayout: 'default#image', iconImageClipRect: [[170,0], [255, 124]], iconImageHref: 'img/label_map.png', iconImageSize: [33.33, 50], iconImageOffset: [-16.66, -50] }); } function init(){ myMap1 = new ymaps.Map("map_1", { center: [45.04544779, 39.00158981], zoom: 11 }); maps(); myMap1.geoObjects.add(myPlacemark1); myMap1.geoObjects.add(myPlacemark2); myMap1.geoObjects.add(myPlacemark3); myMap2 = new ymaps.Map("map_2", { center: [45.04544779, 39.00158981], zoom: 11 }); maps(); myMap2.geoObjects.add(myPlacemark1); myMap2.geoObjects.add(myPlacemark2); myMap2.geoObjects.add(myPlacemark3); }
Вот такой код карты.
$('.faq .address-button').click(function () { var time = 600; $('.faq__maps').slideToggle(time); ymaps.myMap1.redraw(); });
Вот такой код
Пробовал и
myMap1.redraw();
и
ymaps.redraw();
Так как на самом деле работает эта функция?