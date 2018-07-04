Клуб API Карт

июль 2018
Новый виджет для быстрого заказа такси
Maps API
4 июля 2018, 18:03

В Яндекс.Такси выпустили виджет для быстрого заказа такси. Он пригодится сайтам кафе, бизнес-центров, фотосалонов — любых организаций, куда можно добраться на
автомобиле. С помощью виджета посетители сайта могут заказать такси к организации прямо из раздела «Контакты», а владельцы — получить проценты от стоимости поездок, заказанных через виджет.

Виджет встраивается в любое место на сайте: например, на страницу с контактами. Его можно настроить так, чтобы он показывал примерное время поездки и её ориентировочную стоимость. 

Виджет на сайте торгового центра «Филион»

Если пользователь смотрит сайт с компьютера или планшета и нажимает на виджет — открывается сайт Яндекс.Такси с формой заказа. В поле «куда» уже указан адрес организации, вводить его самостоятельно не нужно. Сайт также постарается заполнить поле «откуда» — если у него получится определить, где находится пользователь. Останется только нажать «Вызвать». 

После клика по виджету открывается сайт Яндекс.Такси с заполненным полем «Куда»

Когда пользователь нажимает на виджет с телефона, открываетcя приложение Яндекс.Такси — если оно уже установлено у пользователя. Если приложения нет, по умолчанию виджет предложит скачать его в App Store или Google Play. Можно изменить настройки, чтобы вместо магазина приложений открывался сайт Яндекс.Такси.  

Как настроить виджет

Виджет можно создать самостоятельно с помощью конструктора. В нём настраивается форма, стиль, размер и заголовок. Адрес организации нужно вписать в отдельном поле. 

Генератор виджета

Конструктор генерирует код для виджета. Его нужно скопировать и вставить на сайт. 

Виджет генерирует готовый  html-код

Чтобы виджет показывал ориентировочное время поездки и приблизительную стоимость, нужно, чтобы сайт определял местоположение пользователя. Для этого есть условия:

1. Протокол сайта, где установлен виджет, — https. На http прогнозирование стоимости и времени поездки работать не будет.

2. Пользователь разрешил, чтобы сайт определял, где он находится: отметил это в запросе на определение местоположения.

3. Сеть, через которую пользователь подключён к интернету, предоставила достаточно точные данные. 

Также нужно подключить виджет к API прогноза стоимости: для этого достаточнозаполнить анкету. Менеджер Яндекс.Такси проверит её  и выдаст доступ к API прогноза. 

Форма для ввода трекингового кода в виджете

Программа вознаграждений

Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут подключить виджеты к программе вознаграждений. Это значит, они могут получить процент от стоимости поездки с заказов такси через виджет. Будет ли отчисляться вознаграждение и какой оно будет величины, зависит от обстоятельств поездки, тарифа и ещё множества факторов.

Пример процентов с заказов по программе вознаграждения. За 23 поездки в день — 362 рубля

Проценты с заказов копятся в личном кабинете и выплачиваются на расчётный счёт по запросу владельца сайта. Кроме вознаграждения в личном кабинете видно статистику поездок: когда и сколько людей заказали такси через виджет.

В личном кабинете видно, сколько людей заказали такси с помощью виджета

Чтобы подключить программу вознаграждений — нужно заполнить форму регистрации, скачать оферту на заключение договора, подписать, отсканировать и отправить. Менеджер проверит данные, подтвердит запрос и вышлет трекинговый код: его нужно вставить в конструктор.

Трекинговый код нужно вставить в виджет

Вопросы об установке и работе виджета можно задать через форму поддержки или написать на taxi-api-support@yandex-team.ru. 

Команда Яндекс.Такси

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Оригинал новости опубликован в блоге Яндекса для вебмастеров

виджет
API Яндекс.Карт версия 2.1.66
Maps API
17 июля 2018, 18:17

Мы выпустили новую версию API Яндекс.Карт 2.1.66. Для её подключения используйте адрес: api-maps.yandex.ru/2.1.66/?lang=ru_RU

Мы уже переключили на новую версию api-maps.yandex.ru/2.1-dev/?lang=ru_RU и вскоре опубликуем обновленную документацию.

Исправлено:
- Для некоторых маркеров POI активная область не совпадала с подложкой.

Команда API Яндекс.Карт

1 комментарий
обновление,новости,API 2.1
Переключение ссылки 2.1 на версию 2.1.68 (2.1.66)
Maps API
19 июля 2018, 15:18

Мы переключили ссылку api-maps.yandex.ru/2.1/?lang=ru_RU, которая теперь соответствует версии 2.1.66

UPD Версия 2.1.66 переименована в 2.1.68 без изменений в API

30 комментариев
обновление,новости,API 2.1
API Карт на Я.Субботнике 28 июля
Maps API
20 июля 2018, 13:57

28 июля в Минске пройдёт Я.Субботник по разработке интерфейсов.

Участников ждут доклады от старших разработчиков и руководителей отделов разработки. Спикеры расскажут, почему нельзя оптимизировать и ускорять приложения вслепую, поделятся опытом проведения A/B-тестов различных этапов разработки интерфейсов. Также участников ждет доклад о системе оценки производительности сотрудников в Яндексе. Всего будет шесть докладов.

От команды API Яндекс.Карт на Субботнике  выступит Андрей Роенко. Он расскажет про безграничные возможности транспиляции.

Количество мест ограничено, поэтому нужно заранее зарегистрироваться и получить приглашение.

Зарегистрироваться можно на странице мероприятия.

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