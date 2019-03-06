Мы переключили ссылку api-maps.yandex.ru/2.1/?lang=ru_RU, которая теперь соответствует версии 2.1.73
Команда API Яндекс.Карт
Мы переключили ссылку api-maps.yandex.ru/2.1/?lang=ru_RU, которая теперь соответствует версии 2.1.73
Команда API Яндекс.Карт
10 апреля в Москве состоится MoscowJS Geo Meetup. На этот раз темой митапа станет разработка сервисов с интерактивными картами и работа с геоданными.
На конференции выступит руководительница API Яндекс.Карт Марина Перескокова. Она расскажет, как устроена работа с векторными данными в веб-версии Яндекс.Карт:
Мероприятие пройдёт в офисе компании Mail.ru Group. Зарегистрироваться можно на странице события.