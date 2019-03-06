Клуб API Карт

март 2019
Переключение ссылки 2.1 на версию 2.1.73
Maps API
6 марта 2019, 15:28

Мы переключили ссылку api-maps.yandex.ru/2.1/?lang=ru_RU, которая теперь соответствует версии 2.1.73

Команда API Яндекс.Карт

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обновление,новости,API 2.1
MoscowJS Geo Meetup 10 апреля
Maps API
29 марта 2019, 16:24

10 апреля в Москве состоится MoscowJS Geo Meetup. На этот раз темой митапа станет разработка сервисов с интерактивными картами и работа с геоданными. 

На конференции выступит руководительница API Яндекс.Карт Марина Перескокова. Она расскажет, как устроена работа с векторными данными в веб-версии Яндекс.Карт:  

  • Какой путь проходят геоданные от сбора до отображения на клиенте;
  • Особенности работы векторного движка - вычисления на CPU и GPU;
  • Что мы делаем, чтобы движок работал быстрее;
  • Какие трюки можно использовать, чтобы карта казалась быстрее;
  • Вектор vs растр - особенности работы с векторными тайлами.

Мероприятие пройдёт в офисе компании Mail.ru Group. Зарегистрироваться можно на странице события.

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