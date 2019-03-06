10 апреля в Москве состоится MoscowJS Geo Meetup. На этот раз темой митапа станет разработка сервисов с интерактивными картами и работа с геоданными.

На конференции выступит руководительница API Яндекс.Карт Марина Перескокова. Она расскажет, как устроена работа с векторными данными в веб-версии Яндекс.Карт:

Какой путь проходят геоданные от сбора до отображения на клиенте;

Особенности работы векторного движка - вычисления на CPU и GPU;

Что мы делаем, чтобы движок работал быстрее;

Какие трюки можно использовать, чтобы карта казалась быстрее;

Вектор vs растр - особенности работы с векторными тайлами.

Мероприятие пройдёт в офисе компании Mail.ru Group. Зарегистрироваться можно на странице события.