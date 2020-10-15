1 ноября 2020 года изменится лимит бесплатного использования для HTTP API Геокодера.

Новый лимит обращений к HTTP Геокодеру – до 1 000 запросов в сутки.

Другие условия использования остаются прежними, например, обязательно показывать результаты геокодирования на карте. Все ограничения перечислены в документации.

Что делать, если нужно больше 1 000 запросов к Геокодеру

Всем проектам, которым не подходят условия бесплатного использования или не хватает лимита запросов, мы предлагаем перейти на коммерческую версию. Тарифы доступны по ссылке.

Если вы уже используете HTTP Геокодер, мы предлагаем специальные условия:

новый лимит начнёт действовать только с 15 ноября 2020 года, чтобы у вас было время оптимизировать сервис или подключить платный тариф;

вы можете получить скидку 50% на любой тариф Геокодера, которой можно воспользоваться до 31 декабря 2020 года.

Чтобы получить промокод на скидку и пошаговую инструкцию по его активации, напишите нам на maps-api@support.yandex.ru

Как будут считаться запросы для JS API и Геокодера по одному ключу

Если вы используете один API-ключ для JS API и HTTP Геокодера, логика подсчета запросов немного изменится.

Теперь для достижения суточного лимита нужно либо сделать 25 000 запросов суммарно в JS API и HTTP Геокодер (так было раньше), либо 1 000 запросов к HTTP API Геокодера. В обоих случаях ключ автоматически блокируется до конца дня.

Какие обращения уменьшают остаток лимита и как считаются запросы, описано в документации.

Команда API Яндекс.Карт