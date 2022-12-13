В новой версии JavaScript API больше возможностей для дизайна карт, о чём давно просили пользователи. А благодаря оптимизации библиотека загружается на сайтах и в веб-приложениях в три раза быстрее.

Среди преимуществ JavaScript API 3.0 по сравнению с 2.1 выделяются более нативные в использовании векторные карты, которые можно свободно кастомизировать под самые разные задачи бизнеса. Например, менять цвет дорог, травы и так далее — чтобы выделить отдельные элементы или адаптировать подложку под дизайн сайта.

Кроме того, API 3.0 загружается в три раза быстрее по сравнению с предыдущей версией и более удобна для разработчиков.

Для разработки фронтенда используется TypeScript, и есть обёртка для React, что упрощает добавление различных элементов и настройку взаимодействия с пользователем.

Позже планируется добавить новые модули, которые закроют специфические потребности разных типов бизнеса. Сейчас мы сосредоточили на этом основные ресурсы. При этом мы продолжим поддерживать версию JavaScript API 2.1, чтобы карты продолжали стабильно работать при обновлении браузеров. Но новые функции мы планируем добавлять только в версию 3.0.