Клуб Яндекс.Маркета для партнёров

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Мы изучили обращения в службу поддержки, выбрали самые популярные вопросы и ответили на них в отдельных постах. Если ваш вопрос касается одной из этих тем — посмотрите, возможно, там уже есть ответ. Или задайте его в комментариях к соответствующей публикации.

Настройка доставки и самовывоза

Отключение за ошибки и обжалование ошибок

Рейтинг магазина и отзывы

Проблемы с показом предложений

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