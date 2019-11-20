Добавление новых товаров

Как добиться корректного добавления товара через службу контента на маркет?

Отправили всю необходимую документацию, сделали корректную выгрузку, получили ответ, что все ОК, скоро сделаем. Спустя некоторое время товары появились действительно, но клиенту необходимо всегда выбирать размер из 8-12 вариантов, в карточке товара этого нет, ведь опции товара служба контента создала как отдельные ценовые предложения внутри карточки, а одну из опций вписала в название товара.

При выборе клиентом в категории на Я.М фильтром размера товара, выдача товара ему не выдает эти варианты. Соответственно кликов нет, дохода нет ни у магазина ни у Я.М.

После обращение с проблемой в ТП, спустя 3 месяца пришел ответ, что «к сожалению, в текущей нагрузке, мы не сможем решить проблему в ближайшее время, если мы вернемся к этому вопросу, оповестим Вас» — примерно так.

Как быть, кто поможет?